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Зеленский о возможности переговоров с путиным: мы предложим площадку, на которой он сможет согласиться, что проиграл эту войну

Зеленский о возможности переговоров с путиным: мы предложим площадку, на которой он сможет согласиться, что проиграл эту войну

Киев  •  УНН

25 февраля 2024, 15:54  •  6207 просмотра

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Зеленский заявил, что Украина предложит путину платформу для того, чтобы он признал, что проиграл войну, или что это была большая ошибка и должна быть восстановлена справедливость.

Президент Украины Владимир Зеленский, отвечая на вопрос о возможности переговоров с российским диктатором владимиром путиным, заявил, что тому будет предложена площадка на которой он сможет признать, что проиграл эту войну, передает корреспондент УНН.

А можно говорить с глухим человеком? Можно ли говорить с человеком, который убивает своих оппонентов? Поэтому вопрос в юридической, и политической плоскости. Мы предложим площадку на которой он может согласиться с тем, что он проиграл эту войну или это была большая ошибка, которая для нас и всего демократического мира является трагедией и поэтому должна быть справедливость в этом вопросе,

- заявил Зеленский.

Детали

Президент убежден, что Украина не проиграет в этой войне.

У нас нет альтернативы, нет возможности проиграть. Что такое, если Украина проиграет? Нас не будет,

- добавил Зеленский.

Он также добавил, что путин видит себя у власти в рф до 2030 года - "А мы бы хотели покончить с ним раньше".

Кроме того, Зеленский, говоря о проведении первого Глобального саммита мира, отметил, что на этой площадке будет наработан документ для установления справедливого мира и этот документ планируется передать рф.

Что важно, Зеленский снова подчеркнул, о невозможности строить путь к миру на инициативах, которые предлагают другие страны, кроме собственно украинской инициативы.

В этой войне погибла 31 тысяча украинских военных - Зеленский25 февраля 2024, 15:37 • 7784 просмотра

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

ВойнаПолитика
volodymyr-zelenskyiВладимир Зеленский
ukrainaУкраина
Зеленський про можливість перемовин з путіним: ми запропонуємо майданчик, на якому він зможе погодитись, що програв цю війну
Zelenskyy on the possibility of negotiations with Putin: We will offer a platform where he can agree that he has lost this war
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Зеленский о возможности переговоров с путиным: мы предложим площадку, на которой он сможет согласиться, что проиграл эту войну

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