Зеленский о возможности переговоров с путиным: мы предложим площадку, на которой он сможет согласиться, что проиграл эту войну
Киев • УНН
Зеленский заявил, что Украина предложит путину платформу для того, чтобы он признал, что проиграл войну, или что это была большая ошибка и должна быть восстановлена справедливость.
Президент Украины Владимир Зеленский, отвечая на вопрос о возможности переговоров с российским диктатором владимиром путиным, заявил, что тому будет предложена площадка на которой он сможет признать, что проиграл эту войну, передает корреспондент УНН.
А можно говорить с глухим человеком? Можно ли говорить с человеком, который убивает своих оппонентов? Поэтому вопрос в юридической, и политической плоскости. Мы предложим площадку на которой он может согласиться с тем, что он проиграл эту войну или это была большая ошибка, которая для нас и всего демократического мира является трагедией и поэтому должна быть справедливость в этом вопросе,
Детали
Президент убежден, что Украина не проиграет в этой войне.
У нас нет альтернативы, нет возможности проиграть. Что такое, если Украина проиграет? Нас не будет,
Он также добавил, что путин видит себя у власти в рф до 2030 года - "А мы бы хотели покончить с ним раньше".
Кроме того, Зеленский, говоря о проведении первого Глобального саммита мира, отметил, что на этой площадке будет наработан документ для установления справедливого мира и этот документ планируется передать рф.
Что важно, Зеленский снова подчеркнул, о невозможности строить путь к миру на инициативах, которые предлагают другие страны, кроме собственно украинской инициативы.
В этой войне погибла 31 тысяча украинских военных - Зеленский25 февраля 2024, 15:37 • 7784 просмотра
Зеленский о возможности переговоров с путиным: мы предложим площадку, на которой он сможет согласиться, что проиграл эту войну
Зеленский заявил, что Украина предложит путину платформу для того, чтобы он признал, что проиграл войну, или что это была большая ошибка и должна быть восстановлена справедливость.
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