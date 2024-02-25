росіяни проводять операцію “Майдан 3”, щоб спробувати в червні завдати Україні військової поразки - Буданов

росія почала проводити операцію "Майдан 3", щоб створити ситуацію, при якій поставити під сумнів легітимність не стільки Президента, скільки прийняття рішень взагалі в Україні, аби завдати військової поразки Україні на полі бою в червні 2024 року. Про це заявив начальник Головного управління розвідки Кирило Буданов розповів журналістами у кулуарах форуму "Україна. Рік 2024", пише УНН.

"Зараз триває дуже серйозна операція. Вони не знайшли нічого кращого, як назвати її "Майдан 3". Примітивна назва, але вона так офіційно в їх документах і рахується. Це максимально дорога операція для них і вона провалиться, бо нам відомо все, що вони замислили, ми знаємо, як цьому протистояти. Однак в рамках цієї операції вони спланували наступне: створити ситуацію, при якій поставити під сумнів легітимність не стільки Президента, скільки прийняття рішень взагалі в Україні в період після... 20 травня цього року", - сказав Буданов.

Він додав, що цим планують скористатися росіяни, щоб нанести військову поразку на фронті.

"Після цього в короткий досить період, коли вони розраховують, що буде певна смута в українському суспільстві і двоякість прийняття рішень, і те саме спроектоване на наше військо, як вони собі мислять, в період в першій половині червня нанести військову поразку на сході, користуючись тим, що в армії має бути двояка думка, хто нами керує, а чиї накази ми виконуємо тощо. Ось в цьому вся їх суть. Їх цікавить не стільки зміна політичного керівництва, скільки завдання воєнної поразки", - додав Буданов.

Нагадаємо

Кирило Буданов розповів, що стратегічна мета рф у війні не змінилася - це знищення української державності.