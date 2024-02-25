россияне проводят операцию "Майдан 3", чтобы попытаться в июне нанести Украине военное поражение - Буданов
Киев • УНН
Руководитель российской разведки заявил, что их цель - подорвать легитимность Украины и нанести ей военное поражение до июня 2024 года с помощью операции "Майдан-3".
россия начала проводить операцию "Майдан 3", чтобы создать ситуацию, при которой поставить под сомнение легитимность не столько Президента, сколько принятия решений вообще в Украине, чтобы нанести военное поражение Украине на поле боя в июне 2024 года. Об этом заявил начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов рассказал журналистами в кулуарах форума "Украина. Год 2024", пишет УНН.
"Сейчас идет очень серьезная операция. Они не нашли ничего лучше, как назвать ее "Майдан 3". Примитивное название, но оно так официально в их документах и считается. Это максимально дорогая операция для них и она провалится, потому что нам известно все, что они задумали, мы знаем, как этому противостоять. Однако в рамках этой операции они спланировали следующее: создать ситуацию, при которой поставить под сомнение легитимность не столько Президента, сколько принятие решений вообще в Украине в период после... 20 мая этого года", - сказал Буданов.
Он добавил, что этим планируют воспользоваться россияне, чтобы нанести военное поражение на фронте.
"После этого в короткий достаточно период, когда они рассчитывают, что будет определенная смута в украинском обществе и двоякость принятия решений, и то же спроектировано на наше войско, как они себе мыслят, в период в первой половине июня нанести военное поражение на востоке, пользуясь тем, что в армии должно быть двоякое мнение, кто нами руководит, а чьи приказы мы выполняем и так далее. Вот в этом вся их суть. Их интересует не столько смена политического руководства, сколько задача военного поражения", - добавил Буданов.
Напомним
Кирилл Буданов рассказал, что стратегическая цель рф в войне не изменилась - это уничтожение украинской государственности.
россияне проводят операцию "Майдан 3", чтобы попытаться в июне нанести Украине военное поражение - Буданов
Руководитель российской разведки заявил, что их цель - подорвать легитимность Украины и нанести ей военное поражение до июня 2024 года с помощью операции "Майдан-3".
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