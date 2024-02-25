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россияне проводят операцию "Майдан 3", чтобы попытаться в июне нанести Украине военное поражение - Буданов

россияне проводят операцию "Майдан 3", чтобы попытаться в июне нанести Украине военное поражение - Буданов

Киев  •  УНН

25 февраля 2024, 15:06  •  14147 просмотра

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Руководитель российской разведки заявил, что их цель - подорвать легитимность Украины и нанести ей военное поражение до июня 2024 года с помощью операции "Майдан-3".

россия начала проводить операцию "Майдан 3", чтобы создать ситуацию, при которой поставить под сомнение легитимность не столько Президента, сколько принятия решений вообще в Украине, чтобы нанести военное поражение Украине на поле боя в июне 2024 года. Об этом заявил начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов рассказал журналистами в кулуарах форума "Украина. Год 2024", пишет УНН.

"Сейчас идет очень серьезная операция. Они не нашли ничего лучше, как назвать ее "Майдан 3". Примитивное название, но оно так официально в их документах и считается. Это максимально дорогая операция для них и она провалится, потому что нам известно все, что они задумали, мы знаем, как этому противостоять. Однако в рамках этой операции они спланировали следующее: создать ситуацию, при которой поставить под сомнение легитимность не столько Президента, сколько принятие решений вообще в Украине в период после... 20 мая этого года", - сказал Буданов.

Он добавил, что этим планируют воспользоваться россияне, чтобы нанести военное поражение на фронте.

"После этого в короткий достаточно период, когда они рассчитывают, что будет определенная смута в украинском обществе и двоякость принятия решений, и то же спроектировано на наше войско, как они себе мыслят, в период в первой половине июня нанести военное поражение на востоке, пользуясь тем, что в армии должно быть двоякое мнение, кто нами руководит, а чьи приказы мы выполняем и так далее. Вот в этом вся их суть. Их интересует не столько смена политического руководства, сколько задача военного поражения", - добавил Буданов.

Напомним

Кирилл Буданов рассказал, что стратегическая цель рф в войне не изменилась - это уничтожение украинской государственности.

Павел Башинский

Павел Башинский

Война
holovne-upravlinnia-rozvidky-ukrainaГлавное управление разведки Украины
kyrylo-budanovКирилл Буданов
ukrainaУкраина
росіяни проводять операцію “Майдан 3”, щоб спробувати в червні завдати Україні військової поразки - Буданов
Russians are conducting Operation Maidan 3 to try to inflict a military defeat on Ukraine in June - Budanov
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