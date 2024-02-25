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Стратегічна ціль рф не змінилася: Буданов про цілі рф у війні

Київ • УНН

 • 24795 перегляди

За словами керівника воєнної розвідки України, стратегічною метою росії залишається знищення української державності.

Стратегічна ціль рф не змінилася: Буданов про цілі рф у війні

Начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони Кирило Буданов розповів, що стратегічна мета рф у війні не змінилася - це знищення української державності. Про це Буданов розповів журналістами у кулуарах форуму "Україна. Рік 2024", пише УНН.

"Стратегічна мета рф не змінилася. Перше - знищення української державності, тобто операції по демонтажу державності, те що вони починали. Вони зрозуміли, що військовим шляхом це не вдасться і пробують іншими шляхами. А військова у них єдина мета, яку вони два роки намагаються виконати, але досі не виконали - вийти на адмінкордони Донецьої та Луганської областей і утримувати те, що є", - сказав Буданов, відповідаючи на питання, які цілі у рф на 2024 рік.

Він наголосив, що росіяни не змогли це зробити ні в 2022 році, ні в 2023 році, так само і не зможуть і у 2024 році.

Нагадаємо

Як повідомив раніше представник ГУР МОУ Андрій Юсов, росія не планувала та не розраховувала на тривалу війну. Кожен додатковий місяць, тим більше рік агресії призводить до катастрофічних наслідків у російській економіці та внутрішньої ситуації. Проте, рф відштовхується від реальної ситуації, як і Україна.

Павло Башинський

Павло Башинський

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Міністерство оборони України
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