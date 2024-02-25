Стратегическая цель рф не изменилась: Буданов о целях рф в войне
Киев • УНН
По словам руководителя военной разведки Украины, стратегической целью россии остается уничтожение украинской государственности.
Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов рассказал, что стратегическая цель рф в войне не изменилась - это уничтожение украинской государственности. Об этом Буданов рассказал журналистами в кулуарах форума "Украина. Год 2024", пишет УНН.
"Стратегическая цель рф не изменилась. Первое - уничтожение украинской государственности, то есть операции по демонтажу государственности, то что они начинали. Они поняли, что военным путем это не удастся и пробуют другими путями. А военная у них единственная цель, которую они два года пытаются выполнить, но до сих пор не выполнили - выйти на админграницы Донецкой и Луганской областей и удерживать то, что есть", - сказал Буданов, отвечая на вопрос, какие цели у рф на 2024 год.
Он отметил, что россияне не смогли это сделать ни в 2022 году, ни в 2023 году, так же и не смогут и в 2024 году.
Напомним
Как сообщил ранее представитель ГУР МОУ Андрей Юсов, россия не планировала и не рассчитывала на длительную войну. Каждый дополнительный месяц, тем более год агрессии приводит к катастрофическим последствиям в российской экономике и внутренней ситуации. Однако, рф отталкивается от реальной ситуации, как и Украина.
Стратегическая цель рф не изменилась: Буданов о целях рф в войне
По словам руководителя военной разведки Украины, стратегической целью россии остается уничтожение украинской государственности.
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