Україна готується до російських дезінформаційних атак на Зеленського - Bloomberg
Київ • УНН
Україна готується до спонсорованої кремлем дезінформаційної кампанії, спрямованої на підрив довіри до Президента Зеленського з наближенням кінця його каденції.
Київ готується до спонсорованої кремлем дезінформаційної кампанії проти президента Володимира Зеленського. росія намагатиметься підірвати довіру до Президента серед українського населення, особливо - військових, пише Bloomberg з посиланням на джерела, передає УНН.
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Як зазначається, центральним елементом зусиль кремля стане спроба підірвати демократичну легітимність Зеленського в очах громадськості на тлі того, що його п'ятирічний термін Президентства добігає кінця.
"Це не думка західних партнерів або, можливо, когось усередині України - це наратив і програма російської федерації", - заявив Зеленський на початку цього тижня. Він сказав, що розвідка країн "Групи семи" отримала документи, які підтверджують план кремля.
Як пише видання, Зеленський порушив це питання перед групою законодавців на зустрічі за зачиненими дверима минулого місяця, закликавши їх стежити за тим, щоб "не допустити поширення позиції про легітимність".
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