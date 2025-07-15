Фольклористка, професорка і нова мовна омбудсменка: що відомо про Олену Івановську

Кабінет міністрів на засіданні 15 липня призначив Олену Івановську на посаду Уповноваженої із захисту державної мови. УНН розповідає, що відомо про Івановську, яка замінить на цій посаді Тараса Кременя.

Деталі

Як повідомляв УНН, Кабінет міністрів України призначив на посаду Уповноваженого із захисту державної мови Олену Івановську.

Олена Івановська українська фольклористка, професорка кафедри фольклористики КНУ імені Тараса Шевченка, заступник директора Інституту філології КНУ імені Тараса Шевченка з виховної роботи.

Закінчила 1990 філологічний факультет, 1995 — аспірантуру кафедри фольклористики Київського університету.

У 1996 році захистила кандидатську дисертацію "Фольклористична діяльність Ганни Барвінок", 2007 році - докторську дисертацію "Суб'єктно-образна система фольклору: категоріальний аспект".

З 2005 року працює в КНУ. Автор близько 100 наукових, у тому числі 17 науково-методичних, праць, навчальних посібників, підручника та навчальних програм з методики викладання фольклору, етнопедагогіки, української етнографії, звичаєвого права, української народної творчості, теорії фольклору.

В Україні призначено нового мовного омбудсмена. Посаду отримала Олена Івановська

Доповнення

Уповноважений із захисту державної мови — посадова особа, що захищає статус української мови як державної, а також право громадян на її використання в усіх сферах публічного життя та на всій території України.

Посада уповноваженого із захисту державної мови створена законом "Про забезпечення функціонування української мови як державної", що вступив в дію з 16 липня 2019 року.

З 8 липня 2020 року посаду мовного омбудсмена обіймав Тарас Кремінь. 2 липня цього року Кабмін звільнив Кременя із займаної посади. Рішення набрало чинності 8 липня.

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Зазначимо, що у червні активісти опублікували звернення із закликом повторно призначити Тараса Кременя на посаду мовного омбудсмена. Активісти критикували кандидатуру Івановської через те, що вона нібито не відповідають вимогам закону, адже не мають досвіду правозахисної діяльності або захисту державної мови

Омбудсман Дмитро Лубінець заявляв, що подав на посаду мовного омбудсмана кандидатуру професорки Київського Національного університету Олени Івановської. Лубінець зазначав, що Тарас Кремінь має піти згідно з законодавством нашої держави.

Лубінець повідомив, хто може стати наступним мовним омбудсманом