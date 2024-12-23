Студенты КНУ им. Шевченко требуют увольнения профессора Василенко

Студпарламент Института журналистики Киевского национального университета им. Тараса Шевченко отказался от сотрудничества с администрацией пока те не уволят профессора Никиту Василенко. Причиной являются его скандальные заявления. Об этом говорится в сообщении Учебно-научного института журналистики КНУ, пишет УНН.

Отмечается, что с 23 декабря 2024 года и до момента увольнения Василенко из университета, студенческий парламент:

- Отказывается от сотрудничества с администрацией Учебно-научного института журналистики.

- Требует немедленной реакции на наше заявление и обеспечения защиты академического сообщества от влияния лиц, которые дискредитируют журналистскую профессию и национальные интересы Украины.

Мы подчеркиваем, что это минимальные меры, которые мы вынуждены применить. Если администрация будет продолжать игнорировать мнение студентов, мы будем вынуждены прибегнуть к усилению наших действий. Призываем руководство университета не затягивать с решением этого вопроса и обеспечить соблюдение государственных ценностей, академических стандартов и прав студентов,