Студенты КНУ им. Шевченко требуют увольнения профессора Василенко
Киев • УНН
Студпарламент Института журналистики КНУ отказался сотрудничать с администрацией до увольнения профессора Василенко. Причиной стали его пророссийские и сексистские высказывания о миротворцах и украинских женщинах.
Студпарламент Института журналистики Киевского национального университета им. Тараса Шевченко отказался от сотрудничества с администрацией пока те не уволят профессора Никиту Василенко. Причиной являются его скандальные заявления. Об этом говорится в сообщении Учебно-научного института журналистики КНУ, пишет УНН.
В связи с систематическими выступлениями преподавателя Института журналистики Киевского национального университета имени Тараса Шевченко Никиты Кимовича Василенко на пророссийских площадках, сексистскими высказываниями и продвижением российских нарративов, Студенческий парламент Учебно-научного института журналистики объявляет бойкот администрации института,
Отмечается, что с 23 декабря 2024 года и до момента увольнения Василенко из университета, студенческий парламент:
- Отказывается от сотрудничества с администрацией Учебно-научного института журналистики.
- Требует немедленной реакции на наше заявление и обеспечения защиты академического сообщества от влияния лиц, которые дискредитируют журналистскую профессию и национальные интересы Украины.
Мы подчеркиваем, что это минимальные меры, которые мы вынуждены применить. Если администрация будет продолжать игнорировать мнение студентов, мы будем вынуждены прибегнуть к усилению наших действий. Призываем руководство университета не затягивать с решением этого вопроса и обеспечить соблюдение государственных ценностей, академических стандартов и прав студентов,
Контекст
В интервью Александру Шелесту, Василенко предположил, что в Украину в рамках миротворческой миссии могут прибыть не менее 40 тысяч «мужчин с деньгами, голодных к женщинам».
Кроме того, по его мнению, иностранные миротворцы, которые «не проходили испытаний фронтом, а воспитаны на хорошей европейской еде», заинтересуют «тысячи голодных украинских женщин», которые «не успели уехать, или мужья которых убиты или покалечены».
Профессор Василенко сделал скандальное заявление о миротворцах и "голодных" украинках. Омбудсмен видит необходимость обратиться в СБУ23 дек. 2024, 19:19 • 10547 просмотров