В ДТП погиб бывший глава НКРЭКУ Валерий Тарасюк

Бывший председатель и член Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), Валерий Тарасюк трагически погиб. Об этом сообщила пресс-служба регулятора, пишет УНН.

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"С глубокой скорбью и болью сообщаем о трагической гибели нашего коллеги, бывшего председателя и члена НКРЭКУ Валерия Владимировича Тарасюка.

Трудно найти слова, когда так внезапно обрывается человеческая жизнь. Особенно когда речь идет о человеке, с которым плечом к плечу работали много лет, вместе принимали непростые решения, преодолевали вызовы и разделяли ответственность", — отметили там.

Тарасюк посвятил значительную часть своей профессиональной жизни энергетической отрасли Украины. В разные годы он возглавлял НКРЭКУ, работал членом Комиссии, был непосредственно причастен к важным решениям и изменениям в сфере энергетики.

"Коллектив НКРЭКУ выражает искренние соболезнования родным, близким и всем, кто знал Валерия Владимировича. Светлая память", — подытожили в НКРЭКУ.

По данным СМИ, Тарасюк погиб в ДТП.

Справочно

Валерий Тарасюк имеет более десяти лет опыта работы в энергетике. В период с 2019 по 2022 год возглавлял НКРЭКУ, с 2014 по 2016 год был членом регулятора. С 2024 года вновь возглавил его, но в 2025 году был уволен.

Тарасюк родился 31 августа 1976 года в Николаевской области. В 1998 году окончил отделение международного права Института международных отношений Киевского национального университета имени Тараса Шевченко.

27 августа 2014 года назначен на должность члена НКРЭКУ. Уволен с должности по собственному желанию 21 марта 2016 года.

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