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Юрий Власенко вновь возглавил НКРЭКУ после отставки Руслана Слободяна

Киев • УНН

 • 1136 просмотра

Юрия Власенко тайным голосованием избрали председателем НКРЭКУ. Руслан Слободян сложил полномочия, но остался членом Комиссии.

Юрий Власенко вновь возглавил НКРЭКУ после отставки Руслана Слободяна
Фото: НКРЭКУ

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, избрала председателя регулятора - им стал Юрий Власенко. Об этом сообщает УНН со ссылкой на НКРЭКУ.

Детали

Решение принято членами Комиссии путем тайного голосования в соответствии с установленной законом процедурой

- говорится в сообщении.

В то же время Руслан Слободян сложил полномочия председателя и продолжает работу в качестве члена НКРЭКУ.

Дополнительно

Председатель НКРЭКУ избирается членами Комиссии из ее состава, а регуляторные решения принимаются коллегиально. Это обеспечивает последовательность и непрерывность работы Регулятора.

Одно и то же лицо не может быть избрано председателем регулятора на два срока подряд, однако закон не устанавливает минимального срока, в течение которого лицо должно занимать должность председателя.

По данным Регулятора, Юрий Власенко работал на различных должностях в Комиссии по регулированию электроэнергетики и в Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг. С мая 2021 года по июль 2024 года он работал первым заместителем Министра энергетики Украины.

Это не первый его срок на должности председателя НКРЭКУ - он был назначен на эту должность 2 августа 2024 года.

Однако в начале августа текущего года председателем комиссии был избран Руслан Слободян.

НКРЭКУ поддержала повышение тарифов Укрэнерго26.05.2026, 13:29 • 29171 просмотр

Евгений Устименко

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