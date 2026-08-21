Юрий Власенко вновь возглавил НКРЭКУ после отставки Руслана Слободяна
Киев • УНН
Юрия Власенко тайным голосованием избрали председателем НКРЭКУ. Руслан Слободян сложил полномочия, но остался членом Комиссии.
Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, избрала председателя регулятора - им стал Юрий Власенко. Об этом сообщает УНН со ссылкой на НКРЭКУ.
Детали
Решение принято членами Комиссии путем тайного голосования в соответствии с установленной законом процедурой
В то же время Руслан Слободян сложил полномочия председателя и продолжает работу в качестве члена НКРЭКУ.
Дополнительно
Председатель НКРЭКУ избирается членами Комиссии из ее состава, а регуляторные решения принимаются коллегиально. Это обеспечивает последовательность и непрерывность работы Регулятора.
Одно и то же лицо не может быть избрано председателем регулятора на два срока подряд, однако закон не устанавливает минимального срока, в течение которого лицо должно занимать должность председателя.
По данным Регулятора, Юрий Власенко работал на различных должностях в Комиссии по регулированию электроэнергетики и в Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг. С мая 2021 года по июль 2024 года он работал первым заместителем Министра энергетики Украины.
Это не первый его срок на должности председателя НКРЭКУ - он был назначен на эту должность 2 августа 2024 года.
Однако в начале августа текущего года председателем комиссии был избран Руслан Слободян.
НКРЭКУ поддержала повышение тарифов Укрэнерго26.05.2026, 13:29 • 29171 просмотр