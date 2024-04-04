Услуги по питанию курсантов двух военных институтов обойдутся в 45 миллионов гривен - ГОТ заключил контракты на второй квартал

"Государственный оператор тыла" заключил договоры на закупку услуг питания для курсантов военных институтов Национального авиационного университета (НАУ) и Киевского национального университета им. Т. Шевченко на второй квартал. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ГОТ.

Услуги по закупке продуктов питания комплектами и их приготовлению обойдутся в 45,2 миллиона гривен.

"Договоры будут включать услуги по приготовлению и закупке продуктов комплектами.

Сумма заключенных договоров с НАУ составляет - 4,4 млн грн, с КНУ им. Т. Шевченко - 40,8 млн грн на второй квартал 2024 года. При этом стоимость комплекта - 115,5 грн и 116,1 грн соответственно. Экономия по сравнению с ценами до ДОТ составляет 24% и 23%", - говорится в сообщении.

Напомним

За первые три месяца 2024 года "Государственный оператор тыла" заключил 155 контрактов на поставку различных товаров для ВСУ на общую сумму 23,8 миллиарда гривен.

Контракты были заключены по трем направлениям:

- продовольственные товары - 29 договоров на 9,4 млрд гривен;

- горюче-смазочные материалы - 33 договора на 7,4 млрд гривен;

- вещевое имущество - 93 договора на 7 млрд гривен.

Экономия за первый квартал составила 3 млрд гривен по сравнению с ценами до начала работы ГОТ. Для ВСУ уже поставлено 37% из общего объема закупленных товаров.

Поставка происходит по плану: в ГОТ рассказали об обеспечении ВСУ продуктами питания по новым контрактам