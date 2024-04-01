Поставка происходит по плану: в ГОТ рассказали об обеспечении ВСУ продуктами питания по новым контрактам
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Поставка происходит по плану: в ГОТ рассказали об обеспечении ВСУ продуктами питания по новым контрактам
На прошлой неделе 300 грузовиков с продуктами питания начали доставку в воинские части по всей Украине по первым контрактам, подписанным "Государственным оператором тыла", что гарантирует, что Вооруженные силы не будут голодать, несмотря на попытки некоторых компаний сорвать этот процесс.
СБУ разоблачила работника Укрзализныци, который готовил ракетный удар по стратегическим объектам на Черниговщине
Сотрудники Службы безопасности Украины задержали российского агента, который был сотрудником "Укрзализныци" и планировал ракетную атаку на железнодорожную инфраструктуру в Черниговской области с целью подрыва логистики Вооруженных Сил Украины.
В Сумской ОВА рассказали о ходе эвакуации из пограничья
С августа 2023 года из населенных пунктов 5-километровой зоны от государственной границы Украины с россией в Сумской области было эвакуировано около 6 000 человек, в том числе 924 ребенка.
Харьковщина: россияне ударили ракетой по объекту гражданской инфраструктуры Люботина и сбросили авиабомбу на Купянск, есть пострадавшая
российские оккупанты ударили ракетой в объект гражданской инфраструктуры в Люботине, повредив его, и сбросили бомбу на Купянск, ранив одного человека и повредив здания.
Польские фермеры планируют снова блокировать ПП "Угринов-Долгобичув"
Польские фермеры планируют возобновить блокирование движения грузовиков на пункте пропуска Угринов-Долгобичув 2 апреля после временного приостановления своих действий на пасхальные праздники, одновременно продолжая блокировать грузовики на пунктах пропуска Ягодин и Рава-Русская, что приводит к значительным убыткам на таможне.
Успешные атаки ВСУ по российским НПЗ показали недостатки прикрытия городов рф системами С-300 и С-400 - "АТЕШ"
Украинские беспилотники успешно атаковали российские нефтеперерабатывающие заводы, разоблачив неспособность российских систем ПВО С-300 и С-400 противостоять таким угрозам в городах.
"Гаванский синдром": российские спецслужбы используют секретное оружие против американских дипломатов - The Insider
Агенты российской военной разведки приезжали в те города, где у американских дипломатов вскоре проявлялся "гаванский синдром". Об этом говорится в совместном расследовании The Insider, "60 минут" и Der Spiegel.
Евлаш объяснил затишье относительно массированных ударов рф шахедами
По результатам своих атак россияне проводят анализ и разведку, пытаясь выявить места расположения украинских систем ПВО и радиолокационных станций.
Оккупанты способны сосредоточиться на одном направлении вероятного наступления в 2024 году - ISW
Российское военное командование может сосредоточить свое прогнозируемое наступление в конце весны/летом 2024 года на западе Донецкой области из-за ограниченности ресурсов, уделяя приоритетное внимание району Авдеевки.
Спикер Джонсон анонсировал вынесение на рассмотрение помощи Украине с "важными нововведениями" после каникул
Спикер Палаты представителей от Республиканской партии Майк Джонсон планирует представить пакет помощи Украине с "важными нововведениями", когда Палата представителей вернется с каникул.