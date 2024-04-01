Поставка происходит по плану: в ГОТ рассказали об обеспечении ВСУ продуктами питания по новым контрактам

На прошлой неделе начались поставки продуктов питания для Вооруженных сил Украины по первым контрактам, которые были подписаны госпредприятием "Государственный оператор тыла" - 300 грузовиков уже направились в воинские части.

Собственно, само подписание этих контрактов было в какой-то момент под большим вопросом. Ведь некоторые фирмы пытались оспорить тендерные условия в судебном порядке, а впоследствии сорвали проведение торгов, снявшись с них.

Чтобы не поставить под угрозу питание украинских бойцов, в этой ситуации ГОТу не оставалось ничего другого, как подписывать прямые контакты.

Как стартовал процесс поставок продуктов питания для ВСУ, все ли поставщики выполняют взятые на себя обязательства, есть ли угроза того, что определенные силы будут пытаться любым способом сорвать поставки? Об этом в эксклюзивном интервью УНН рассказал Директор по управлению поставками "Государственного оператора тыла" Яким Коваленко.

- Можно сказать, что контракты подписывались в условиях приближенных к боевым, ведь ГОТ, фактически находился в состоянии войны с фирмами, которые хотели сохранить старую систему. Ведется ли сейчас коммуникация с поставщиками относительно их готовности завозить продукты?

"Государственный оператор тыла" ведет регулярную коммуникацию со всеми законтрактованными поставщиками относительно статуса организации поставок для оперативного решения всех вопросов, которые могли бы препятствовать их своевременному получению военными частями.

Сразу после контрактирования команда ГОТ осуществила проверку производственных мощностей поставщиков. Это реальные компании, которые работают на рынке и имеют все объективные основания выполнить свои обязательства качественно и в полном объеме.

Все 5 компаний ("Черкасский мясокомбинат", "Буский консервный завод", "Твой Хлеб", "Фуд Гранд", "Юг Прод Торг") работают в режиме 24/7, оперативно налаживают все процессы. Имеем от них обратную связь, что поставки происходят по плану.

- Поставка начнется сразу во всех регионах Украины, или это будет поэтапный процесс?

На прошлой неделе состоялись первые поставки питания в соответствии с заявками, полученными ГОТ от начпродов.

Это около 300 фур с продуктами, которые разъехались по военным частям по всей Украине. Дальнейшие поставки будут происходить регулярно по заявкам воинских частей.

- Какие меры будут приниматься, если возникнет серьезная угроза срыва поставок или по объективным причинам или по вине с какого-то из поставщиков?

Договоры прописаны таким образом, что каждый сектор, за который отвечает поставщик, состоит из обязательных и дополнительных областей. Каждая область закреплена за несколькими поставщиками одновременно для минимизации рисков и обеспечения непрерывности поставок. Если какой-то поставщик по определенным причинам не может вовремя осуществить поставку - ее осуществляет другой поставщик, за которым эта область или области закреплены, как дополнительные.

Отсутствие логики: ДОТ пытаются критиковать за то, что украинские бойцы не будут голодными

- Какие виды продуктов по примеру хлебобулочных изделий и воды в ближайшее время планируется контрактовать непосредственно у производителей и поставлять от них?

По состоянию на 28 марта ГОТ закупил непосредственно у производителей бутилированную воду. По хлебу: первые поставки хлеба состоятся в рамках каталога. Однако, параллельно состоялись аукционы на закупку хлеба у производителя, продолжается квалификация поставщиков, предложивших наиболее экономически выгодное коммерческое предложение. Пока с поставщиками не подписаны договоры, хлеб ВСУ будут поставлять те компании, которые законтрактовал ДОТ на второй квартал.

В течение второго квартала мы будем работать над привлечением производителей по новым категориям, чтобы уже с июля 2024 года определенное количество товаров закупалось отдельно от каталога. Закупка непосредственно у производителя с самого начала работы ГОТ была нашей целевой моделью. Такой подход позволит уменьшить стоимость продукции, поскольку товары будут закупаться без посредников, а также расширить конкуренцию.

- Пытались ли фирмы-саботажники любым способом заблокировать процесс начала выполнения новых контрактов?

Мы получаем сигналы о попытках давления на новых поставщиков и производителей, которые поставляют свою продукцию как субподрядчики. В основном это запугивание по закрытию для них возможности поставки для ВСУ, когда старые компании "возобновят поставки". К сожалению, также получаем сигналы о высказывании пожеланий от начальников продовольственных служб относительно исключительного перечня производителей продукции от которых возможен прием товара на воинскую часть.

- Можно предположить, что определенные недостатки при выполнении новых контрактов все равно будут, и оппоненты ГОТ захотят этим воспользоваться и начать новую волну информационной атаки. Готовы ли в ГОТ к этому, что делается для минимизации рисков?

ГОТ сотрудничает с министерством обороны, ВСУ, НАПК, поставщиками, для того, чтобы оперативно выявлять потенциальные риски и передавать информацию ответственным органам.

Мы исповедуем открытость в нашей деятельности. В аудите мощностей поставщиков принимал участие Общественный антикоррупционный совет при МОУ, ход закупок и поставок по всем направлениям проактивно освещается ГОТ.

В то же время, призываем вкладывать деньги в обороноспособность страны, а не в заказные публикации против ГОТ.

Временная тишина: почему замолчали "враждебные" голоса против ГОТ