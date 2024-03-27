Временная тишина: почему замолчали "враждебные" голоса против ГОТ

Как-то неожиданно на нет сошла мощная информационная атака на "Государственного оператора тыла". Различные так называемые "эксперты" вываливали огромное количество постов на своих страницах в соцсетях, которые затем тиражировались некоторыми СМИ, в которых беспощадно критиковали любое решение и любой шаг "Государственного оператора тыла". И вдруг наступила тишина, пишет УНН.

С одной стороны, вроде бы, все логично. Организаторам "грязной" информационной кампании против ГОТ не удалось достичь всех своих поставленных целей ни через суды, ни попытками откровенного медийного давления.

Фирмы, годами поставлявшие продукты питания для ВСУ, хотели сохранить старую систему взаимоотношений, которую взялись реформировать в ГОТ.

Даже откровенный саботаж, когда эти фирмы дружно снялись с тендеров, не поставил под угрозу питание украинских бойцов.

ГОТ заключил прямые договоры с поставщиками для обеспечения Вооруженных сил Украины питанием по 13 секторам, которые охватывают всю Украину. Средняя цена за комплект составила 111,49 грн. По результатам двух раундов сбора коммерческих предложений было выбрано 5 поставщиков, чье предложение было наиболее экономически выгодным.

Таким образом, по словам гендиректора "Государственного оператора тыла" Арсена Жумадилова, фирмы-саботажники остались не просто без сверхприбылей, а вообще без каких-либо прибылей.

"Они привыкли к тому, что они получают сверхприбыли. В наших контрактах, конечно, те хозяйствующие субъекты, которые законтрактованы, они, конечно, будут получать определенную прибыль, но это не будет сверхприбыль из-за механизмов по контролю цены, и по контролю реального движения товаров. Но это не будут сверхприбыли, это не будет 30-40 и более процентов от стоимости контракта.

У нас стояла задача до 15 марта заключить контракты по новой модели отношений с поставщиками. Мы эту задачу выполнили. Сейчас мы заходим в этап выполнения контрактов", - отметил Жумадилов.

Даже попытка критиковать ГОТ за эти прямые контракты оказалась откровенно провальной. Ведь трудно объяснить обществу, почему вы предъявляете претензии структуре за то, что она выполняет свои непосредственные функции, чтобы не оставить украинских бойцов голодными.

Более того, ранее Жумадилов намекал, что непосредственные организаторы "грязной" кампании известны, и ими занимаются правоохранители.

"Я очень надеюсь, что правоохранительные органы дадут надлежащую оценку действиям всех тех, кто в это включился на последних этапах. То есть, одно дело, когда ты не участвуешь в процедурах, - это твое решение, но другое дело, когда ты пытаешься оказывать давление на других участников рынка, чтобы они не выходили на эти процедуры, чтобы они не предлагали свою продукцию, угрожаешь и тому подобное. Я надеюсь, что такое поведение будет должным образом оценено со стороны правоохранительных органов, и когда они выйдут на определенные следственные действия, подозрения и т.д., такие фамилии станут известны. Это люди, которые стоят за одним из поставщиков", - рассказал гендиректор ГОТ.

В то же время, не стоит надеяться, что даже в такой ситуации противники реформ окончательно откажутся от поставленных перед собой целей. Скорее всего, они заняли выжидательную позицию и будут внимательно следить за тем, как начнется с 1 апреля поставки продуктов для ВСУ по новым контрактам.

И в этом есть определенные угрозы и риски для ГОТ. Любой срыв поставок или выявление некачественных продуктов на складах воинских частей повлечет новую волну информационной атаки, которая может быть еще более мощной, чем предыдущие, ведь теперь за все реальные и даже вымышленные недостатки будет отвечать непосредственно "Государственный оператор тыла".

Насколько у Жумадилова готовы к этому - вопрос риторический. Но очевидно, что "Государственному оператору тыла" необходимо усиливать контроль за поставщиками, чтобы избежать любых неприятных ситуаций. А в случае их возникновения оперативно реагировать и в плане устранения, и в плане коммуникации.

Контекст

Ранее Киевский окружной административный суд отказал в удовлетворении иска по обжалованию требований, установленных в проекте договора о закупке продуктов питания для ВСУ.

В частности, истец оспаривал требования относительно обязательства поставщиков своевременно регистрировать налоговые накладные и предоставлять заказчику возможность проверять условия хранения продуктов питания, которые будут поставляться военнослужащим.

После этого фирмы, которые подозреваются в сговоре, снялись с тендеров.

Ранее Коллегия Шестого апелляционного административного суда по иску фирмы "Трейд Гранит Инвест" своим решением отменила условие о запрете участия в тендерах тех поставщиков, которые не выполнили свои обязательства перед Министерством обороны Украины в 2022-2023 годах.

Из-за этого "Государственный оператор тыла" был вынужден отменить 11 тендеров.

Фирма "Трейд Гранит Инвест" скорее всего причастна к мощной информационной атаке на новую команду Минобороны и ГОТ, за которой мог стоять предатель Украины Виктор Медведчук.

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