Временная тишина: почему замолчали "враждебные" голоса против ГОТ

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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ministerstvo-oborony-ukrainaМинистерство обороны Украины
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Эксклюзив
Военный эксперт: характеристики, которые дали россияне "Циркону" - преувеличены
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Политолог назвал возможные причины увольнения Данилова с должности секретаря СНБО
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Политолог назвал возможные причины увольнения Данилова с должности секретаря СНБО

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МОУ с 2022 года подало более 100 исков в суды из-за невыполнения контрактов на поставку вооружения
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МОУ с 2022 года подало более 100 исков в суды из-за невыполнения контрактов на поставку вооружения

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Европейская Бизнес Ассоциация констатировала обострение ситуации с блокировкой налоговых накладных с конца февраля
26 марта 2024, 09:54  •  136691 просмотра

Европейская Бизнес Ассоциация констатировала обострение ситуации с блокировкой налоговых накладных с конца февраля

Эксклюзив
ФГВФЛ открестился от заявления его руководителя Рекрут о начислении более 7 млрд грн штрафов банкам "Айбокс" и "Конкорд" до начала их ликвидации
26 марта 2024, 09:19  •  125058 просмотра

ФГВФЛ открестился от заявления его руководителя Рекрут о начислении более 7 млрд грн штрафов банкам "Айбокс" и "Конкорд" до начала их ликвидации

"Крипта для чайников". Часть 2: что такое халвинг, и почему он вызывает переполох на рынке криптовалют
25 марта 2024, 12:55  •  143150 просмотра

"Крипта для чайников". Часть 2: что такое халвинг, и почему он вызывает переполох на рынке криптовалют

Эксклюзив
Малюська о золотовалютных резервах рф: понимание формата поступления и использования будет в середине лета
25 марта 2024, 10:59  •  134717 просмотра

Малюська о золотовалютных резервах рф: понимание формата поступления и использования будет в середине лета

Как лунное затмение повлияет на все знаки Зодиака: гороскоп на 25 - 31 марта
24 марта 2024, 16:50  •  179796 просмотра

Как лунное затмение повлияет на все знаки Зодиака: гороскоп на 25 - 31 марта

Эксклюзив
Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
24 марта 2024, 13:30  •  167116 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

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24 марта 2024, 09:52  •  155537 просмотра

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Временная тишина: почему замолчали "враждебные" голоса против ГОТ

Почему замолчали "враждебные" голоса против ГОТ.

политика •   •  53838 просмотра
Временная тишина: почему замолчали "враждебные" голоса против ГОТ

США и Южная Корея создали рабочую группу для блокирования поставок нефти в КНДР

США и Южная Корея создали новую рабочую группу, направленную на предотвращение незаконного получения Северной Кореей нефти в обход санкций ООН.

Новости Мира •   •  17968 просмотра
США и Южная Корея создали рабочую группу для блокирования поставок нефти в КНДР

Военный эксперт: характеристики, которые дали россияне "Циркону" - преувеличены

Заявления россии об эффективности и неуязвимости ее гиперзвуковых ракет "Циркон" против средств ПВО являются преувеличенными. Их использование в Украине показало, что они не соответствуют заявленным характеристикам и, вероятно, были использованы из-за нехватки других ракет.

Война •   •  49716 просмотра
Эксклюзив
Военный эксперт: характеристики, которые дали россияне "Циркону" - преувеличены

В Херсоне задержали коллаборанта, который во время оккупации охранял российский застенок

Коллаборанта, который охранял российский застенок в оккупированном Херсоне, когда он планировал сбежать за границу. Мужчине грозит до 15 лет лишения свободы за содействие оккупационным силам.

Война •   •  18054 просмотра
В Херсоне задержали коллаборанта, который во время оккупации охранял российский застенок

Украина получит кредит в 100 млн евро от Банка Совета Европы, в рамках проекта компенсации за уничтоженное имущество

Украина получит от Банка развития Совета Европы кредит в размере 100 миллионов евро для предоставления компенсации за имущество, разрушенное во время российского вторжения, путем выдачи жилищных сертификатов более 2 000 получателям.

Война •   •  18631 просмотра
Украина получит кредит в 100 млн евро от Банка Совета Европы, в рамках проекта компенсации за уничтоженное имущество

В Харьковской и Одесской областях после атак рф до сих пор графики отключений, импорт электричества запланирован из 5 стран

Из-за сетевых ограничений в Харьковской и Одесской областях действуют графики аварийных отключений, но запланирован импорт электроэнергии из 5 стран, и дефицита в энергосистеме не ожидается.

Общество •   •  17188 просмотра
В Харьковской и Одесской областях после атак рф до сих пор графики отключений, импорт электричества запланирован из 5 стран

Блинкен о стрельбе в российском "Крокусе": ИГИЛ остается потенциально мощной силой

Блинкен заявил, что, несмотря на усилия по борьбе с ИГИЛ, теракт в российском торговом центре служит трагическим напоминанием о том, что ИГИЛ остается потенциально мощной силой, с которой необходимо продолжать бороться.

Новости Мира •   •  14169 просмотра
Блинкен о стрельбе в российском "Крокусе": ИГИЛ остается потенциально мощной силой

Утром в Житомире произошла стрельба: один человек ранен

27 марта в одном из районов Житомира, Украина, произошла стрельба, в результате которой 43-летний местный житель был найден с огнестрельным ранением в автомобиле и госпитализирован.

Общество •   •  14135 просмотра
Утром в Житомире произошла стрельба: один человек ранен

Отопительный сезон в Ужгороде завершат 1 апреля

Отопительный сезон в Ужгороде официально заканчивается 1 апреля, но при необходимости может быть продлен в учреждениях здравоохранения и образования по решению исполнительного комитета городского совета.

Общество •   •  13678 просмотра
Отопительный сезон в Ужгороде завершат 1 апреля

Вымогал 500 тыс. гривен за асфальтирование дороги: на попытке незаконного обогащения задержан чиновник столичного КП ДЭУ

Заместителя руководителя киевского коммунального предприятия задержали за вымогательство 500 000 гривен от жителя за асфальтирование дороги без официального договора.

Киев •   •  15832 просмотра
Вымогал 500 тыс. гривен за асфальтирование дороги: на попытке незаконного обогащения задержан чиновник столичного КП ДЭУ