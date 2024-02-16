Рука кремля: чому за інформаційною атакою на Міноборони може особисто стояти державний зрадник віктор медведчук

"Брудна" інформаційна кампанія проти Міноборони та "Державного оператора тилу" може бути не тільки спробою зірвати тендери на постачання харчування до української армії, але й свідомою провокацією, за якою стоїть державний зрадник віктор медведчук, пише УНН.

Нещодавній сплеск інформаційної атаки на нову команду Міноборони "випадково" співпав з моментом, коли така собі фірма "Трейд Граніт Інвест" намагалася через суд заблокувати проведення тендерів на постачання продуктів харчування для ЗСУ, оголошених за новими прозорими правилами.

Ця фірма з середини минулого року стала відомим судовим "тролем". Адже, коли закупівлі продуктів харчування для української армії стали доступними у Prozorro, вона регулярно намагалася у судах оскаржити їх проведення та результати.

Якщо спростити ланцюжок хитросплетінь притаманних українському "тіньовому" бізнесу, то маємо наступну ситуацію. Фірма "Трейд Граніт Інвест" пов’язана з колись впливовою групою "Трейд Коммодіті", до якої має безпосереднє відношення такий собі Владислав Якубовський. Власниця "Трейд Граніт Інвест" Юлія Павліченко свого часу працювала разом з Якубовським у Державному агентстві екологічних інвестицій України. А згодом разом з ним стала співвласницею "Української локомотивобудівної компанії".

Держекоінвест, який саме Якубовський очолював за часів президента-втікача віктора януковича, не безпідставно звинувачували у розкраданні більш ніж одного мільярда гривень, виділених Україні у рамках Кіотського протоколу – коштів, які провідні індустріальні країни, виділяють на боротьбу із викидами парникових газів в атмосферу.

За часів Порошенка "Трейд Коммодіті" займалося постачанням паливно-мастильних матеріалів до ЗСУ. Як стверджують ЗМІ, за таку "співпрацю" Міноборони України переплатило більше ніж 100 мільйонів гривень.

Паралельно, в той же час, у тендерах "Укрзалізниці" брала участь фірма "Максмед Інтернешнл". Але не для того, щоб їх вигравати, а для можливості їх оскаржити і згодом відкрити дорогу для перемоги іншим фірмам з групи "Трейд Коммодіті".

"Максмед Інтернешнл" на той момент очолювала вже згадана Юлія Павліченко.

І вишенька на тортику – Якубовський тісно пов’язаний схемами із нардепом від спадкоємиці Партії Регіонів, вже забороненої ОПЗЖ, близького соратника віктора медведчука Олександром Пономарьовим, якого у липні минулого року суд відправив під арешт за підозрою у державній зраді.

А схеми, власне, полягали у тому, що протягом багатьох років фірми Якубовського- Пономарьова-медведчука, які роками постачали для ЗСУ та "Укрзалізниці" неякісні паливно-мастильні матеріали за завищеними цінами.

Якубовський, до речі, ще за часів Ющенка мав відношення до фірм, які намагалися монополізувати ринок постачання харчування для української армії.

З огляду на це, абсолютно логічним виглядає, що ключовими критиками дій нової команди Міноборони та ДОТ є псевдоксперти – "консерви"" з пулу віктора медведчука.

Нинішня "брудна" кампанія – це не просто спроба підім’яти ринок постачання продуктів для ЗСУ під себе. Це чітке намагання ворога надавити на, дійсно, больову точку, і тим самим спробувати розхитати ситуацію в українській армії, адже ніхто ще не відміняв прописну істину, що голодний солдат – це поганий солдат…

Контекст

Уже другий тиждень проти Міноборони та ДП "Державний оператор тилу" ведеться спланована інформаційна кампанія, виконавцями у якій є псевдоексперти, які співпрацювали з віктором медведчуком та іншими проросійськими політиками.

За "брудною" медіа-кампанією проти нової команди Міноборони та "Державного оператора тилу" може стояти фірма, яка вже потрапляла у скандали із тендерами на харчування для ЗСУ.

Військовий експерт Михайло Жирохов переконаний, що фірми, які займаються постачанням продуктів харчування до ЗСУ ще з часів президента-втікача віктора януковича будь-які спроби встановити чесні правила гри у цій сфері сприймають як удар по своєму монопольному становищу. І аби зберегти свої позиції вдаються до різноманітних методів тиску.

"Річ у тім, що закупівлі продуктів для армії вони завжди були, скажімо так, потенційно корупційними. І з часом там сформувалася певна структура, певна мафія – фірми, які були постачальниками продуктів, починаючи з часів януковича. І будь-які зміни на цьому ринку, зміни на краще, вони сприймають як удар по їх монополії, Тому використовують в тому числі і вкиди через ЗМІ. Різнонаправлені вкиди, які підривають від суспільства довіру до цієї структури, яка тільки формується ("Державний оператор тилу" - ред.). Потрібно дивитися, кому це вигідно. А вигідно це точно не армії і не суспільству", - зазначив Жирохов в ексклюзивному коментарі УНН.

Це спланована кампанія, оскільки дуже багато однотипних повідомлень - політолог про інформаційну атаку на Міноборони та ДОТ