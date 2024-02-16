Рука кремля: почему за информационной атакой на Минобороны может лично стоять государственный предатель виктор медведчук

"Грязная" информационная кампания против Минобороны и "Государственного оператора тыла" может быть не только попыткой сорвать тендеры на поставку питания в украинскую армию, но и сознательной провокацией, за которой стоит государственный предатель виктор медведчук, пишет УНН.

Недавний всплеск информационной атаки на новую команду Минобороны "случайно" совпал с моментом, когда некая фирма "Трейд Гранит Инвест" пыталась через суд заблокировать проведение тендеров на поставку продуктов питания для ВСУ, объявленных по новым прозрачным правилам.

Эта фирма с середины прошлого года стала известным судебным "троллем". Ведь, когда закупки продуктов питания для украинской армии стали доступными в Prozorro, она регулярно пыталась в судах обжаловать их проведение и результаты.

Если упростить цепочку хитросплетений присущих украинскому "теневому" бизнесу, то имеем следующую ситуацию. Фирма "Трейд Гранит Инвест" связана с некогда влиятельной группой "Трейд Коммодити", к которой имеет непосредственное отношение некий Владислав Якубовский. Владелица "Трейд Гранит Инвест" Юлия Павличенко в свое время работала вместе с Якубовским в Государственном агентстве экологических инвестиций Украины. А потом вместе с ним стала совладелицей "Украинской локомотивостроительной компании".

Госэкоинвест, который именно Якубовский возглавлял во времена президента-беглеца виктора януковича, не безосновательно обвиняли в хищении более чем одного миллиарда гривен, выделенных Украине в рамках Киотского протокола - средств, которые ведущие индустриальные страны выделяют на борьбу с выбросами парниковых газов в атмосферу.

Во времена Порошенко "Трейд Коммодити" занималось поставками горюче-смазочных материалов в ВСУ. Как утверждают СМИ, за такое "сотрудничество" Минобороны Украины переплатило более 100 миллионов гривен.

Параллельно, в то же время, в тендерах "Укрзализныци" участвовала фирма "Максмед Интернешнл". Но не для того, чтобы их выигрывать, а для возможности их обжаловать и впоследствии открыть дорогу для победы другим фирмам из группы "Трейд Коммодити".

"Максмед Интернешнл" на тот момент возглавляла уже упомянутая Юлия Павличенко.

И вишенка на тортике - Якубовский тесно связан схемами с нардепом от наследницы Партии Регионов, уже запрещенной ОПЗЖ, близкого соратника виктора медведчука Александром Пономаревым, которого в июле прошлого года суд отправил под арест по подозрению в государственной измене.

А схемы, собственно, заключались в том, что в течение многих лет фирмы Якубовского-Пономарева-медведчука, которые годами поставляли для ВСУ и "Укрзализныци" некачественные горюче-смазочные материалы по завышенным ценам.

Якубовский, кстати, еще во времена Ющенко имел отношение к фирмам, которые пытались монополизировать рынок поставок питания для украинской армии.

Учитывая это, абсолютно логичным выглядит, что ключевыми критиками действий новой команды Минобороны и ДОТ являются псевдоэксперты - "консервы" из пула виктора медведчука.

Нынешняя "грязная" кампания - это не просто попытка подмять рынок поставок продуктов для ВСУ под себя. Это четкая попытка врага надавить на, действительно, болевую точку, и тем самым попытаться расшатать ситуацию в украинской армии, ведь никто еще не отменял прописную истину, что голодный солдат - это плохой солдат..

Контекст

Уже вторую неделю против Минобороны и ГП "Государственный оператор тыла" ведется спланированная информационная кампания, исполнителями в которой являются псевдоэксперты, которые сотрудничали с виктором медведчуком и другими пророссийскими политиками.

За "грязной" медиа-кампанией против новой команды Минобороны и "Государственного оператора тыла" может стоять фирма, которая уже попадала в скандалы с тендерами на питание для ВСУ.

Военный эксперт Михаил Жирохов убежден, что фирмы, которые занимаются поставками продуктов питания в ВСУ еще со времен президента-беглеца Виктора Януковича любые попытки установить честные правила игры в этой сфере воспринимают как удар по своему монопольному положению. И чтобы сохранить свои позиции прибегают к различным методам давления.

"Дело в том, что закупки продуктов для армии они всегда были, скажем так, потенциально коррупционными. И со временем там сформировалась определенная структура, определенная мафия - фирмы, которые были поставщиками продуктов, начиная со времен януковича. И любые изменения на этом рынке, изменения к лучшему, они воспринимают как удар по их монополии, поэтому используют в том числе и вбросы через СМИ. Разнонаправленные вбросы, которые подрывают от общества доверие к этой структуре, которая только формируется ("Государственный оператор тыла" - ред.). Нужно смотреть, кому это выгодно. А выгодно это точно не армии и не обществу", - отметил Жирохов в эксклюзивном комментарии УНН.

Это спланированная кампания, поскольку очень много однотипных сообщений - политолог об информационной атаке на Минобороны и ГОТ