Это спланированная кампания, поскольку очень много однотипных сообщений - политолог об информационной атаке на Минобороны и ГОТ

Большое количество однотипных сообщений с негативом на Минобороны и "Государственного оператора тыла" свидетельствует о спланированной кампании по их дискредитации. Такое мнение высказал политолог Игорь Рейтерович в эксклюзивном комментарии УНН.

Детали

По мнению политолога, это может свидетельствовать о попытке определенных кругов продвинуть своих людей на ключевые должности в команде Минобороны.

"Понятно, что это спланированная кампания, поскольку очень много однотипных сообщений, касающихся деятельности особенно этого ГП ("Государственного оператора тыла" - ред.). Они похожи. Как правило основаны на одной информации и достаточно целенаправленно рассылались сетью tg-каналов. Я больше склонен считать, что это какие-то внутренние истории, просто борьба за влияние, и попытки продвинуть своих людей, чтобы они заняли те или иные должности.

Конечно, есть вариант, что активисты обратили внимание действительно на нарушения, которые они описывают, в подобных сообщениях, но тогда вопрос, почему нет реакции со стороны МОУ на обращения, в том числе представителей общественных советов и так далее. Поэтому, мне кажется, это больше похоже на переформатирование определенных должностей и попытки сбить одного человека для того, чтобы продвинуть другого", - отметил Рейтерович.

По его словам, позиции Рустема Умерова во главе МОУ на данный момент непоколебимы. Однако, Минобороны все равно должно отреагировать на эту грязную кампанию и дать обществу, а не критикам, аргументированные ответы по всем так называемым "обвинениям".

"Позиция Умерова сейчас не вызывает никаких сомнений, хотя ходили там пару дней слухи (о возможном увольнении - ред.), но это осталось слухами. Он должность сохраняет, и думаю, будет работать на ней достаточно долго. Но поскольку там до конца еще не расставлены все люди непосредственно в структуре, то с помощью стандартных в Украине методов, к сожалению, происходит такая борьба. Я не оцениваю сейчас правдивость или нет этих сообщений, потому что некоторые из них достаточно аргументировано выглядят и с точки зрения процентов, и многих других вещей, которые там фигурируют. Но должна быть официальная реакция МОУ, что мы знаем о такой информации, мы ее там проверили или проверим, и по результатам проверки сделаем выводы. Сейчас из-за того, что такая информация отсутствует - складывается впечатление, что кто-то извне пытается сбить определенных людей, чтобы поставить своих", - подытожил политолог.

Напомним

Против Минобороны и ГП "Государственный оператор тыла" ведется спланированная информационная кампания, исполнителями в которой являются псевдоэксперты, которые сотрудничали с Виктором Медведчуком и другими пророссийскими политиками.

"Государственный оператор тыла": презентация состоялась, что дальше