Це спланована кампанія, оскільки дуже багато однотипних повідомлень - політолог про інформаційну атаку на Міноборони та ДОТ

Велика кількість однотипних повідомлень із негативом на Міноборони та "Державного оператора тилу" свідчить про сплановану кампанії з їхньої дискредитації. Таку думку висловив політолог Ігор Рейтерович в ексклюзивному коментарі УНН.

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На думку політолога, це може свідчити про намагання певних кіл просунути своїх людей на ключові посади в команді Міноборони.

"Зрозуміло, що це спланована кампанія, оскільки дуже багато однотипних повідомлень, які стосуються діяльності особливо цього ДП ("Державного оператора тилу" – ред.). Вони схожі. Як правило засновані на одній інформації і достатньо цілеспрямовано розсилалися мережею tg-каналів. Я більше схильний вважати, що це якісь внутрішні історії, просто боротьба за вплив, і намагання просунути своїх людей, щоб вони зайняли ті чи інші посади.

Звичайно, є варіант, що активісти звернули увагу дійсно на порушення, які вони описують, у подібних повідомленнях, але тоді питання, чому немає реакції з боку МОУ на звернення, у тому числі представників громадських рад і так далі. Тому, мені здається, це більше схоже на переформатування певних посад і намагання збити одну людину для того, щоб просунути іншу", - зазначив Рейтерович.

За його словами, позиції Рустема Умєрова на чолі МОУ зараз є непохитними. Однак, Міноборони все одно повинно відреагувати на цю брудну кампанію та дати суспільству, а не критикам, аргументовані відповіді по всіх так званих "звинуваченнях".

"Позиція Умєрова зараз не викликає жодних сумнівів, хоча ходили там пару днів чутки (про можливе звільнення – ред.), але це залишилося чутками. Він посаду зберігає, і думаю, буде працювати на ній достатньо довго. Але оскільки там до кінця ще не розставлені всі люди безпосередньо в структурі, то за допомогою стандартних в Україні методів, на жаль, відбувається така боротьба. Я не оцінюю зараз правдивість чи ні цих повідомлень, тому що деякі з них достатньо аргументовано виглядають і з точки зору відсотків, і багатьох інших речей, які там фігурують. Але повинна бути офіційна реакція МОУ, що ми знаємо про таку інформацію, ми її там перевірили або перевіримо, і за результатами перевірки зробимо висновки. Наразі через те, що така інформація відсутня – складається враження, що хтось ззовні намагається збити певних людей, щоб поставити своїх", - підсумував політолог.

Нагадаємо

Проти Міноборони да ДП "Державний оператор тилу" ведеться спланована інформаційна кампанія, виконавцями у якій є псевдоексперти, які співпрацювали з Віктором Медведчуком та іншими проросійськими політиками.

"Державний оператор тилу": презентація відбулася, що далі