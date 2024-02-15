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"Брудна кампанія" проти Міноборони та ДОТ: до чого тут фірма з сумнівною репутацією, яка намагається заблокувати тендери по харчуванню для ЗСУ

"Брудна кампанія" проти Міноборони та ДОТ: до чого тут фірма з сумнівною репутацією, яка намагається заблокувати тендери по харчуванню для ЗСУ

Київ • УНН

 • 473493 перегляди

Сумнівна компанія, яка вже потрапляла у скандали, ймовірно, намагається заблокувати тендери по харчуванню для Збройних Сил України.

За "брудною" медіа-кампанією проти нової команди Міноборони та "Державного оператора тилу" може стояти фірма, яка вже потрапляла у скандали із тендерами на харчування для ЗСУ, пише УНН.

Відверто замовна "брудна" кампанія триває вже другий тиждень. Маніпулятивні звинувачення, відкриті натяки на корупцію в момент, коли відбуваються перші тендери на постачання харчування до української армії за новими правилами, зрозуміло, примушують понервуватися як організаторів, так і учасників торгів. І що найголовніше – це спроба переконати суспільство, що зміни у системі неможливі. Судячи з усього, на це і розраховують замовники кампанії.

За виключно українським співпадінням пік медіа-удару прийшовся на момент, коли дві фірми намагалися через суд заблокувати проведення перших тендерів на харчування для ЗСУ, які були оголошені саме "Державним оператором тилу". 

Першою до суду звернулося ТОВ "Трейд Полтава". Згодом до нього доєдналося ТОВ "Трейд Граніт Інвест".

"Трейд Полтава" за основним видом діяльності займається продажем шин та ремонтом автомобільної техніки,  і раптом вирішує вперше заявитися на тендери з постачання харчування для армії. 

Але все ж таки уважніше треба придивитися саме до "Трейд Граніт Інвест". Ця фірма, яка вже багато років бере участь у тендерах Міноборони, має цікаву історію і не менш цікаві зв’язки. Але поки варто зупинитися на одному аспекті її діяльності. 

Після того як у середині минулого року тендери на харчування почали проводитися через Prozorro ця фірма, яка до того вигравала торги на мільярди, несподівано почала почувати себе некомфортно. І після програних тендерів почала завалювати суди позовами щодо скасування їх результатів. 

Засновницею "Трейд Граніт Інвест" є Юлія Павліченко. Коли Президентом України був Петро Порошенко вона очолювала фірму "Максмед Інтернешнл", яка брала участь у тендерах "Укрзалізниці". І знову ж таки за дивним збігом обставин, ця фірма прославилася саме тим, що блокували торги численними скаргами до Антимонопольного комітету. 

Дійшло навіть до того, що на "Максмед Іінтернешнл" публічно поскаржився тодішній прем’єр-міністр України Володимир Гройсман.

Щодо "Трейд Граніт Інвесту", то свої судові "війни" проти Міноборони ця фірма не полишає і зараз.

Минулого року нинішня радниця одного із заступників міністра оборони Дана Ярова недвозначно натякала, що свої судові позови фірма супроводжує кампаніями в медіа.

Нині маємо досить схожу ситуацію. З одного боку маємо бажання нової команди Міноборони посилити вимоги до постачальників продуктів, щоб відсікти від участі сумнівні фірми, які не виконують свої зобов’язання. І, власне, фірму, яка незадоволена новими тендерними умовами, намагається заблокувати проведення торгів через суд, і тим самим зірвати постачання продуктів до ЗСУ.

З іншого – сплановану інформаційну атаку на нову команду Міноборони з чіткою метою: дискредитувати нові правила проведення тендерів. 

Контекст

Уже другий тиждень проти Міноборони та ДП "Державний оператор тилу" ведеться спланована інформаційна кампанія, виконавцями у якій є псевдоексперти, які співпрацювали з віктором медведчуком та іншими проросійськими політиками.

Організатори та виконавці цієї кампанії використовують дешеві маніпуляції та перекручують факти.

Політолог Ігор Рейтерович в ексклюзивному коментарі УНН висловив думку, що велика кількість однотипних повідомлень із негативом на Міноборони та "Державного оператора тилу" свідчить про сплановану кампанії з їхньої дискредитації.

"Зрозуміло, що це спланована кампанія, оскільки дуже багато однотипних повідомлень, які стосуються діяльності особливо цього ДП ("Державного оператора тилу" – ред.). Вони схожі. Як правило засновані на одній інформації і достатньо цілеспрямовано розсилалися мережею tg-каналів. Я більше схильний вважати, що це якісь внутрішні історії, просто боротьба за вплив, і намагання просунути своїх людей, щоб вони зайняли ті чи інші посади.

Звичайно, є варіант, що активісти звернули увагу дійсно на порушення, які вони описують, у подібних повідомленнях, але тоді питання, чому немає реакції з боку МОУ на звернення, у тому числі представників громадських рад і так далі. Тому, мені здається, це більше схоже на переформатування певних посад і намагання збити одну людину для того, щоб просунути іншу", - зазначив Рейтерович.

У свою чергу військовий експерт Михайло Жирохов переконаний, що фірми, які займаються постачанням продуктів харчування до ЗСУ ще з часів президента-втікача віктора януковича будь-які спроби встановити чесні правила гри у цій сфері сприймають як удар по своєму монопольному становищу. І аби зберегти свої позиції вдаються до різноманітних методів тиску.  

"Річ у тім, що закупівлі продуктів для армії вони завжди були, скажімо так, потенційно корупційними. І з часом там сформувалася певна структура, певна мафія – фірми, які були постачальниками продуктів, починаючи з часів януковича. І будь-які зміни на цьому ринку, зміни на краще, вони сприймають як удар по їх монополії, Тому використовують в тому числі і вкиди через ЗМІ. Різнонаправлені вкиди, які підривають від суспільства довіру до цієї структури, яка тільки формується ("Державний оператор тилу" - ред.). Потрібно дивитися, кому це вигідно. А вигідно це точно не армії і не суспільству", - зазначив Жирохов в ексклюзивному коментарі УНН.

"Державний оператор тилу": презентація відбулася, що далі26.12.23, 09:45 • 645081 перегляд

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