Дешеві маніпуляції замість аргументів: інформаційна атака на нову команду Міноборони триває
Київ • УНН
Брудна кампанія проти нової команди Міністерства оборони та Державного логістичного оператора триває
"Брудна" кампанія проти нової команди Міноборони та ДП "Державний оператор тилу" триває. При цьому її організатори та виконавці не особливо переймаються логікою викладу. Головне, вихопити факт з контексту та запакувати його у гарну інформаційну обгортку: "обов’язково щось вкрадуть". А типовий набір тез і синхронність їх появ у соцмережах та поширень у медіа чітко вказує, що за цим хтось стоїть, пише УНН.
Основні претензії так чи інакше стосуються тендерів на продукти харчування. Але і тут є нюанси, так, зокрема, один з псевдокспертів, залучених до інформаційної атаки, спершу на своїй сторінці у соцмережі обурювався тим, що ДОТ, мовляв, планує купувати продукти для армії за низькими цінами, яких вже не існує в природі. Але потім щось пішло не так, і автор почав обурюватися, що ціни, нібито, завищені.
Безвідмовність цієї маніпуляції полягає у тому, що при низькій ціні можна кричати, що солдат годують за копійки невідомо чим, а при високій – що її завищують, аби потім щось "вкрасти".
Остаточні висновки по нинішніх тендерах можна буде робити лише після їхнього завершення, коли буде зрозуміло, наскільки зменшилася ціна у ході торгів. А після перших поставок продуктів уже можна буде говорити про те, наскільки оптимальним є співвідношення ціна-якість.
Друга маніпуляція, яка випливає з першої, - це звинувачення на адресу "Державного оператора тилу" в отриманні 0,4% комісійних з кожного укладеного контракту. Через це, нібито, і завищуються ціни на тендерах.
Псевдоексперти чомусь забувають, що ДОТ – це хоч і державне, але підприємство. Отже, воно повинно самостійно заробляти кошти, щоб сплачувати податки державі, забезпечувати свою діяльність і не бути збитковим.
При цьому згадана цифра комісійних є абсолютно прийнятною за світовими мірками.
А той факт, що на торгах ціна за лоти падає, нівелює і цю маніпуляцію.
Третя маніпуляція від псевдоекспертів, на яку варто звернути увагу – це звинувачення у, нібито, дискримінаційних умовах тендерів.
Після "яєць по 17 гривень" всі кричали, що треба позбутися випадкових фірм-прокладок, які мають лише телефон, але примудряються вигравати тендери з харчування військових, потім годують їх невідомо чим.
Тепер, фактично, ці ж самі люди необхідну наявність певної кількості складських приміщень, одиниць автотранспорту та працівників називають дискримінаційними умовами.
І таким чином лобіюють інтереси так-таки фірм-прокладок.
Контекст
Уже другий тиждень проти Міноборони та ДП "Державний оператор тилу" ведеться спланована інформаційна кампанія, виконавцями у якій є псевдоексперти, які співпрацювали з Віктором Медведчуком та іншими проросійськими політиками.
Політолог Ігор Рейтерович в ексклюзивному коментарі УНН висловив думку, що велика кількість однотипних повідомлень із негативом на Міноборони та "Державного оператора тилу" свідчить про сплановану кампанії з їхньої дискредитації.
"Зрозуміло, що це спланована кампанія, оскільки дуже багато однотипних повідомлень, які стосуються діяльності особливо цього ДП ("Державного оператора тилу" – ред.). Вони схожі. Як правило засновані на одній інформації і достатньо цілеспрямовано розсилалися мережею tg-каналів. Я більше схильний вважати, що це якісь внутрішні історії, просто боротьба за вплив, і намагання просунути своїх людей, щоб вони зайняли ті чи інші посади.
Звичайно, є варіант, що активісти звернули увагу дійсно на порушення, які вони описують, у подібних повідомленнях, але тоді питання, чому немає реакції з боку МОУ на звернення, у тому числі представників громадських рад і так далі. Тому, мені здається, це більше схоже на переформатування певних посад і намагання збити одну людину для того, щоб просунути іншу", - зазначив Рейтерович.
"Державний оператор тилу": презентація відбулася, що далі26.12.23, 09:45 • 645081 перегляд