Дешевые манипуляции вместо аргументов: информационная атака на новую команду Минобороны продолжается

"Грязная" кампания против новой команды Минобороны и ГП "Государственный оператор тыла" продолжается. При этом ее организаторы и исполнители не особо заботятся о логике изложения. Главное, выхватить факт из контекста и упаковать его в красивую информационную обертку: "обязательно что-то украдут". А типичный набор тезисов и синхронность их появления в соцсетях и распространений в медиа четко указывает, что за этим кто-то стоит, пишет УНН.

Основные претензии так или иначе касаются тендеров на продукты питания. Но и здесь есть нюансы, так, в частности, один из псевдоэкспертов, привлеченных к информационной атаке, сначала на своей странице в соцсети возмущался тем, что ГОТ, мол, планирует покупать продукты для армии по низким ценам, которых уже не существует в природе. Но потом что-то пошло не так, и автор начал возмущаться, что цены, якобы, завышены.

Безотказность этой манипуляции заключается в том, что при низкой цене можно кричать, что солдат кормят за копейки неизвестно чем, а при высокой - что ее завышают, чтобы потом что-то "украсть".

Окончательные выводы по нынешним тендерам можно будет делать только после их завершения, когда будет понятно, насколько уменьшилась цена в ходе торгов. А после первых поставок продуктов уже можно будет говорить о том, насколько оптимальным является соотношение цена-качество.

Вторая манипуляция, которая вытекает из первой, - это обвинения в адрес "Государственного оператора тыла" в получении 0,4% комиссионных с каждого заключенного контракта. Из-за этого, якобы, и завышаются цены на тендерах.

Псевдоэксперты почему-то забывают, что ГОТ - это хоть и государственное, но предприятие. Следовательно, оно должно самостоятельно зарабатывать средства, чтобы платить налоги государству, обеспечивать свою деятельность и не быть убыточным.

При этом упомянутая цифра комиссионных является абсолютно приемлемой по мировым меркам.

А тот факт, что на торгах цена за лоты падает, нивелирует и эту манипуляцию.

Третья манипуляция от псевдоэкспертов, на которую стоит обратить внимание, - это обвинения в, якобы, дискриминационных условиях тендеров.

После "яиц по 17 гривен" все кричали, что надо избавиться от случайных фирм-прокладок, которые имеют только телефон, но умудряются выигрывать тендеры по питанию военных, потом кормят их неизвестно чем.

Теперь, фактически, эти же люди необходимое наличие определенного количества складских помещений, единиц автотранспорта и работников называют дискриминационными условиями.

И таким образом лоббируют интересы так-таки фирм-прокладок.

Контекст

Уже вторую неделю против Минобороны и ГП "Государственный оператор тыла" ведется спланированная информационная кампания, исполнителями в которой являются псевдоэксперты, которые сотрудничали с Виктором Медведчуком и другими пророссийскими политиками.

Политолог Игорь Рейтерович в эксклюзивном комментарии УНН высказал мнение, что большое количество однотипных сообщений с негативом на Минобороны и "Государственного оператора тыла" свидетельствует о спланированной кампании по их дискредитации.

"Понятно, что это спланированная кампания, поскольку очень много однотипных сообщений, касающихся деятельности особенно этого ГП ("Государственного оператора тыла" - ред.). Они похожи. Как правило основаны на одной информации и достаточно целенаправленно рассылались сетью tg-каналов. Я больше склонен считать, что это какие-то внутренние истории, просто борьба за влияние, и попытки продвинуть своих людей, чтобы они заняли те или иные должности.

Конечно, есть вариант, что активисты обратили внимание действительно на нарушения, которые они описывают, в подобных сообщениях, но тогда вопрос, почему нет реакции со стороны МОУ на обращения, в том числе представителей общественных советов и так далее. Поэтому, мне кажется, это больше похоже на переформатирование определенных должностей и попытки сбить одного человека для того, чтобы продвинуть другого", - отметил Рейтерович.

"Государственный оператор тыла": презентация состоялась, что дальше