Фірми, які постачали продукти до армії ще з часів януковича, будь-які зміни на краще в цій сфері сприймають як удар по їх монополії – військовий експерт

Фірми, які займаються постачанням продуктів харчування до ЗСУ ще з часів президента-втікача віктора януковича будь-які спроби встановити чесні правила гри у цій сфері сприймають як удар по своєму монопольному становищу. І аби зберегти свої позиції вдаються до різноманітних методів тиску. Таку думку щодо "брудної" медіа-кампанії, яка нині ведеться проти нової команди Міноборони та "Державного оператора тилу" висловив військовий експерт Михайло Жирохов в ексклюзивному коментарі УНН.

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"Річ у тім, що закупівлі продуктів для армії вони завжди була, скажімо так, потенційно корупційними. І з часом там сформувалася певна структура, певна мафія – фірми, які були постачальниками продуктів, починаючи з часів януковича. І будь-які зміни на цьому ринку, зміни на краще, вони сприймають як удар по їх монополії, Тому використовують в тому числі і вкиди через ЗМІ. Різнонаправлені вкиди, які підривають від суспільства довіру до цієї структури, яка тільки формується ("Державний оператор тилу" - ред.). Потрібно дивитися, кому це вигідно. А вигідно це точно не армії і не суспільству", - зазначив Жирохов.

За його словами, люди, які стоять за цією кампанією, не розуміють, що через їх бажання заробити великі кошти українці можуть втратити свою державу.

"Багато чого не варто робити під час війни, але, на жаль, воно робиться. Люди намагаються заробити мільярди, мільйони, тисячі на війні, не зважаючи на те що завтра може не бути держави, через те що сьогодні вкрали мільярди. Це питання риторичне, філософське і відповіді на нього у мене немає", - підсумував експерт.

Контекст

Уже другий тиждень проти Міноборони та ДП "Державний оператор тилу" ведеться спланована інформаційна кампанія, виконавцями у якій є псевдоексперти, які співпрацювали з віктором медведчуком та іншими проросійськими політиками.

Організатори та виконавці цієї кампанії використовують дешеві маніпуляції та перекручують факти.

Політолог Ігор Рейтерович в ексклюзивному коментарі УНН висловив думку, що велика кількість однотипних повідомлень із негативом на Міноборони та "Державного оператора тилу" свідчить про сплановану кампанії з їхньої дискредитації.

"Зрозуміло, що це спланована кампанія, оскільки дуже багато однотипних повідомлень, які стосуються діяльності особливо цього ДП ("Державного оператора тилу" – ред.). Вони схожі. Як правило засновані на одній інформації і достатньо цілеспрямовано розсилалися мережею tg-каналів. Я більше схильний вважати, що це якісь внутрішні історії, просто боротьба за вплив, і намагання просунути своїх людей, щоб вони зайняли ті чи інші посади.

Звичайно, є варіант, що активісти звернули увагу дійсно на порушення, які вони описують, у подібних повідомленнях, але тоді питання, чому немає реакції з боку МОУ на звернення, у тому числі представників громадських рад і так далі. Тому, мені здається, це більше схоже на переформатування певних посад і намагання збити одну людину для того, щоб просунути іншу", - зазначив Рейтерович.