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Фирмы, которые поставляли продукты в армию еще со времен януковича, любые изменения к лучшему в этой сфере воспринимают как удар по их монополии - военный эксперт

Фирмы, которые поставляли продукты в армию еще со времен януковича, любые изменения к лучшему в этой сфере воспринимают как удар по их монополии - военный эксперт

Киев  •  УНН

14 февраль 2024, 10:07  •  53179 просмотра

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Военный эксперт рассказал, что фирмы, которые поставляют продукты питания для армии со времен януковича, видят в реформах, устанавливающих честную конкуренцию, угрозу для своей монополии и прибегают к медиа-кампаниям для защиты своих интересов.

Фирмы, которые занимаются поставками продуктов питания в ВСУ еще со времен президента-беглеца виктора януковича любые попытки установить честные правила игры в этой сфере воспринимают как удар по своему монопольному положению. И чтобы сохранить свои позиции прибегают к различным методам давления. Такое мнение относительно "грязной" медиа-кампании, которая сейчас ведется против новой команды Минобороны и "Государственного оператора тыла" высказал военный эксперт Михаил Жирохов в эксклюзивном комментарии УНН.

Детали

"Дело в том, что закупки продуктов для армии они всегда были, скажем так, потенциально коррупционными. И со временем там сформировалась определенная структура, определенная мафия - фирмы, которые были поставщиками продуктов, начиная со времен януковича. И любые изменения на этом рынке, изменения к лучшему, они воспринимают как удар по их монополии, поэтому используют в том числе и вбросы через СМИ. Разнонаправленные вбросы, которые подрывают от общества доверие к этой структуре, которая только формируется ("Государственный оператор тыла" - ред.). Нужно смотреть, кому это выгодно. А выгодно это точно не армии и не обществу", - отметил Жирохов. 

По его словам, люди, которые стоят за этой кампанией, не понимают, что из-за их желания заработать большие средства украинцы могут потерять свое государство. 

"Многое не стоит делать во время войны, но, к сожалению, оно делается. Люди пытаются заработать миллиарды, миллионы, тысячи на войне, несмотря на то, что завтра может не быть государства, потому что сегодня украли миллиарды. Это вопрос риторический, философский и ответа на него у меня нет", - подытожил эксперт.

Контекст

Уже вторую неделю против Минобороны и ГП "Государственный оператор тыла" ведется спланированная информационная кампания, исполнителями в которой являются псевдоэксперты, которые сотрудничали с Виктором Медведчуком и другими пророссийскими политиками.

Организаторы и исполнители этой кампании используют дешевые манипуляции и искажают факты.

Политолог Игорь Рейтерович в эксклюзивном комментарии УНН высказал мнение, что большое количество однотипных сообщений с негативом на Минобороны и "Государственного оператора тыла" свидетельствует о спланированной кампании по их дискредитации.

"Понятно, что это спланированная кампания, поскольку очень много однотипных сообщений, касающихся деятельности особенно этого ГП ("Государственного оператора тыла" - ред.). Они похожи. Как правило основаны на одной информации и достаточно целенаправленно рассылались сетью tg-каналов. Я больше склонен считать, что это какие-то внутренние истории, просто борьба за влияние, и попытки продвинуть своих людей, чтобы они заняли те или иные должности.

Конечно, есть вариант, что активисты обратили внимание действительно на нарушения, которые они описывают, в подобных сообщениях, но тогда вопрос, почему нет реакции со стороны МОУ на обращения, в том числе представителей общественных советов и так далее. Поэтому, мне кажется, это больше похоже на переформатирование определенных должностей и попытки сбить одного человека для того, чтобы продвинуть другого", - отметил Рейтерович.

Захар Подкидышев

Захар Подкидышев

ВойнаПолитика
ministerstvo-oborony-ukrainaМинистерство обороны Украины
Фірми, які постачали продукти до армії ще з часів януковича, будь-які зміни на краще в цій сфері сприймають як удар по їх монополії – військовий експерт
Military expert: Firms that have been supplying food to the army since Yanukovych's time perceive any changes for the better in this area as a blow to their monopoly
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Фирмы, которые поставляли продукты в армию еще со времен януковича, любые изменения к лучшему в этой сфере воспринимают как удар по их монополии - военный эксперт

Военный эксперт рассказал, что фирмы, которые поставляют продукты питания для армии со времен януковича, видят в реформах, устанавливающих честную конкуренцию, угрозу для своей монополии и прибегают к медиа-кампаниям для защиты своих интересов.

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