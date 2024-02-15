"Грязная кампания" против Минобороны и ДОТ: при чем здесь фирма с сомнительной репутацией, которая пытается заблокировать тендеры по питанию для ВСУ

За "грязной" медиа-кампанией против новой команды Минобороны и "Государственного оператора тыла" может стоять фирма, которая уже попадала в скандалы с тендерами на питание для ВСУ, пишет УНН.

Откровенно заказная "грязная" кампания продолжается уже вторую неделю. Манипулятивные обвинения, открытые намеки на коррупцию в момент, когда проходят первые тендеры на поставку питания в украинскую армию по новым правилам, разумеется, заставляют понервничать как организаторов, так и участников торгов. И что самое главное - это попытка убедить общество, что изменения в системе невозможны. Судя по всему, на это и рассчитывают заказчики кампании.

По исключительно украинскому совпадению пик медиа-удара пришелся на момент, когда две фирмы пытались через суд заблокировать проведение первых тендеров на питание для ВСУ, которые были объявлены именно "Государственным оператором тыла".

Первым в суд обратилось ООО "Трейд Полтава". Впоследствии к нему присоединилось ООО "Трейд Гранит Инвест".

"Трейд Полтава" по основному виду деятельности занимается продажей шин и ремонтом автомобильной техники, и вдруг решает впервые заявиться на тендеры по поставке питания для армии.

Но все же внимательнее надо присмотреться именно к "Трейд Гранит Инвест". Эта фирма, которая уже много лет участвует в тендерах Минобороны, имеет интересную историю и не менее интересные связи. Но пока стоит остановиться на одном аспекте ее деятельности.

После того как в середине прошлого года тендеры на питание начали проводиться через Prozorro эта фирма, которая до того выигрывала торги на миллиарды, неожиданно начала чувствовать себя некомфортно. И после проигранных тендеров начала заваливать суды исками об отмене их результатов.

Основательницей "Трейд Гранит Инвест" является Юлия Павличенко. Когда Президентом Украины был Петр Порошенко она возглавляла фирму "Максмед Интернешнл", которая участвовала в тендерах "Укрзализныци". И опять же по странному стечению обстоятельств, эта фирма прославилась именно тем, что блокировали торги многочисленными жалобами в Антимонопольный комитет.

Дошло даже до того, что на "Максмед Иинтернешнл" публично пожаловался тогдашний премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

Что касается "Трейд Гранит Инвеста", то свои судебные "войны" против Минобороны эта фирма не оставляет и сейчас.

В прошлом году нынешняя советница одного из заместителей министра обороны Дана Яровая недвусмысленно намекала, что свои судебные иски фирма сопровождает кампаниями в медиа.

Сейчас имеем довольно похожую ситуацию. С одной стороны имеем желание новой команды Минобороны ужесточить требования к поставщикам продуктов, чтобы отсечь от участия сомнительные фирмы, которые не выполняют свои обязательства. И, собственно, фирму, которая недовольна новыми тендерными условиями, пытается заблокировать проведение торгов через суд, и тем самым сорвать поставки продуктов в ВСУ.

С другой - спланированную информационную атаку на новую команду Минобороны с четкой целью: дискредитировать новые правила проведения тендеров.

Контекст

Уже вторую неделю против Минобороны и ГП "Государственный оператор тыла" ведется спланированная информационная кампания, исполнителями в которой являются псевдоэксперты, которые сотрудничали с виктором медведчуком и другими пророссийскими политиками.

Организаторы и исполнители этой кампании используют дешевые манипуляции и искажают факты.

Политолог Игорь Рейтерович в эксклюзивном комментарии УНН высказал мнение, что большое количество однотипных сообщений с негативом на Минобороны и "Государственного оператора тыла" свидетельствует о спланированной кампании по их дискредитации.

"Понятно, что это спланированная кампания, поскольку очень много однотипных сообщений, касающихся деятельности особенно этого ГП ("Государственного оператора тыла" - ред.). Они похожи. Как правило основаны на одной информации и достаточно целенаправленно рассылались сетью tg-каналов. Я больше склонен считать, что это какие-то внутренние истории, просто борьба за влияние, и попытки продвинуть своих людей, чтобы они заняли те или иные должности.

Конечно, есть вариант, что активисты обратили внимание действительно на нарушения, которые они описывают, в подобных сообщениях, но тогда вопрос, почему нет реакции со стороны МОУ на обращения, в том числе представителей общественных советов и так далее. Поэтому, мне кажется, это больше похоже на переформатирование определенных должностей и попытки сбить одного человека для того, чтобы продвинуть другого", - отметил Рейтерович.

В свою очередь военный эксперт Михаил Жирохов убежден, что фирмы, которые занимаются поставками продуктов питания в ВСУ еще со времен президента-беглеца Виктора Януковича любые попытки установить честные правила игры в этой сфере воспринимают как удар по своему монопольному положению. И чтобы сохранить свои позиции прибегают к различным методам давления.

"Дело в том, что закупки продуктов для армии они всегда были, скажем так, потенциально коррупционными. И со временем там сформировалась определенная структура, определенная мафия - фирмы, которые были поставщиками продуктов, начиная со времен януковича. И любые изменения на этом рынке, изменения к лучшему, они воспринимают как удар по их монополии, поэтому используют в том числе и вбросы через СМИ. Разнонаправленные вбросы, которые подрывают от общества доверие к этой структуре, которая только формируется ("Государственный оператор тыла" - ред.). Нужно смотреть, кому это выгодно. А выгодно это точно не армии и не обществу", - отметил Жирохов в эксклюзивном комментарии УНН.

"Государственный оператор тыла": презентация состоялась, что дальше