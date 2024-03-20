Два миллиарда гривен экономии бюджетных средств: в ДОТ назвали продукты питания, по которым поставщики уменьшили цены

"Государственный оператор тыла" благодаря гибкой системе ценообразования сэкономил два миллиарда гривен бюджетных средств при заключении контрактов на поставку продуктов питания для Вооруженных сил Украины на второй квартал. Об этом сообщает пресс-служба ДОТ, пишет УНН.

Детали

"Государственный оператор тыла" заключил договоры на поставку питания для Вооруженных сил Украины на второй квартал. Экономия на комплектах продуктов питания составила 2 млрд гривен. При этом ожидается, что ежеквартальная экономия на продуктах составит более 500 млн грн", - говорится в сообщении ДОТ

Отмечается, что этот показатель достигается за счет экономии на ТОП-10 самых употребляемых товарах по сравнению с ценами в предыдущих договорах:

- Свинина, лопатка без кости замороженная - 17% экономии;

- Свинина, бедро замороженное - 31% экономии;

- Куриное филе замороженное - 27% экономии;

- Крупа гречневая ядрица - 51% экономии;

- Свинина, корейка без кости замороженная - 25% экономии;

- Масло подсолнечное рафинированное - 31% экономии;

- Сахар - 27% экономии;

- Лук репчатый свежий - 36% экономии;

- Свинина ошеек охлажденный - 17% экономии;

- Ветчина, грудинка (копченые) - 14% экономии.

В ДОТ добавили, что стоимость продуктов базируется на индексе потребительских цен и пересматривается ежемесячно, отражая динамику рынка.

Напомним

"Государственный оператор тыла" согласовал с поставщиками предельный максимум цен на продукты питания, которые закупаются для ВСУ. А также предусмотрел механизм их снижения, в зависимости от ситуации на рынке.

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