Отсутствие логики: ДОТ пытаются критиковать за то, что украинские бойцы не будут голодными

После судебной тяжбы и демарша фирм, которые синхронно снялись с тендеров, госпредприятие "Государственный оператор тыла" начало искать новых поставщиков и подписывать прямые контракты, чтобы украинские бойцы не остались голодными. И из-за этого против него снова началась "грязная" информационная кампания, пишет УНН.

Еще несколько недель назад ДОТ нещадно критиковали за то, что он, якобы, прописал непосильные условия контрактов для фирм, которые намерены принять участие в тендерах по поставке продуктов питания для ВСУ.

Правда, довольно быстро выяснилось, что условия контрактов ДОТ являются такими же, с которыми поставщики работали не один год. А некоторые условия ДОТ даже смягчил, чтобы привлечь к участию в тендерах как можно большее количество поставщиков и обеспечить здоровую конкуренцию.

В частности, одна из фирм, которая обратилась в суд, оспаривала идентичную процедуру, которую объявляло МОУ, где в проекте договора фигурировали идентичные нормы, касающиеся проведения проверок материально-технической базы поставщика для проверки того, как хранятся продукты, которые в дальнейшем будут поставляться военнослужащим.

"Было предусмотрено то, что поставщик в случае критической необходимости может быть привлечен к поставке продуктов в другую область, чем та, которая определена в договоре - непосредственно одна или несколько областей, по которым они осуществляют поставки продукции. Были предусмотрены штрафные требования даже более жесткие чем были предусмотрены нами на уровне 100% штрафа за невыполнение договора. Мы уменьшили (штрафы - ред.) в половину", - рассказал ранее руководитель управления юридического обеспечения ДОТ Александр Фесенко.

Возникает логичный вопрос - для чего это делать? В ДОТ есть ответ. Поставщики, которые годами работали с Минобороны, хотят сохранить старую систему. А больше всего их пугает, что ДОТ получит возможность контролировать, что именно поставляется в воинские части, и какого качества.

"Единственное что им не нравится в этих договорах, что заказчиком является ДОТ, который планирует контролировать операторов рынка и их обязательства. Но сами обязательства не изменились, они даже стали мягче. Есть попытка нас поставить в ситуацию - нас, это прежде всего ДОТ, и также несколько поджать на МОУ, - где сформируется такая конфигурация, при которой будет выглядеть логичным передача этой закупки обратно в структурное подразделение МОУ, которое проводило эти закупки последние годы, или пролонгировать их текущие контракты", - пояснил ранее гендиректор "Государственного оператора тыла" Арсен Жумадилов.

Закупка продуктов питания напрямую у производителей для ВСУ даст до 20% экономии средств - гендиректор ГОТ

Но расчет поставщиков фирм-саботажников не оправдался - оставить себя у "кормушки" или украинских бойцов голодными не удалось. ДОТ начал искать других поставщиков и, имея на то все законные основания, подписывать с ними прямые договора.

То есть, государственное предприятие, хоть и не без искусственно созданных проблем, но справилось со своей основной задачей - обеспечило поставки продуктов питания в Вооруженные силы Украины.

Понятно, что фирмам-саботажникам это не нравится. А потому неудивительно, что ДОТ снова стал мишенью для информационной атаки. И очевидно, что за ней стоят те же самые заказчики, что и раньше.

Стоит также учесть, что госпредприятие постепенно будет расширять ассортимент продуктов, которые будут закупаться напрямую у производителей. А это значит, что посредники с их завышенными ценами не смогут выигрывать тендеры и останутся без своих сверхприбылей.

Это тоже заставляет их объединяться в своей общей борьбе против ДОТ и преследовать свои цели.

Хотя внешне нынешняя информационная атака выглядит совершенно нелогично, ведь ДОТ критикуют за то, что украинские солдаты не останутся голодными.

Контекст

Киевский окружной административный суд отказал в удовлетворении иска об обжаловании требований, установленных в проекте договора о закупке продуктов питания для ВСУ.

В частности, истец оспаривал требования относительно обязательства поставщиков своевременно регистрировать налоговые накладные и предоставлять заказчику возможность проверять условия хранения продуктов питания, которые будут поставляться военнослужащим.

После этого фирмы, которые подозреваются в сговоре, снялись с тендеров.

Ранее Коллегия Шестого апелляционного административного суда по иску фирмы "Трейд Гранит Инвест" своим решением отменила условие о запрете участия в тендерах тех поставщиков, которые не выполнили свои обязательства перед министерством обороны Украины в 2022-2023 годах.

Из-за этого "Государственный оператор тыла" был вынужден отменить 11 тендеров.

Фирма "Трейд Гранит Инвест" скорее всего причастна к мощной информационной атаке на новую команду Минобороны и ДОТ, за которой мог стоять предатель Украины Виктор Медведчук.

Слуги народа или прислужники кремля: почему два депутата из комитета нацбезопасности ВР критикуют прозрачную систему закупок продуктов питания для ВСУ