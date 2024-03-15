Спецэкспортеры вооружения обязаны проводить инспекции производств и складских запасов - "Украинская бронетехника"
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Из-за этого некоторые иностранные компании требуют полную предоплату по контрактам на поставку вооружения - гендиректор "Украинской бронетехники"
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Отсутствие логики: ДОТ пытаются критиковать за то, что украинские бойцы не будут голодными
"Государственный оператор тыла" начал искать новых поставщиков и подписывать прямые контракты, чтобы украинские солдаты не голодали. Из-за этого против предприятия снова началась "грязная" информационная кампания.
Глава Минфина обсудил с послом Австрии привлечение инвестиций на восстановление и отстройку Украины
Министр финансов Сергей Марченко обсудил с послом Австрии Арадом Бенке привлечение австрийских инвестиций для восстановления и реконструкции Украины, отметив поддержку Австрии в виде грантов, энергетического оборудования и взносов в фонды Всемирного банка.
В результате вчерашнего удара по радиотехническим объектам Сумщины погиб инженер - ОВА
Дежурный инженер погиб во время российского удара по радиообъектам в Сумской области, Украина.
Из-за атаки рф на Одессу погибли 14 человек, ранены 46 - Кипер
В результате российского ракетного обстрела Одессы погибло 14 человек, среди которых местные жители, медик и спасатель, а еще 46 получили ранения, в том числе 7 работников службы по чрезвычайным ситуациям.
"Решимость продолжать поддерживать Украину непоколебима": Мишель прибыл на встречу с Шольцем на фоне заседания Веймарского треугольника
Президент Европейского Совета Шарль Мишель прибыл в Берлин для встречи с канцлером Германии Олафом Шольцем на фоне заседания лидеров Веймарского треугольника, чтобы обсудить дальнейшую поддержку и помощь Украине.
Украина договаривается с Италией о продвижении украинских брендов на мировую арену - Свириденко
Украина и Италия договорились сотрудничать в продвижении украинских брендов в мире и поддержку выхода украинских производителей на международные рынки через программу "Сделано в Украине".
Польский посол надеется на "смелость" канцлера Шольца в вопросе Taurus
Посол Польши в Германии надеется, что канцлер Шольц проявит мужество и поставит Украине крылатые ракеты "Taurus". Он заявил о "решающей фазе войны", которая требует большей поддержки.
Удар рф по Одессе: количество погибших возросло до восьми
Российский ракетный удар по Одессе унес жизни 8 человек, включая фельдшера и спасателя, и ранил более 20 человек.
По всей Украине воздушная тревога. ВС ВСУ предупредили о взлете российского МиГ-31К
Российский МиГ-31К поднялся в воздух, создав ракетную угрозу для всей Украины.
Ракетная атака рф на Одессу: травмированы 20 человек - ГСЧС
В результате российской ракетной атаки на Одессу были ранены 20 человек, в том числе 5 работников ГСЧС, а также повреждены жилые дома, заправка и спасательные машины.