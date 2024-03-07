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ДОТ поперек горла: чому постачальники продуктів харчування для ЗСУ блокують проведення тендерів за прозорими правилами

Київ • УНН

 • 229860 перегляди

Постачальники намагаються заблокувати прозорі тендери, оголошені «Державним оператором тилу» на постачання продовольства для Збройних сил, щоб зберегти стару непрозору систему.

ДОТ поперек горла: чому постачальники продуктів харчування для ЗСУ блокують проведення тендерів за прозорими правилами

Постійні гравці на ринку постачання продуктів харчування для збройних сил України різними способами намагаються заблокувати проведення тендерів, які оголошує ДП "Державний оператор тилу". Зокрема, через суди. Чому постачальники оскаржують умови тендерів, які до цього їх повністю влаштовували, пояснили представники ДОТ під час брифінгу, пише УНН.

Як зазначив гендиректор "Державного оператора тилу" Арсен Жумаділов, держпідприємство хоче зробити максимально прозорою та контрольованою саму систему постачання та розподілу продуктів по військових частинах. І саме цій новації постачальники чинять шалений спротив. Блокуванням тендерів, які оголосив ДОТ, постачальники хочуть, фактично,  зберегти стару систему.

"Ми перебудуємо наш формат взаємодії з ними (постачальниками – ред.) аби ми точно розуміли, що саме замовляється, що фігурує в заявках аби ми далі могли контролювати факт, співставляючи його з планом. Це ніби як несуттєва відмінність, але вона дає нарешті основу аби ми, як замовник, чітко розуміли в яких обсягах і в якому асортименті виконується зобов’язання з боку постачальника. 

Так ось ми так розуміємо, що для постачальників оце є проблематично, бо на сьогодні вони не звикли до того, що хтось реально розуміє що поставляється, по яких заявках, в якому обсязі, коли саме. Це відкриває широкий простір аби домовлятися на місцях, про те як щось не поставити. Іноді це, в тому числі завдяки тій неправомірній вигоді, яка пропонується представникам військових частин. Тобто, вони хочуть зберегти те яким чином ця система працює сьогодні, і вони розуміють , що з нами вони її не зберігають. Вони розуміють, що зберігають її за умови якщо і надалі контрактуватимуться з департаментом ресурсного забезпечення МОУ", - пояснив Жумаділов.

Гендиректор ДОТ додав, що після рішення Київського окружного адміністративного суду, яким суд не задовольнив позов одного з постачальників практично по всіх повторно оголошених тендерах на харчування для ЗСУ, компанії, які заявилися на них, відкликали свої заявки. А це свідчить про свідомі скоординовані дії постачальників.

"Суд не задовольнив позовну вимогу одного з постачальників, і після того у досить такий цікавий спосіб, як ми розуміємо, у скоординований спосіб, по значній кількості лотів – по 12 з 13 такі постачальники відкликали свої пропозиції. І саме на сьогодні ми розуміємо, що коли процедура розкриється по більшості лотів, у нас не буде пропозицій, які ми могли б акцептувати для кваліфікації"- додав Жумаділов.

Парадокс ситуації полягає у тому, що фірма "Кросс Прайм", яка програла суд, оскаржувала стандартні умови контрактів, які раніше всіх постачальників влаштовували. 

Щобільше – щоб залучити більшу кількість потенційних учасників торгів, ДОТ деякі умови навіть пом’якшив. 

"Товариство яке подало цей позов три тижні тому у лютому 2024 року подавало свою цінову пропозицію по процедурі закупівлі продуктів харчування. Тобто, по ідентичній процедурі, яку оголошувало МОУ, де в проєкті договору фігурували ідентичні норми, які стосувалися проведення перевірок матеріально-технічної бази постачальника задля перевірки того, як зберігаються продукти, які в подальшому будуть постачатися військовослужбовцям. Було передбачено те що постачальник у разі критичної необхідності може бути залучений до поставки продуктів в іншу область ніж та що визначена в договорі – безпосередньо одна або кілька областей, за якими вони здійснюють постачання продукції. Були передбачені штрафні вимоги навіть більш жорсткі ніж були передбачені нами на рівні 100% штрафу за невиконання договору. Ми зменшили (штрафи – ред.) у половину", - зазначив керівник управління юридичного забезпечення ДОТ Олександр Фесенко.

Отже, в ДОТ переконані, що справа не в умовах тендерів та пунктів контрактів, а в намаганні через блокування торгів залишити стару систему.

"Умови були максимально лояльні. Вони жаліються на умови в їх договорах, які вони. Підписують і успішно виконують. Єдине що їм не подобається в цих договорах, що замовником є ДОТ, який планує контролювати операторів ринку і їх зобов’язання. Але саме зобов’язання не змінилися, вони навіть стали м’якшими.

Є намагання нас поставити в ситуацію – нас, це передусім ДОТ, і також дещо підтиснути на МОУ, - де сформується така конфігурація, за якої буде виглядати логічним передача цієї закупівлі назад у структурний підрозділ МОУ, який проводив ці закупівлі останні роки, або пролонгувати їхні поточні контракти", - підсумував Жумаділов.

Контекст

Після того, як "Державний оператор тилу" оголосив перші тендери на постачання до ЗСУ продуктів харчування за новими правилами, проти нього та нової команди Міноборони розпочалася "брудна" інформаційна кампанія, виконавцями у якій були псевдоексперти, які співпрацювали з державним зрадником віктором медведчуком та іншими проросійськими політиками.

Раніше через ухвалу колегії Шостого апеляційного адміністративного суду, якою були задоволені позовні вимоги компанії "Трейд Граніт Інвест" "Державний оператор тилу" змушений скасувати 11 тендерів з постачання харчування для української армії. 

Ця фірма також могла бути причетною до інформаційної атаки на ДОТ.

Захар Подкидишев

Захар Подкидишев

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