ДОТ поперек горла: почему поставщики продуктов питания для ВСУ блокируют проведение тендеров по прозрачным правилам
Киев • УНН
Поставщики пытаются заблокировать прозрачные тендеры, объявленные "Государственным оператором тыла" на поставку продовольствия для Вооруженных сил, чтобы сохранить старую непрозрачную систему.
Постоянные игроки на рынке поставок продуктов питания для вооруженных сил Украины различными способами пытаются заблокировать проведение тендеров, которые объявляет ГП "Государственный оператор тыла". В частности, через суды. Почему поставщики оспаривают условия тендеров, которые до этого их полностью устраивали, объяснили представители ДОТ во время брифинга, пишет УНН.
Как отметил гендиректор "Государственного оператора тыла" Арсен Жумадилов, госпредприятие хочет сделать максимально прозрачной и контролируемой саму систему поставки и распределения продуктов по воинским частям. И именно этой новации поставщики оказывают яростное сопротивление. Блокированием тендеров, которые объявил ДОТ, поставщики хотят, фактически, сохранить старую систему.
"Мы перестроим наш формат взаимодействия с ними (поставщиками - ред.) чтобы мы точно понимали, что именно заказывается, что фигурирует в заявках, чтобы мы дальше могли контролировать факт, сопоставляя его с планом. Это вроде как несущественное отличие, но оно дает наконец основу, чтобы мы, как заказчик, четко понимали в каких объемах и в каком ассортименте выполняется обязательство со стороны поставщика.
Так вот мы так понимаем, что для поставщиков это проблематично, потому что на сегодня они не привыкли к тому, что кто-то реально понимает что поставляется, по каким заявкам, в каком объеме, когда именно. Это открывает широкий простор чтобы договариваться на местах, о том как что-то не поставить. Иногда это, в том числе благодаря той неправомерной выгоде, которая предлагается представителям воинских частей. То есть, они хотят сохранить то, каким образом эта система работает сегодня, и они понимают, что с нами они ее не сохраняют. Они понимают, что сохраняют ее при условии если и в дальнейшем будут контрактироваться с департаментом ресурсного обеспечения МОУ", - пояснил Жумадилов.
Гендиректор ДОТ добавил, что после решения Киевского окружного административного суда, которым суд не удовлетворил иск одного из поставщиков практически по всем повторно объявленным тендерам на питание для ВСУ, заявившиеся на них компании отозвали свои заявки. А это свидетельствует о сознательных скоординированных действиях поставщиков.
"Суд не удовлетворил исковое требование одного из поставщиков, и после того в достаточно такой интересный способ, как мы понимаем, скоординированным способом, по значительному количеству лотов - по 12 из 13 такие поставщики отозвали свои предложения. И именно сегодня мы понимаем, что когда процедура раскроется по большинству лотов, у нас не будет предложений, которые мы могли бы акцептовать для квалификации", - добавил Жумадилов.
Парадокс ситуации заключается в том, что проигравшая суд фирма "Кросс Прайм" оспаривала стандартные условия контрактов, которые ранее всех поставщиков устраивали.
Более того - чтобы привлечь большее количество потенциальных участников торгов, ДОТ некоторые условия даже смягчил.
"Общество которое подало этот иск три недели назад в феврале 2024 года подавало свое ценовое предложение по процедуре закупки продуктов питания. То есть, по идентичной процедуре, которую объявляло МОУ, где в проекте договора фигурировали идентичные нормы, касающиеся проведения проверок материально-технической базы поставщика для проверки того, как хранятся продукты, которые в дальнейшем будут поставляться военнослужащим. Было предусмотрено, что поставщик в случае критической необходимости может быть привлечен к поставке продуктов в другую область, чем та, которая определена в договоре - непосредственно одна или несколько областей, по которым они осуществляют поставки продукции. Были предусмотрены штрафные требования даже более жесткие чем были предусмотрены нами на уровне 100% штрафа за невыполнение договора. Мы уменьшили (штрафы - ред.) в половину", - отметил руководитель управления юридического обеспечения ДОТ Александр Фесенко.
Итак, в ДОТ убеждены, что дело не в условиях тендеров и пунктов контрактов, а в попытке через блокирование торгов оставить старую систему.
"Условия были максимально лояльные. Они жалуются на условия в их договорах, которые они. Подписывают и успешно выполняют. Единственное что им не нравится в этих договорах, что заказчиком является ДОТ, который планирует контролировать операторов рынка и их обязательства. Но само обязательства не изменились, они даже стали мягче.
Есть попытка нас поставить в ситуацию - нас, это прежде всего ДОТ, и также несколько поджать на МОУ, - где сформируется такая конфигурация, при которой будет выглядеть логичной передача этой закупки обратно в структурное подразделение МОУ, которое проводило эти закупки последние годы, или пролонгировать их текущие контракты", - подытожил Жумадилов.
Контекст
После того, как "Государственный оператор тыла" объявил первые тендеры на поставку в ВСУ продуктов питания по новым правилам, против него и новой команды Минобороны началась "грязная" информационная кампания, исполнителями в которой были псевдоэксперты, которые сотрудничали с государственным предателем Виктором Медведчуком и другими пророссийскими политиками.
Ранее из-за определения коллегии Шестого апелляционного административного суда, которым были удовлетворены исковые требования компании "Трейд Гранит Инвест" "Государственный оператор тыла" вынужден отменить 11 тендеров по поставке питания для украинской армии.
Эта фирма также могла быть причастна к информационной атаке на ДОТ.
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