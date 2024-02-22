Через рішення суду на користь фірми, яка зриває тендери по харчуванню для ЗСУ, ДОТ змушений скасувати 11 аукціонів: деталі

"Державний оператор тилу" змушений скасувати 11 тендерів з постачання харчування для української армії через ухвалу колегії Шостого апеляційного адміністративного суду, якою були задоволені позовні вимоги компанії "Трейд Граніт Інвест". Про це пише УНН з посиланням на ДОТ.

11 тендерів на загальну суму майже 11 мільярдів гривень відбулися вчора, 21 лютого. Однак, через рішення суду, яке не підлягає оскарженню, і після консультацій з Prozorro "Державний оператор тилу" ухвалив рішення про їх скасування.

"Вивчаючи законні механізми виконання рішення Апеляційного суду щодо задоволення позовних вимог ТОВ "Трейд Граніт Інвест", команда DOT, зокрема, звернулась за консультаціями до Prozorro. На запит DOT від Prozorro було отримане роз'яснення, що відповідно до Закону замовник може здійснювати зміни до процедур, проте лише до етапу, коли вони переходять у статус "Аукціон". Оскільки технічної та нормативної можливості внести зміни на етапі аукціону немає, DOT прийняв рішення скасувати всі 11 процедур", - ідеться в повідомленні ДП "Державний оператор тилу" на сторінці у соцмережі.

В ДОТ додали, що попри це, постачання харчування для Збройних сил України відбудеться в межах встановлених строків.

Як раніше зазначали в держпідприємстві, фірма "Трейд Граніт Інвест" після виграних тендерів неодноразово зривала постачання продуктів до армії.

У своєму позові фірма вимагала скасувати тендерні умови щодо наявності доказів проведення дезінсекційних та дератизаційних робіт на складських об'єктах у 2023 році, використання касових апаратів не менш як на 50% заявлених складів та права ДОТ не допускати до тендерів компанії, які не виконали зобов'язання по тендерах, які виграли раніше.

З великою долею ймовірності саме "Трейд Граніт Інвест" стоїть за двотижневою "брудною" медіа-кампанією проти нової команди Міноборони та "Державного оператора тилу".

Гендиректор ДОТ Арсен Жумаділов напередодні рішення суду в етері "Cemaat.Live" розповів, чого намагаються досягнути організатори інформаційної атаки.

"Стратегія дуже у них зрозуміла, вони намагаються тиснути публічно для того, щоб, у їхньому розумінні, я пішов назад для того, щоби згорнути ті зміни, які зараз ми запроваджуємо, і залишити систему функціонувати так, як вона функціонувала останні роки, навіть десятиліття. Але, звісно, це не спрацює.

Є чіткий суспільний запит на зміни, суспільний запит на те, щоб харчування і постачання для ЗСУ, з одного боку, і слова "корупція", з іншого боку, ніколи більше не знаходилися по сусідству в одному реченні, в одній фразі. Тобто ми маємо припинити нарешті ці історії про те, що якісь невідомі компанії, які вчора створені, у тому числі колишніми співробітників Міноборони, виграють якимось непрозорим чином тендери", - зазначив Жумаділов.

Також пояснив, на що спрямовані нові тендерні умови.

"Те, що ми 2 лютого оголосили, це якраз наші вимоги. Вони є дуже зрозумілими і прийнятними для реального бізнесу, для реального ритейлу, тобто для реальних мереж, які працюють в Україні. Вони є, так ми це розуміємо, не підйомними для цих компаній, які нещодавно з'явились саме спеціально під контракти Міноборони", - додав гендиректор ДОТ.

Контекст

Після того, як "Державний оператор тилу" оголосив перші тендери на постачання до ЗСУ продуктів харчування за новими правилами, проти нього та нової команди Міноборони розпочался "брудна" інформаційна кампанія, виконавцями у якій є псевдоексперти, які співпрацювали з державним зрадником віктором медведчуком та іншими проросійськими політиками.

Політолог Ігор Рейтерович в ексклюзивному коментарі УНН висловив думку, що велика кількість однотипних повідомлень із негативом на Міноборони та "Державного оператора тилу" свідчить про сплановану кампанії з їхньої дискредитації.

"Зрозуміло, що це спланована кампанія, оскільки дуже багато однотипних повідомлень, які стосуються діяльності особливо цього ДП ("Державного оператора тилу" – ред.). Вони схожі. Як правило, засновані на одній інформації і достатньо цілеспрямовано розсилалися мережею tg-каналів. Я більше схильний вважати, що це якісь внутрішні історії, просто боротьба за вплив і намагання просунути своїх людей, щоб вони зайняли ті чи інші посади.

Звичайно, є варіант, що активісти звернули увагу дійсно на порушення, які вони описують, у подібних повідомленнях, але тоді питання, чому немає реакції з боку МОУ на звернення, у тому числі представників громадських рад і так далі. Тому, мені здається, це більше схоже на переформатування певних посад і намагання збити одну людину для того, щоб просунути іншу", - зазначив Рейтерович.

Військовий експерт Михайло Жирохов переконаний, що фірми, які займаються постачанням продуктів харчування до ЗСУ ще з часів президента-втікача віктора януковича, будь-які спроби встановити чесні правила гри у цій сфері сприймають як удар по своєму монопольному становищу. І, аби зберегти свої позиції, вдаються до різноманітних методів тиску.

"Річ у тім, що закупівлі продуктів для армії, вони завжди були, скажімо так, потенційно корупційними. І з часом там сформувалася певна структура, певна мафія – фірми, які були постачальниками продуктів, починаючи з часів януковича. І будь-які зміни на цьому ринку, зміни на краще, вони сприймають як удар по їх монополії, тому використовують в тому числі і вкиди через ЗМІ. Різнонаправлені вкиди, які підривають від суспільства довіру до цієї структури, яка тільки формується ("Державний оператор тилу" - ред.). Потрібно дивитися, кому це вигідно. А вигідно це точно не армії і не суспільству", - зазначив Жирохов в ексклюзивному коментарі УНН.