Из-за решения суда в пользу фирмы, которая срывает тендеры по питанию для ВСУ, ГОТ вынужден отменить 11 аукционов: детали

"Государственный оператор тыла" вынужден отменить 11 тендеров по поставке питания для украинской армии из-за решения коллегии Шестого апелляционного административного суда, которым были удовлетворены исковые требования компании "Трейд Гранит Инвест". Об этом пишет УНН со ссылкой на ГОТ.

11 тендеров на общую сумму почти 11 миллиардов гривен состоялись вчера, 21 февраля. Однако, из-за решения суда, которое не подлежит обжалованию, и после консультаций с Prozorro "Государственный оператор тыла" принял решение об их отмене.

"Изучая законные механизмы исполнения решения Апелляционного суда об удовлетворении исковых требований ООО "Трейд Гранит Инвест", команда DOT, в частности, обратилась за консультациями к Prozorro. На запрос DOT от Prozorro было получено разъяснение, что в соответствии с Законом заказчик может осуществлять изменения в процедуры, однако только до этапа, когда они переходят в статус "Аукцион". Поскольку технической и нормативной возможности внести изменения на этапе аукциона нет, DOT принял решение отменить все 11 процедур", - говорится в сообщении ГП "Государственный оператор тыла" на странице в соцсети.

В ГОТ добавили, что несмотря на это, поставки питания для Вооруженных сил Украины состоится в пределах установленных сроков.

Как ранее отмечали в госпредприятии, фирма "Трейд Гранит Инвест" после выигранных тендеров неоднократно срывала поставки продуктов в армию.

В своем иске фирма требовала отменить тендерные условия о наличии доказательств проведения дезинсекционных и дератизационных работ на складских объектах в 2023 году, использовании кассовых аппаратов не менее чем на 50% заявленных складов и праве ГОТ не допускать к тендерам компании, которые не выполнили обязательства по тендерам, которые выиграли ранее.

С большой долей вероятности именно "Трейд Гранит Инвест" стоит за двухнедельной "грязной" медиа-кампанией против новой команды Минобороны и "Государственного оператора тыла".

Гендиректор ГОТ Арсен Жумадилов накануне решения суда в эфире "Cemaat.Live" рассказал, чего пытаются достичь организаторы информационной атаки.

"Стратегия очень у них понятна, они пытаются давить публично для того, чтобы, в их понимании, я пошел назад для того, чтобы свернуть те изменения, которые сейчас мы вводим, и оставить систему функционировать так, как она функционировала последние годы, даже десятилетия. Но, конечно, это не сработает.

Есть четкий общественный запрос на изменения, общественный запрос на то, чтобы питание и поставки для ВСУ, с одной стороны, и слова "коррупция", с другой стороны, никогда больше не находились по соседству в одном предложении, в одной фразе. То есть мы должны прекратить наконец эти истории о том, что какие-то неизвестные компании, которые вчера созданы, в том числе бывшими сотрудников Минобороны, выигрывают каким-то непрозрачным образом тендеры", - отметил Жумадилов.

Также объяснил, на что направлены новые тендерные условия.

"То, что мы 2 февраля объявили, это как раз наши требования. Они очень понятны и приемлемы для реального бизнеса, для реального ритейла, то есть для реальных сетей, которые работают в Украине. Они являются, так мы это понимаем, не подъемными для этих компаний, которые недавно появились именно специально под контракты Минобороны", - добавил гендиректор ГОТ.

Контекст

После того, как "Государственный оператор тыла" объявил первые тендеры на поставку в ВСУ продуктов питания по новым правилам, против него и новой команды Минобороны началась "грязная" информационная кампания, исполнителями в которой являются псевдоэксперты, которые сотрудничали с государственным предателем виктором медведчуком и другими пророссийскими политиками.

Политолог Игорь Рейтерович в эксклюзивном комментарии УНН высказал мнение, что большое количество однотипных сообщений с негативом на Минобороны и "Государственного оператора тыла" свидетельствует о спланированной кампании по их дискредитации.

"Понятно, что это спланированная кампания, поскольку очень много однотипных сообщений, касающихся деятельности особенно этого ГП ("Государственного оператора тыла" - ред.). Они похожи. Как правило, основаны на одной информации и достаточно целенаправленно рассылались сетью tg-каналов. Я больше склонен считать, что это какие-то внутренние истории, просто борьба за влияние и попытки продвинуть своих людей, чтобы они заняли те или иные должности.

Конечно, есть вариант, что активисты обратили внимание действительно на нарушения, которые они описывают, в подобных сообщениях, но тогда вопрос, почему нет реакции со стороны МОУ на обращения, в том числе представителей общественных советов и так далее. Поэтому, мне кажется, это больше похоже на переформатирование определенных должностей и попытки сбить одного человека для того, чтобы продвинуть другого", - отметил Рейтерович.

Военный эксперт Михаил Жирохов убежден, что фирмы, которые занимаются поставками продуктов питания в ВСУ еще со времен беглого президента виктора януковича, любые попытки установить честные правила игры в этой сфере воспринимают как удар по своему монопольному положению. И, чтобы сохранить свои позиции, прибегают к различным методам давления.

"Дело в том, что закупки продуктов для армии, они всегда были, скажем так, потенциально коррупционными. И со временем там сформировалась определенная структура, определенная мафия - фирмы, которые были поставщиками продуктов, начиная со времен януковича. И любые изменения на этом рынке, изменения к лучшему, они воспринимают как удар по их монополии, поэтому используют в том числе и вбросы через СМИ. Разнонаправленные вбросы, которые подрывают от общества доверие к этой структуре, которая только формируется ("Государственный оператор тыла" - ред.). Нужно смотреть, кому это выгодно. А выгодно это точно не армии и не обществу", - отметил Жирохов в эксклюзивном комментарии УНН.