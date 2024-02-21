Суд підтримав фірму, яка зриває тендер по харчуванню для ЗСУ і може стояти за інформаційною атакою на Міноборони

Суд підтримав позовні вимоги фірми "Трейд Граніт Інвест" щодо оскарження тендерів по продуктах харчування для ЗСУ, які були оголошені 2 лютого. Про це повідомляє ДП "Державний оператор тилу" на своїй сторінці у соцмережі, пише УНН.

Деталі

У держпідпримстві уточнили, що згада фірма наразі постачає продукти харчування для української армії, але неналежно виконує взяті на себе зобов’язання.

"Сьогодні стало відомо, що Апеляційний суд підтримав позовні вимоги ТОВ "Трейд Граніт Інвест" щодо оскарження процедур закупівель продуктів харчування, оголошених DOT 2 лютого.

ТОВ "Трейд Граніт Інвест" пов'язують з колишньою групою Трейд Коммодіті Андрія Адамовського та екс-чиновника уряду Януковича Владислава Якубовського. Компанія є діючим постачальником харчування Міністерства оборони України, що неналежно виконує свої зобов’язання", - зазначили в ДОТ.

Додали, що також набули чинності ухвали суду, які суперечать ухвалі Шостого апеляційного адміністративного суду. Наразі юридична служба "Державного оператора тилу" вивчає деталі та звертається до суду за роз'ясненнями щодо виконання рішення.

Зазначили, що оскарження стосувалось етапу закупівлі, який минув, тож тендери відбудуться в штатному режимі. Подання тендерних пропозицій по процедурах завершено.

Контекст

Після того, як "Державний оператор тилу" оголосив перші тендери на постачання до ЗСУ продуктів харчування за новими правилами, проти нього та нової команди Міноборони розпочался "брудна" інформаційна кампанія, виконавцями у якій є псевдоексперти, які співпрацювали з віктором медведчуком та іншими проросійськими політиками.

За цієї інформаційною атакою можуть стояти фірма, яка вже потрапляла у скандали із тендерами на харчування для ЗСУ, і особисто державний зрадник віктор медведчук.

Політолог Ігор Рейтерович в ексклюзивному коментарі УНН висловив думку, що велика кількість однотипних повідомлень із негативом на Міноборони та "Державного оператора тилу" свідчить про сплановану кампанії з їхньої дискредитації.

"Зрозуміло, що це спланована кампанія, оскільки дуже багато однотипних повідомлень, які стосуються діяльності особливо цього ДП ("Державного оператора тилу" – ред.). Вони схожі. Як правило, засновані на одній інформації і достатньо цілеспрямовано розсилалися мережею tg-каналів. Я більше схильний вважати, що це якісь внутрішні історії, просто боротьба за вплив, і намагання просунути своїх людей, щоб вони зайняли ті чи інші посади.

Звичайно, є варіант, що активісти звернули увагу дійсно на порушення, які вони описують, у подібних повідомленнях, але тоді питання, чому немає реакції з боку МОУ на звернення, у тому числі представників громадських рад і так далі. Тому, мені здається, це більше схоже на переформатування певних посад і намагання збити одну людину для того, щоб просунути іншу", - зазначив Рейтерович.

Військовий експерт Михайло Жирохов переконаний, що фірми, які займаються постачанням продуктів харчування до ЗСУ ще з часів президента-втікача віктора януковича, будь-які спроби встановити чесні правила гри у цій сфері сприймають як удар по своєму монопольному становищу. І аби зберегти свої позиції, вдаються до різноманітних методів тиску.

"Річ у тім, що закупівлі продуктів для армії, вони завжди були, скажімо так, потенційно корупційними. І з часом там сформувалася певна структура, певна мафія - фірми, які були постачальниками продуктів, починаючи з часів януковича. І будь-які зміни на цьому ринку, зміни на краще, вони сприймають як удар по їх монополії, тому використовують у тому числі і вкиди через ЗМІ. Різнонаправлені вкиди, які підривають від суспільства довіру до цієї структури, яка тільки формується ("Державний оператор тилу" - ред.). Потрібно дивитися, кому це вигідно. А вигідно це точно не армії і не суспільству", - зазначив Жирохов в ексклюзивному коментарі УНН.