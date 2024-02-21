Суд поддержал фирму, которая срывает тендер по питанию для ВСУ и может стоять за информационной атакой на Минобороны
Киев • УНН
Суд поддержал фирму, которая срывает тендер по питанию для ВСУ и может стоять за информационной атакой на Минобороны
Суд поддержал исковые требования фирмы "Трейд Гранит Инвест" по обжалованию тендеров по продуктам питания для ВСУ, которые были объявлены 2 февраля. Об этом сообщает ГП "Государственный оператор тыла" на своей странице в соцсети, пишет УНН.
Детали
В госпредприятии уточнили, что упомянутая фирма сейчас поставляет продукты питания для украинской армии, но неподобающе выполняет взятые на себя обязательства.
"Сегодня стало известно, что Апелляционный суд поддержал исковые требования ООО "Трейд Гранит Инвест" по обжалованию процедур закупок продуктов питания, объявленных DOT 2 февраля.
ООО "Трейд Гранит Инвест" связывают с бывшей группой Трейд Коммодити Андрея Адамовского и экс-чиновника правительства Януковича Владислава Якубовского. Компания является действующим поставщиком питания Министерства обороны Украины, что неподобающе выполняет свои обязательства", - отметили в ГОТ.
Добавили, что также вступили в силу решения суда, которые противоречат постановлению Шестого апелляционного административного суда. Сейчас юридическая служба "Государственного оператора тыла" изучает детали и обращается в суд за разъяснениями по выполнению решения.
Отметили, что обжалование касалось этапа закупки, который прошел, поэтому тендеры состоятся в штатном режиме. Подача тендерных предложений по процедурам завершена.
Контекст
После того, как "Государственный оператор тыла" объявил первые тендеры на поставку в ВСУ продуктов питания по новым правилам, против него и новой команды Минобороны началась "грязная" информационная кампания, исполнителями в которой являются псевдоэксперты, которые сотрудничали с виктором медведчуком и другими пророссийскими политиками.
За этой информационной атакой могут стоять фирма, которая уже попадала в скандалы с тендерами на питание для ВСУ, и лично государственный предатель виктор медведчук.
Политолог Игорь Рейтерович в эксклюзивном комментарии УНН высказал мнение, что большое количество однотипных сообщений с негативом на Минобороны и "Государственного оператора тыла" свидетельствует о спланированной кампании по их дискредитации.
"Понятно, что это спланированная кампания, поскольку очень много однотипных сообщений, касающихся деятельности особенно этого ГП ("Государственного оператора тыла" - ред.). Они похожи. Как правило, основаны на одной информации и достаточно целенаправленно рассылались сетью tg-каналов. Я больше склонен считать, что это какие-то внутренние истории, просто борьба за влияние, и попытки продвинуть своих людей, чтобы они заняли те или иные должности.
Конечно, есть вариант, что активисты обратили внимание действительно на нарушения, которые они описывают, в подобных сообщениях, но тогда вопрос, почему нет реакции со стороны МОУ на обращения, в том числе представителей общественных советов и так далее. Поэтому, мне кажется, это больше похоже на переформатирование определенных должностей и попытки сбить одного человека для того, чтобы продвинуть другого", - отметил Рейтерович.
Военный эксперт Михаил Жирохов убежден, что фирмы, которые занимаются поставками продуктов питания в ВСУ еще со времен беглого президента Виктора Януковича, любые попытки установить честные правила игры в этой сфере воспринимают как удар по своему монопольному положению. И чтобы сохранить свои позиции, прибегают к различным методам давления.
"Дело в том, что закупки продуктов для армии, они всегда были, скажем так, потенциально коррупционными. И со временем там сформировалась определенная структура, определенная мафия - фирмы, которые были поставщиками продуктов, начиная со времен януковича. И любые изменения на этом рынке, изменения к лучшему, они воспринимают как удар по их монополии, поэтому используют в том числе и вбросы через СМИ. Разнонаправленные вбросы, которые подрывают от общества доверие к этой структуре, которая только формируется ("Государственный оператор тыла" - ред.). Нужно смотреть, кому это выгодно. А выгодно это точно не армии и не обществу", - отметил Жирохов в эксклюзивном комментарии УНН.
Суд поддержал фирму, которая срывает тендер по питанию для ВСУ и может стоять за информационной атакой на Минобороны
Суд поддержал фирму, которая срывает тендер по питанию для ВСУ и может стоять за информационной атакой на Минобороны.
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