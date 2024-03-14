Закупка продуктов питания напрямую у производителей для ВСУ даст до 20% экономии средств - гендиректор ГОТ

Прямые контракты с производителями продуктов питания и других товаров дадут до 20% экономии от их стоимости. Такое мнение в интервью "Украинскому радио" озвучил гендиректор ГП "Государственный оператор тыла" Арсен Жумадилов, передает УНН.

В частности, он отметил, что ГОТ уже напрямую закупает у производителей хлеб, хлебобулочные изделия и воду. Дальнейшее движение в этом направлении приведет к серьезной экономии бюджетных средств.

"Мы понимаем, что благодаря контрактам непосредственно с производителями нам удастся сэкономить ориентировочно 15-20% стоимости товаров. То есть, если мы говорим об общем годовом бюджете в 40-45 миллиардов, и если ориентировочно 25 миллиардов мы будем торговать напрямую у производителей, то мы получим экономию ориентировочно в 5 миллиардов гривен. И мы в данном случае говорим об экономии без ущерба для качества. Когда это будут контракты непосредственно с производителями, то мы точно сможем проконтролировать качество как на базе отгрузки, так и при приемке. Это лучший и более тщательный способ, чем оно есть сейчас, когда это происходит через посредников", - рассказал Жумадилов.

Он отметил, что на уже заключенных контрактах удалось сэкономить более четырех миллиардов гривен.

"По состоянию на сегодня, хотя мы и работаем лишь чуть более 3 месяцев, мы уже заключили почти 90 контрактов на общую сумму 11 миллиардов гривен. При этом мы сэкономили 4,6 миллиарда гривен. Я думаю, это достаточно существенно. И это та экономия, которая позволяет дальше закупать для войска больше того, в чем оно нуждается", - добавил гендиректор ДОТ.

Добавим

По словам Жумадилова, усиление на законодательном уровне оперативно-хозяйственных санкций к фирмам, которые не выполнили обязательства перед другими заказчиками, позволит "Государственному оператору тыла" отсекать их от участия в тендерах по поставке, в частности, продуктов питания, в ВСУ.

Напомним,

Киевский окружной административный суд отказал в удовлетворении иска об обжаловании требований, установленных в проекте договора о закупке продуктов питания для ВСУ.

В частности, истец оспаривал требования относительно обязательства поставщиков своевременно регистрировать налоговые накладные и предоставлять заказчику возможность проверять условия хранения продуктов питания, которые будут поставляться военнослужащим.

Ранее Коллегия Шестого апелляционного административного суда по иску фирмы "Трейд Гранит Инвест" своим решением отменила условие о запрете участия в тендерах тех поставщиков, которые не выполнили свои обязательства перед министерством обороны Украины в 2022-2023 годах.

Из-за этого "Государственный оператор тыла" был вынужден отменить 11 тендеров.

Фирма "Трейд Гранит Инвест", скорее всего, причастна к мощной информационной атаке на новую команду Минобороны и ГОТ, за которой мог стоять предатель Украины виктор медведчук.