Закупка продуктов питания напрямую у производителей для ВСУ даст до 20% экономии средств - гендиректор ГОТ

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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ministerstvo-oborony-ukrainaМинистерство обороны Украины
vooruzhennie-sili-ukrainiВооруженные силы Украины
ukrainaУкраина
Эксклюзив
Блокирование польско-украинской границы приведет к росту цен на ряд товаров - Ассоциация ритейлеров
  •  29627 просмотра

Блокирование польско-украинской границы приведет к росту цен на ряд товаров - Ассоциация ритейлеров

Эксклюзив
МОУ в 2023 году заключило почти вдвое меньше контрактов на закупку вооружения, чем в 2022 году: в чем причина
  •  51486 просмотра

МОУ в 2023 году заключило почти вдвое меньше контрактов на закупку вооружения, чем в 2022 году: в чем причина

Эксклюзив
Владелец "Мегабанка" обратится к правоохранителям относительно поездок руководителя ФГВФЛ Рекрут на авто его банка и продажи Фондом активов по заниженной цене
  •  105464 просмотра

Владелец "Мегабанка" обратится к правоохранителям относительно поездок руководителя ФГВФЛ Рекрут на авто его банка и продажи Фондом активов по заниженной цене

Эксклюзив
Блокада на границе с Польшей: в очереди более 1,1 тыс. грузовиков
13 марта 2024, 13:24  •  127324 просмотра

Блокада на границе с Польшей: в очереди более 1,1 тыс. грузовиков

Эксклюзив
Из-за этого некоторые иностранные компании требуют полную предоплату по контрактам на поставку вооружения - гендиректор "Украинской бронетехники"
13 марта 2024, 12:47  •  126314 просмотра

Из-за этого некоторые иностранные компании требуют полную предоплату по контрактам на поставку вооружения - гендиректор "Украинской бронетехники"

Эксклюзив
Биткоин по капитализации вскоре может сравниться с золотом: эксперт объяснил, почему эти активы становятся все популярнее
13 марта 2024, 11:19  •  126253 просмотра

Биткоин по капитализации вскоре может сравниться с золотом: эксперт объяснил, почему эти активы становятся все популярнее

Эксклюзив
Налоговая политика Гетманцева приведет к упадку украинской экономики - предпринимательница
13 марта 2024, 08:51  •  120376 просмотра

Налоговая политика Гетманцева приведет к упадку украинской экономики - предпринимательница

Эксклюзив
Руководитель Фонда гарантирования вкладов Рекрут вместе с родителями путешествовала за границу на авто "Мегабанка", который находится в процессе ликвидации - источники
13 марта 2024, 07:53  •  108977 просмотра

Руководитель Фонда гарантирования вкладов Рекрут вместе с родителями путешествовала за границу на авто "Мегабанка", который находится в процессе ликвидации - источники

В ЕС подготовили переговорную рамку для вступления Украины: о чем идет речь и что дальше
12 марта 2024, 16:04  •  123214 просмотра

В ЕС подготовили переговорную рамку для вступления Украины: о чем идет речь и что дальше

Эксклюзив
ЕС и США могут помогать Украине закупать боеприпасы в Балканских странах - эксперт
12 марта 2024, 12:13  •  121181 просмотра

ЕС и США могут помогать Украине закупать боеприпасы в Балканских странах - эксперт

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11 марта 2024, 08:40  •  256812 просмотра

Закупка продуктов питания напрямую у производителей для ВСУ даст до 20% экономии средств - гендиректор ГОТ

Государственный логистический оператор сэкономит до 20% стоимости продуктов питания и других товаров, заключая прямые контракты с производителями, избегая посредников и обеспечивая контроль качества.

Война •   •  12828 просмотра
Закупка продуктов питания напрямую у производителей для ВСУ даст до 20% экономии средств - гендиректор ГОТ

Металлоискатели, бронежилеты и подводный дрон: Германия передала помощь украинским взрывотехникам

Германия передала Национальной полиции и Министерству внутренних дел Украины новое оборудование для разминирования и расследования военных преступлений, в частности подводный дрон, взрывозащитные костюмы, осветительные системы, металлодетекторы и оборудование для анализа ДНК.

Война •   •  9644 просмотра
Металлоискатели, бронежилеты и подводный дрон: Германия передала помощь украинским взрывотехникам

Убил собутыльника, спрятал тело в бывшем окопе оккупантов - полиция задержала подозреваемого в преступлении

Полиция задержала подозреваемого, который убил мужчину в Бучанском районе Киевской области и спрятал тело в окопе на бывших позициях российских оккупантов.

Криминал и ЧП •   •  9550 просмотра
Убил собутыльника, спрятал тело в бывшем окопе оккупантов - полиция задержала подозреваемого в преступлении

Украина протестует против участия российских и белорусских спортсменов в соревнованиях Кубка мира по гимнастике

Украина обвиняет Немецкую федерацию гимнастики в нарушении правил нейтралитета МОК, позволив российским и белорусским спортсменам, которые поддерживают войну, соревноваться на чемпионате мира в Германии.

спорт •   •  9815 просмотра
Украина протестует против участия российских и белорусских спортсменов в соревнованиях Кубка мира по гимнастике

Блокирование польско-украинской границы приведет к росту цен на ряд товаров - Ассоциация ритейлеров

Блокирование польско-украинской границы польскими фермерами приведет к дефициту и значительному росту цен на различные товары на украинском рынке, включая продукты питания, одежду и алкогольные напитки, что повлечет убытки до 100 миллионов гривен в неделю для крупных розничных сетей.

Экономика •   •  29627 просмотра
Эксклюзив
Блокирование польско-украинской границы приведет к росту цен на ряд товаров - Ассоциация ритейлеров

Артиллерия и ПВО: Зеленский передал Шольцу приоритетные потребности Сил обороны

Президент Зеленский обсудил приоритетные потребности Украины в бронетехнике, артиллерии и противовоздушной обороне с канцлером Германии Шольцем в телефонном разговоре, поблагодарив Германию за постоянную поддержку.

Война •   •  13318 просмотра
Артиллерия и ПВО: Зеленский передал Шольцу приоритетные потребности Сил обороны

Зеленский и Шольц скоординировали позиции накануне встречи лидеров Веймарского треугольника

Президент Зеленский скоординировал позиции с канцлером Германии Шольцем накануне встречи лидеров Веймарского треугольника в пятницу, чтобы обсудить помощь Украине.

политика •   •  13049 просмотра
Зеленский и Шольц скоординировали позиции накануне встречи лидеров Веймарского треугольника

Rheinmetall планирует в десять раз увеличить производство артиллерийских боеприпасов

Rheinmetall, крупнейшая оборонная компания Германии, планирует увеличить производство артиллерийских боеприпасов до 700 тыс. снарядов в год путем расширения производственных мощностей в Германии, а также строительства новых заводов в Украине и Литве.

Война •   •  13514 просмотра
Rheinmetall планирует в десять раз увеличить производство артиллерийских боеприпасов

За двое суток на Сумщине прогремело более 800 взрывов. Раньше столько было за полгода - ОВА

За последние два дня в Сумской области прозвучало более 800 взрывов из-за российских обстрелов. Есть жертвы и повреждения инфраструктуры.

Война •   •  14530 просмотра
За двое суток на Сумщине прогремело более 800 взрывов. Раньше столько было за полгода - ОВА

В российском белгороде прогремели взрывы, есть пострадавшие - росСМИ

В российском городе белгород в районе улицы Зеленая Поляна прогремели взрывы, есть пострадавшие, сообщают российские Telegram-каналы.

Война •   •  13886 просмотра
В российском белгороде прогремели взрывы, есть пострадавшие - росСМИ