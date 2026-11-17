С 18 ноября на Левобережном массиве Киева временно отключат теплоснабжение в части жилых и других зданий из-за монтажа запорной арматуры на тепломагистрали в рамках строительства систем резервного теплоснабжения. Об этом сообщает КГГА, пишет УНН.

С 18 ноября строительные бригады начнут монтаж запорной арматуры. Это потребует отключения участка тепломагистрали - говорится в сообщении.

На время проведения работ без отопления временно останется часть домов Левобережного массива.

Вопрос вынесли на рассмотрение городской комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций для обеспечения координации и взаимодействия всех ответственных сторон.

Работы планируют выполнить в кратчайшие сроки, чтобы как можно быстрее восстановить теплоснабжение зданий - отметили в сообщении.

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