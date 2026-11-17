На левом берегу Киева временно отключат теплоснабжение — что известно
Киев • УНН
С 18 ноября часть домов Левобережного массива останется без тепла из-за монтажа арматуры. Работы проводят для резервной системы отопления.
С 18 ноября на Левобережном массиве Киева временно отключат теплоснабжение в части жилых и других зданий из-за монтажа запорной арматуры на тепломагистрали в рамках строительства систем резервного теплоснабжения. Об этом сообщает КГГА, пишет УНН.
С 18 ноября строительные бригады начнут монтаж запорной арматуры. Это потребует отключения участка тепломагистрали
На время проведения работ без отопления временно останется часть домов Левобережного массива.
Вопрос вынесли на рассмотрение городской комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций для обеспечения координации и взаимодействия всех ответственных сторон.
Работы планируют выполнить в кратчайшие сроки, чтобы как можно быстрее восстановить теплоснабжение зданий
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