Фото: Вечерний Киев

В столице частично восстанавливают движение общественного транспорта и по Северному мосту. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко и добавил, что движение легковых автомобилей и транзитного грузового транспорта по мосту полностью запрещено, передаёт УНН.

По результатам обследования конструкций Северного моста специалисты ГП "Национальный институт развития инфраструктуры" предоставили рекомендации относительно возможности частичного восстановления движения общественного транспорта с учётом имеющихся повреждений сооружения - сообщил Кличко.

По его словам, в настоящее время движение общественного и специального транспорта организовано по крайней правой полосе на обоих проездах моста в обоих направлениях. Для этого полосы движения сместили ближе к тротуарной части, демонтировав барьерное ограждение и частично использовав тротуар. Такое решение позволяет частично восстановить транспортное сообщение между берегами Днепра с учётом имеющихся повреждений моста.

В Киеве частично восстанавливают движение по Южному мосту — какие ограничения действуют

В то же время движение легковых автомобилей и транзитного грузового транспорта по мосту полностью запрещено.

Специалисты проведут детальное инструментальное обследование повреждённых конструкций моста, чтобы уточнить влияние повреждений на их несущую способность, определить необходимые противоаварийные меры. А также подготовить исходные данные для проектирования восстановительных работ - резюмировал мэр.

Зеленский: рф нанесла четыре баллистических удара по Южному мосту и три по Северному