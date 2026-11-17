У столиці частково відновлюють рух громадського транспорту і Північним мостом. Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко і додав, рух легкових авто та транзитного вантажного транспорту мостом повністю заборонений, передає УНН.

За результатами обстеження конструкцій Північного мосту фахівці ДП "Національний інститут розвитку інфраструктури" надали рекомендації щодо можливості часткового відновлення руху громадського транспорту з урахуванням наявних пошкоджень споруди

За його словами, наразі рух громадського та спеціального транспорту організовано крайньою правою смугою на обох проїздах мосту в обох напрямках. Для цього смуги руху змістили ближче до тротуарної частини, демонтувавши бар’єрну огорожу та частково використавши тротуар. Таке рішення дозволяє частково відновити транспортне сполучення між берегами Дніпра з урахуванням наявних пошкоджень мосту.

У Києві частково відновлюють рух Південним мостом - які обмеження діють

Водночас рух легкових авто та транзитного вантажного транспорту мостом повністю заборонений.

Фахівці проведуть детальне інструментальне обстеження пошкоджених конструкцій мосту, щоб уточнити вплив пошкоджень на їхню несну здатність, визначити необхідні протиаварійні заходи. Та підготувати вихідні дані для проєктування відновлювальних робіт