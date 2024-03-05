"Чіткий посил для всіх постачальників": суд виніс рішення на користь ДОТ щодо закупівлі продовольства для військових
Київ • УНН
Суд прийняв рішення на користь державної системи продовольчих закупівель України, відхиливши позов, що оскаржував вимоги контракту, і підтвердивши план системи щодо постачання продовольства до Збройних Сил відповідно до встановлених процедур.
Київський окружний адміністративний суд відмовив у задоволенні позову щодо оскарження вимог, встановлених у проєкті договору про закупівлю продуктів харчування для ЗСУ. Про рішення суду повідомили у Міністерстві оборони, пише УНН.
Сьогоднішнє рішення суду має стати чітким посилом для всіх постачальників про те, що забезпечення Збройних Сил України відбудеться за планом, а намагання зірвати закупівлі будуть нівельовані в юридичній площині.
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У пресслужбі оборонного відомства також розповіли, що серед іншого, позивач оскаржував вимоги щодо зобов'язання постачальників вчасно реєструвати податкові накладні та надавати замовнику можливість перевіряти умови зберігання продуктів харчування, що постачатимуться військовослужбовцям.
Ці вимоги були встановлені "Державним оператором тилу" (ДОТ – ред.) задля залучення до постачання харчування спроможних, доброчесних постачальників, які забезпечуватимуть ЗСУ якісною продукцією.
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У Міноборони нагадали, що згідно з новим принципом закупівель для забезпечення потреб ЗСУ усіма питаннями займаються два державних підприємтва: "Державний оператор тилу" (ДОТ) та "Агенція оборонних закупівель" (АОЗ).
У відомстві також підкреслили, що обидві ці агенції працюють за сучасними корпоративними стандартами й орієнтуються на підходи, що практикують у НАТО.