"Четкий посыл для всех поставщиков": суд вынес решение в пользу ДОТ по закупке продовольствия для военных

Эксклюзив
Украине сложно закупать боеприпасы советского образца в мире из-за влияния россии - эксперт
  •  108438 просмотра

Украине сложно закупать боеприпасы советского образца в мире из-за влияния россии - эксперт

Эксклюзив
Стоит на законодательном уровне расширить права применения санкций к недобросовестным поставщикам - Вениславский о ситуации с закупками ДОТ
  •  128786 просмотра

Стоит на законодательном уровне расширить права применения санкций к недобросовестным поставщикам - Вениславский о ситуации с закупками ДОТ

Эксклюзив
Открытие банковской тайны приведет к уменьшению количества донатов - эксперт
  •  122816 просмотра

Открытие банковской тайны приведет к уменьшению количества донатов - эксперт

Акционеры "Конкорда" призвали ФГВФЛ быстрее завершить ликвидацию банка, а остаток средств обещают передать ВСУ
04.03.24  •  156888 просмотра

Акционеры "Конкорда" призвали ФГВФЛ быстрее завершить ликвидацию банка, а остаток средств обещают передать ВСУ

Эксклюзив
Минобороны в начале полномасштабной войны заключало контракты на боеприпасы со всеми, кто заявлял, что сможет их поставить - эксперт
04.03.24  •  177244 просмотра

Минобороны в начале полномасштабной войны заключало контракты на боеприпасы со всеми, кто заявлял, что сможет их поставить - эксперт

Эксклюзив
В Минсоцполитики рассказали, как планируют бороться с коррупцией в процессе усыновления
04.03.24  •  162016 просмотра

В Минсоцполитики рассказали, как планируют бороться с коррупцией в процессе усыновления

Эксклюзив
Открытие банковской тайны нарушит базовые принципы демократии и прав человека - эксперт
04.03.24  •  160615 просмотра

Открытие банковской тайны нарушит базовые принципы демократии и прав человека - эксперт

Эксклюзив
Неделя борьбы с напряжением: гороскоп для всех знаков Зодиака на 4 – 10 марта
04.03.24  •  156710 просмотра

Неделя борьбы с напряжением: гороскоп для всех знаков Зодиака на 4 – 10 марта

Эксклюзив
ГБР должно обратиться к главе НБУ с представлением об отстранении директора юрдепартамента Нацбанка Зимы - эксперт
01.03.24  •  243033 просмотра

ГБР должно обратиться к главе НБУ с представлением об отстранении директора юрдепартамента Нацбанка Зимы - эксперт

Эксклюзив
Украина может закупать боеприпасы в Балканских странах только через посредников - эксперт
01.03.24  •  292430 просмотра

Украина может закупать боеприпасы в Балканских странах только через посредников - эксперт

Рубрики
Главная
Политика
Война
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив
Ночная тема
Ночная тема

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Актуальные люди
Актуальные места
Актуальное
"Четкий посыл для всех поставщиков": суд вынес решение в пользу ДОТ по закупке продовольствия для военных

"Четкий посыл для всех поставщиков": суд вынес решение в пользу ДОТ по закупке продовольствия для военных

Киев  •  УНН

5 марта 2024, 19:21  •  9814 просмотра

Read in English

Суд принял решение в пользу государственной системы продовольственных закупок Украины, отклонив иск, оспаривавший требования контракта, и подтвердив план системы по поставкам продовольствия в Вооруженные Силы в соответствии с установленными процедурами.

Киевский окружной административный суд отказал в удовлетворении иска об обжаловании требований, установленных в проекте договора о закупке продуктов питания для ВСУ.  О решении суда сообщили в Министерстве обороны, пишет УНН.

Сегодняшнее решение суда должно стать четким посылом для всех поставщиков о том, что обеспечение Вооруженных Сил Украины состоится по плану, а попытки сорвать закупки будут нивелированы в юридической плоскости.

 - отметили в государственном предприятии.

Детали

В пресс-службе оборонного ведомства также рассказали, что среди прочего, истец оспаривал требования относительно обязательства поставщиков вовремя регистрировать налоговые накладные и предоставлять заказчику возможность проверять условия хранения продуктов питания, которые будут поставляться военнослужащим. 

Эти требования были установлены "Государственным оператором тыла" (ДОТ - ред.) для привлечения к поставке питания состоятельных, добропорядочных поставщиков, которые будут обеспечивать ВСУ качественной продукцией. 

Дополнительно

В Минобороны напомнили, что согласно новому принципу закупок для обеспечения потребностей ВСУ всеми вопросами занимаются два государственных предприятия: "Государственный оператор тыла" (ДОТ) и "Агентство оборонных закупок" (АОЗ).

В ведомстве также подчеркнули, что оба эти агентства работают по современным корпоративным стандартам и ориентируются на подходы, практикуемые в НАТО.

Татьяна Салганик

Татьяна Салганик

ВойнаПолитика
ministerstvo-oborony-ukrainaМинистерство обороны Украины
natoNATO
vooruzhennie-sili-ukrainiВооруженные силы Украины
"Чіткий посил для всіх постачальників": суд виніс рішення на користь ДОТ щодо закупівлі продовольства для військових
"A clear message for all suppliers": court rules in favor of the State Defense Department on food procurement for the military
Новости по теме

"Четкий посыл для всех поставщиков": суд вынес решение в пользу ДОТ по закупке продовольствия для военных

Суд принял решение в пользу государственной системы продовольственных закупок Украины, отклонив иск, оспаривавший требования контракта, и подтвердив план системы по поставкам продовольствия в Вооруженные Силы в соответствии с установленными процедурами.

Война •   •  9814 просмотра
"Четкий посыл для всех поставщиков": суд вынес решение в пользу ДОТ по закупке продовольствия для военных

В ГСЧС рассказали об интеграции в Механизм гражданской защиты Европейского Союза.

Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям продолжает интеграцию в Механизм гражданской защиты ЕС, обсуждая потребности Украины в гуманитарном разминировании и сотрудничество с европейскими организациями в рамках Механизма.

Общество •   •  10870 просмотра
В ГСЧС рассказали об интеграции в Механизм гражданской защиты Европейского Союза.

В Киеве произошел масштабный пожар на территории экопарка "Осокорки"

Возле озера Тягле в киевском экопарке "Осокорки" вспыхнул крупный пожар травы и камыша, спасатели работают над его локализацией и тушением.

Общество •   •  11166 просмотра
В Киеве произошел масштабный пожар на территории экопарка "Осокорки"

В ЕС начали пересмотр транспортного соглашения с Украиной, чтобы удовлетворить требования польских перевозчиков

Польша заявляет, что Европейская комиссия согласилась пересмотреть транспортное соглашение с Украиной, чтобы удовлетворить требования польских дальнобойщиков.

Экономика •   •  12562 просмотра
В ЕС начали пересмотр транспортного соглашения с Украиной, чтобы удовлетворить требования польских перевозчиков

В Табаевке враг ведет активные боевые действия, однако ВСУ дают достойный отпор - Синегубов

Украинские военные дают достойный отпор российским оккупантам, которые активно пытаются достичь тактического успеха в Табаевке Харьковской области.

Война •   •  14812 просмотра
В Табаевке враг ведет активные боевые действия, однако ВСУ дают достойный отпор - Синегубов

Генштаб: за сутки произошло 76 боевых столкновений на шести участках фронта

Во вторник украинские защитники выдержали более 70 российских штурмов на шести участках фронта.

Война •   •  15554 просмотра
Генштаб: за сутки произошло 76 боевых столкновений на шести участках фронта

В компании Meta назвали причину сбоя в работе Facebook и Instagram

Техническая проблема вызвала глобальный сбой, который на несколько часов заблокировал доступ к Facebook, Instagram и Messenger.

Новости Мира •   •  11467 просмотра
В компании Meta назвали причину сбоя в работе Facebook и Instagram

"Зубы дракона" и противотанковые рвы: Латвия утвердила план укрепления границы с рф и белоруссией

Правительство Латвии утвердило план стоимостью 303 миллиона евро для укрепления укреплений вдоль восточной границы с россией и беларусью в рамках создания совместной Балтийской оборонительной линии.

Война •   •  20758 просмотра
"Зубы дракона" и противотанковые рвы: Латвия утвердила план укрепления границы с рф и белоруссией

Эстония, Франция и Польша призвали Еврокомиссию увеличить финансирование оборонной промышленности

Эстония, Франция и Польша призывают Европейскую комиссию увеличить финансирование оборонной промышленности для ускорения совместных закупок и производства военной техники по всей Европе.

Новости Мира •   •  13777 просмотра
Эстония, Франция и Польша призвали Еврокомиссию увеличить финансирование оборонной промышленности

Зеленский провел совещания по поставкам вооружения от партнеров и по внутреннему производству

Президент Украины Владимир Зеленский провел совещания по поставкам оружия от партнеров и отечественного производства с целью скорейшей имплементации недавних договоренностей.

Война •   •  20390 просмотра
Зеленский провел совещания по поставкам вооружения от партнеров и по внутреннему производству