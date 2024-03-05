"Четкий посыл для всех поставщиков": суд вынес решение в пользу ДОТ по закупке продовольствия для военных

Киевский окружной административный суд отказал в удовлетворении иска об обжаловании требований, установленных в проекте договора о закупке продуктов питания для ВСУ. О решении суда сообщили в Министерстве обороны, пишет УНН.

Сегодняшнее решение суда должно стать четким посылом для всех поставщиков о том, что обеспечение Вооруженных Сил Украины состоится по плану, а попытки сорвать закупки будут нивелированы в юридической плоскости. - отметили в государственном предприятии.

Детали

В пресс-службе оборонного ведомства также рассказали, что среди прочего, истец оспаривал требования относительно обязательства поставщиков вовремя регистрировать налоговые накладные и предоставлять заказчику возможность проверять условия хранения продуктов питания, которые будут поставляться военнослужащим.

Эти требования были установлены "Государственным оператором тыла" (ДОТ - ред.) для привлечения к поставке питания состоятельных, добропорядочных поставщиков, которые будут обеспечивать ВСУ качественной продукцией.

Дополнительно

В Минобороны напомнили, что согласно новому принципу закупок для обеспечения потребностей ВСУ всеми вопросами занимаются два государственных предприятия: "Государственный оператор тыла" (ДОТ) и "Агентство оборонных закупок" (АОЗ).

В ведомстве также подчеркнули, что оба эти агентства работают по современным корпоративным стандартам и ориентируются на подходы, практикуемые в НАТО.