"Четкий посыл для всех поставщиков": суд вынес решение в пользу ДОТ по закупке продовольствия для военных
Киев • УНН
Суд принял решение в пользу государственной системы продовольственных закупок Украины, отклонив иск, оспаривавший требования контракта, и подтвердив план системы по поставкам продовольствия в Вооруженные Силы в соответствии с установленными процедурами.
Киевский окружной административный суд отказал в удовлетворении иска об обжаловании требований, установленных в проекте договора о закупке продуктов питания для ВСУ. О решении суда сообщили в Министерстве обороны, пишет УНН.
Сегодняшнее решение суда должно стать четким посылом для всех поставщиков о том, что обеспечение Вооруженных Сил Украины состоится по плану, а попытки сорвать закупки будут нивелированы в юридической плоскости.
Детали
В пресс-службе оборонного ведомства также рассказали, что среди прочего, истец оспаривал требования относительно обязательства поставщиков вовремя регистрировать налоговые накладные и предоставлять заказчику возможность проверять условия хранения продуктов питания, которые будут поставляться военнослужащим.
Эти требования были установлены "Государственным оператором тыла" (ДОТ - ред.) для привлечения к поставке питания состоятельных, добропорядочных поставщиков, которые будут обеспечивать ВСУ качественной продукцией.
Дополнительно
В Минобороны напомнили, что согласно новому принципу закупок для обеспечения потребностей ВСУ всеми вопросами занимаются два государственных предприятия: "Государственный оператор тыла" (ДОТ) и "Агентство оборонных закупок" (АОЗ).
В ведомстве также подчеркнули, что оба эти агентства работают по современным корпоративным стандартам и ориентируются на подходы, практикуемые в НАТО.
"Четкий посыл для всех поставщиков": суд вынес решение в пользу ДОТ по закупке продовольствия для военных
Суд принял решение в пользу государственной системы продовольственных закупок Украины, отклонив иск, оспаривавший требования контракта, и подтвердив план системы по поставкам продовольствия в Вооруженные Силы в соответствии с установленными процедурами.
В ГСЧС рассказали об интеграции в Механизм гражданской защиты Европейского Союза.
Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям продолжает интеграцию в Механизм гражданской защиты ЕС, обсуждая потребности Украины в гуманитарном разминировании и сотрудничество с европейскими организациями в рамках Механизма.
В Киеве произошел масштабный пожар на территории экопарка "Осокорки"
Возле озера Тягле в киевском экопарке "Осокорки" вспыхнул крупный пожар травы и камыша, спасатели работают над его локализацией и тушением.
В ЕС начали пересмотр транспортного соглашения с Украиной, чтобы удовлетворить требования польских перевозчиков
Польша заявляет, что Европейская комиссия согласилась пересмотреть транспортное соглашение с Украиной, чтобы удовлетворить требования польских дальнобойщиков.
В Табаевке враг ведет активные боевые действия, однако ВСУ дают достойный отпор - Синегубов
Украинские военные дают достойный отпор российским оккупантам, которые активно пытаются достичь тактического успеха в Табаевке Харьковской области.
Генштаб: за сутки произошло 76 боевых столкновений на шести участках фронта
Во вторник украинские защитники выдержали более 70 российских штурмов на шести участках фронта.
В компании Meta назвали причину сбоя в работе Facebook и Instagram
Техническая проблема вызвала глобальный сбой, который на несколько часов заблокировал доступ к Facebook, Instagram и Messenger.
"Зубы дракона" и противотанковые рвы: Латвия утвердила план укрепления границы с рф и белоруссией
Правительство Латвии утвердило план стоимостью 303 миллиона евро для укрепления укреплений вдоль восточной границы с россией и беларусью в рамках создания совместной Балтийской оборонительной линии.
Эстония, Франция и Польша призвали Еврокомиссию увеличить финансирование оборонной промышленности
Эстония, Франция и Польша призывают Европейскую комиссию увеличить финансирование оборонной промышленности для ускорения совместных закупок и производства военной техники по всей Европе.
Зеленский провел совещания по поставкам вооружения от партнеров и по внутреннему производству
Президент Украины Владимир Зеленский провел совещания по поставкам оружия от партнеров и отечественного производства с целью скорейшей имплементации недавних договоренностей.