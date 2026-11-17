Компания Apple работает над восстановлением своих систем после того, как во вторник внутреннее обновление вызвало масштабные сбои, нарушив работу инструментов для сотрудников, розничной торговли и обслуживания потребителей, передает УНН со ссылкой на Bloomberg.

По словам людей, знакомых с ситуацией, сбои вывели из строя несколько внутренних служб, включая AppleWeb, портал для сотрудников, AppleConnect, внутреннюю систему входа и доступ к виртуальной частной сети для удаленных работников. Сотрудники также столкнулись с проблемами при загрузке внутренних сборок программного обеспечения, доступе к корпоративным календарям и бронировании конференц-залов.

Даже внутренний веб-сайт, отслеживающий сбои, вышел из строя, сообщили люди, попросившие не раскрывать их имена при обсуждении внутренних вопросов. Многие сотрудники в течение нескольких часов не могли получить доступ к системам, требовавшим их учетных данных Apple, что привело к невозможности работать. Сбои также затронули магазины Apple по всему миру, нарушив продажи, ремонт и обслуживание клиентов.

Проблемы распространились на потребительские службы, включая доступ к iCloud и возможность зарегистрироваться в AppleCare непосредственно на устройстве, согласно странице онлайн-статуса Apple. Также пострадали услуги для школ и предприятий.

"Многие наши системы снова работают после того, как внутреннее обновление вызвало некоторые сбои сегодня утром", – говорится в заявлении компании из Купертино, штат Калифорния. "Мы работаем над тем, чтобы как можно скорее запустить остальные системы". Проблемы возникли не в результате кибератаки, заявила Apple.

Напомним

Сбой в работе сервисов Apple фиксируется по всему миру, больше всего жалоб поступает из США.