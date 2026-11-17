Не кибератака: в Apple рассказали, что вызвало глобальный сбой в работе компании
Киев • УНН
Обновление Apple вывело из строя внутренние системы, магазины и часть потребительских сервисов по всему миру. Компания опровергла кибератаку.
Компания Apple работает над восстановлением своих систем после того, как во вторник внутреннее обновление вызвало масштабные сбои, нарушив работу инструментов для сотрудников, розничной торговли и обслуживания потребителей, передает УНН со ссылкой на Bloomberg.
По словам людей, знакомых с ситуацией, сбои вывели из строя несколько внутренних служб, включая AppleWeb, портал для сотрудников, AppleConnect, внутреннюю систему входа и доступ к виртуальной частной сети для удаленных работников. Сотрудники также столкнулись с проблемами при загрузке внутренних сборок программного обеспечения, доступе к корпоративным календарям и бронировании конференц-залов.
Даже внутренний веб-сайт, отслеживающий сбои, вышел из строя, сообщили люди, попросившие не раскрывать их имена при обсуждении внутренних вопросов. Многие сотрудники в течение нескольких часов не могли получить доступ к системам, требовавшим их учетных данных Apple, что привело к невозможности работать. Сбои также затронули магазины Apple по всему миру, нарушив продажи, ремонт и обслуживание клиентов.
Проблемы распространились на потребительские службы, включая доступ к iCloud и возможность зарегистрироваться в AppleCare непосредственно на устройстве, согласно странице онлайн-статуса Apple. Также пострадали услуги для школ и предприятий.
"Многие наши системы снова работают после того, как внутреннее обновление вызвало некоторые сбои сегодня утром", – говорится в заявлении компании из Купертино, штат Калифорния. "Мы работаем над тем, чтобы как можно скорее запустить остальные системы". Проблемы возникли не в результате кибератаки, заявила Apple.
Напомним
Сбой в работе сервисов Apple фиксируется по всему миру, больше всего жалоб поступает из США.