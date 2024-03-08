Слуги народа или прислужники кремля: почему два депутата из комитета нацбезопасности ВР критикуют прозрачную систему закупок продуктов питания для ВСУ
Киев • УНН
Два народных депутата от партии "Слуга народа", члены Комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки поставили под сомнение новую прозрачную систему закупок продовольствия для Вооруженных сил Украины, несмотря на их сомнительные связи с пророссийскими деятелями и компаниями.
Депутаты-мажоритарщики от "Слуги народа", члены комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Юрий Здебский и Геннадий Касай пытаются поставить под сомнение новую систему закупок продуктов питания для ВСУ, которую внедряет ГП "Государственный оператор тыла", пишет УНН.
В частности, в информационном пространстве оба депутата, фактически, анонсировали "вызов на ковер" в комитет по вопросам нацбезопасности гендиректора ДОТ Арсена Жумадилова потому что, якобы, есть "много вопросов".
Вопросов, действительно, есть много. В частности, к тому, почему в Украине есть судьи, которые принимают решения в пользу сомнительных фирм, и таким образом блокируют тендеры по поставке продуктов питания в ВСУ. А еще есть вопросы к уже упомянутым нардепам, почему они так "искренне" пытаются критиковать систему закупок от ДОТ, и не связана ли их неожиданная активность с их не слишком приятным шлейфом.
Человек коллаборационист?
Геннадий Касай баллотировался от "Слуги народа", и был избран нардепом от мажоритарного округа №74 в Запорожье.
На момент выборов он работал гендиректором спорткомплекса ПАО "Мотор Сич" - предприятия, президентом и генеральным конструктором которого был экс-регионал и экс-нардеп Вячеслав Богуслаев. Как утверждает портал "Честно", практически все люди из окружения Богуслаева стали помощниками Касая в ВР.
Богуслаев, напомним, был задержан в октябре 2022 года. Его дело уже передано в суд, а сам Богуслаев находится в СИЗО.
Уже экс-руководителя мощного предприятия, которое выполняло оборонные заказы, обвиняют в коллаборационистской деятельности, содействии деятельности террористической организации, противодействии ВСУ.
Одним из фигурантов по делу является брат Геннадия Касая - Павел Касай.
Более того, уже после ареста Богуслаева Касай успел "засветиться" в скандале с поставками некачественных товаров для ВСУ.
Как утверждает журналист-расследователь Михаил Ткач, соучредителем фирмы, которая вместо зимних курток продала Минобороны партию летних, был племянник Геннадия Касая Александр Касай.
Скандал был настолько громким, что нардепу пришлось публично открещиваться от возможной причастности к нему.
"Я к этой фирме не имею никакого отношения. То, что мой племянник там был какой-то там основатель или что-то такое, я такого не знал. Знаю точно, что на сегодняшнее время он не основатель", - объяснял тогда нардеп.
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Как не заметить госсоветника
Юрий Здебский тоже неоднозначный персонаж - согласно официальным данным, полковник в отставке, пограничник, участник АТО, был избран нардепом от "СН" по 172 округу от Харькова.
Почти идеальная биография, если бы не одно но... - в июле 2022 года, в самый разгар полномасштабного российского вторжения, украинские спецслужбы задержали помощника Здебского по подозрению в государственной измене.
Мужчина, как оказалось, был завербован в 2017 году во время поездки в Москву.
"Своему российскому куратору предатель передавал разведданные по разным направлениям. В частности, о международном сотрудничестве, внутриполитическом курсе, укреплении границы с рф и проведении АТО/ООС на востоке Украины.
За сотрудничество с врагом он ежемесячно получал от российских спецслужб деньги в размере от 1,5 до 4 тыс. долл. "Вознаграждение" возрастало в зависимости от уровня сложности заданий и сроков их выполнения", - так описывало деятельность помощника Здебского СБУ в своем официальном сообщении.
Сам нардеп, конечно, делал вид, что ничего не знал.
"Почему я его взял? Потому что он был моим руководителем, служил в администрации ГПСУ на высокой должности. Он разбирается в вопросах границы, демаркации, развития, он является специалистом в этом", - оправдывался нардеп в комментарии "Суспільному".
Будут ли выводы
Очевидно, что дикой выглядит ситуация, когда в комитете Верховной Рады по вопросам нацбезопасности сидят депутаты напрямую связанные с людьми, которые своими сознательными действиями вредили, собственно, этой нацбезопасности.
А вот, почему они до сих пор там сидят, еще и позволяют себе критиковать закупки Минобороны, это уже вопрос к их коллегам..
Контекст
После того, как "Государственный оператор тыла" объявил первые тендеры на поставку в ВСУ продуктов питания по новым правилам, против него и новой команды Минобороны началась "грязная" информационная кампания, исполнителями в которой были псевдоэксперты, которые сотрудничали с государственным предателем Виктором Медведчуком и другими пророссийскими политиками.
Ранее из-за определения коллегии Шестого апелляционного административного суда, которым были удовлетворены исковые требования компании "Трейд Гранит Инвест" "Государственный оператор тыла" вынужден отменить 11 тендеров по поставке питания для украинской армии.
Эта фирма также могла быть причастна к информационной атаке на ДОТ.
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