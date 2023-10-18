Справу експрезидента Мотор Січі Богуслаєва направили до суду та арештувала активи на 12 млрд грн - СБУ

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Повідомляється, що у межах кримінального провадження накладено арешт на все майно обвинувачених на загальну суму понад 12 млрд у гривневому еквіваленті. Ідеться, як вказано, про кошти, нерухомість, корпоративні права обох посадовців, а також їхнє майно, яке вони здобули злочинним шляхом і оформили на своїх родичів за кордоном.

Зазначається, що обидва зловмисники були затримані співробітниками Головного слідчого управління та контррозвідки СБУ у жовтні 2022 року.

За даними слідства, керівництво заводу у Запоріжжі налагодило транснаціональні канали незаконного постачання оптових партій українських авіадвигунів та запчастин до них до країни-агресора. Посадовці, за даними СБУ, діяли у змові з наближеними до кремля представниками російської корпорації «ростех», яка є одним із головних виробників озброєнь для окупаційних угруповань рф.

Отриману продукцію, як повідомили у СБУ, загарбники використовували для виробництва та ремонту ударних гвинтокрилів, які масово застосовували для повномасштабного вторгнення в Україну.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки скерували до суду обвинувачення на експрезидента Мотор Січі за чотирма статтями Кримінального кодексу України. Водночас очільника Департаменту зовнішньоторговельної діяльності підприємства звинуватили за трьома статтями Кримінального кодексу України. Їм загрожує до 15 років тюрми з конфіскацією майна.

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