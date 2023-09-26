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Підозрюють у держзраді: суд залишив під вартою експрезидента компанії "Мотор Січ" Богуслаєва

Підозрюють у держзраді: суд залишив під вартою експрезидента компанії "Мотор Січ" Богуслаєва

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 вересня. УНН. Суд відхилив апеляцію адвоката експрезидента компанії "Мотор Січ" В'ячеслава Богуслаєва, якого підозрюють у держзраді й залишив у силі рішення першої інстанції. Про це повідомляє Суспільне, пише УНН.

Деталі

Зазначається, що В'ячеслав Богуслаєв залишатиметься під вартою до 22 жовтня.

Під час засідання захисники Богуслаєва аргументували, що більшість ризиків, які сторона обвинувачення вказала у попередньому клопотанні, відпала, адже досудове розслідування закінчили 22 вересня.

Нагадаємо

Богуслаєва було затримано СБУ у жовтні 2022 року разом з начальником Департаменту зовнішньо-економічної діяльності підприємства.

Йому інкримінують пособництво державі агресору, колабораційну діяльність, сприяння діяльності терористичної організації й, віднедавна, протидію ЗСУ.

У травні колишній президент "Мотор Січі" В’ячеслав Богуслаєв попросив Офісу Президента України включити його в список на обмін з росією.  Тоді секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що листом про з проханням включити його у список на обмін з рф експрезидент "Мотор Січі" В’ячеслав Богуслаєв підтвердив, що був російським агентом. Також Данілов не виключив можливість його обміну.

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