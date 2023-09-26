Підозрюють у держзраді: суд залишив під вартою експрезидента компанії "Мотор Січ" Богуслаєва
Київ • УНН
КИЇВ. 26 вересня. УНН. Суд відхилив апеляцію адвоката експрезидента компанії "Мотор Січ" В'ячеслава Богуслаєва, якого підозрюють у держзраді й залишив у силі рішення першої інстанції. Про це повідомляє Суспільне, пише УНН.
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Зазначається, що В'ячеслав Богуслаєв залишатиметься під вартою до 22 жовтня.
Під час засідання захисники Богуслаєва аргументували, що більшість ризиків, які сторона обвинувачення вказала у попередньому клопотанні, відпала, адже досудове розслідування закінчили 22 вересня.
Нагадаємо
Богуслаєва було затримано СБУ у жовтні 2022 року разом з начальником Департаменту зовнішньо-економічної діяльності підприємства.
Йому інкримінують пособництво державі агресору, колабораційну діяльність, сприяння діяльності терористичної організації й, віднедавна, протидію ЗСУ.
У травні колишній президент "Мотор Січі" В’ячеслав Богуслаєв попросив Офісу Президента України включити його в список на обмін з росією. Тоді секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що листом про з проханням включити його у список на обмін з рф експрезидент "Мотор Січі" В’ячеслав Богуслаєв підтвердив, що був російським агентом. Також Данілов не виключив можливість його обміну.