Данілов не виключив, що Богуслаєва можуть обміняти
Київ • УНН
КИЇВ. 11 травня. УНН. Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що листом про з проханням включити його у список на обмін з рф експрезидент "Мотор Січі" В’ячеслав Богуслаєв підтвердив, що був російським агентом. Також Данілов не виключив можливість його обміну. Про це він сказав в ефірі телемарафону, передає кореспондент УНН.
Цитата
«Богуслаєв просто цим листом підтверджує, що він був агентом росії… Усі ці агенти, які все ще є на території України, вони ще будуть проситися, щоб їх обміняли. Ми займаємося поверненням наших громадян, для нас життя нашого громадянина – це найвища цінність. Тому рішення, якщо буде прийматися, то, повірте, буде тільки на користь нашої країни», - сказав Данілов.
Доповнення
Колишній президент "Мотор Січі" В’ячеслав Богуслаєв попросив Офіс Президента України включити його в список на обмін з росією.
В’ячеслав Богуслаєв нині перебуває у київському СІЗО, суд продовжив йому термін утримання під вартою до 27 травня 2023 року.
Йому інкримінують пособництво державі агресору, колабораційну діяльність, сприяння діяльності терористичної організації й, віднедавна, протидію ЗСУ.