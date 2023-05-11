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Данілов не виключив, що Богуслаєва можуть обміняти

Київ • УНН

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КИЇВ. 11 травня. УНН. Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що листом про з проханням включити його у список на обмін з рф експрезидент "Мотор Січі" В’ячеслав Богуслаєв підтвердив, що був російським агентом. Також Данілов не виключив можливість його обміну. Про це він сказав в ефірі телемарафону, передає кореспондент УНН.

Цитата

«Богуслаєв просто цим листом підтверджує, що він був агентом росії… Усі ці агенти, які все ще є на території України, вони ще будуть проситися, щоб їх обміняли. Ми займаємося поверненням наших громадян, для нас життя нашого громадянина – це найвища цінність. Тому рішення, якщо буде прийматися, то, повірте, буде тільки на користь нашої країни», - сказав Данілов.

Доповнення

Колишній президент "Мотор Січі" В’ячеслав Богуслаєв попросив Офіс Президента України включити його в список на обмін з росією.

В’ячеслав Богуслаєв нині перебуває у київському СІЗО, суд продовжив йому термін утримання під вартою до 27 травня 2023 року.

Йому інкримінують пособництво державі агресору, колабораційну діяльність, сприяння діяльності терористичної організації й, віднедавна, протидію ЗСУ.

Українські Національні Новини

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