Данилов не исключил, что Богуслаева могут обменять

Цитата

«Богуслаев просто этим письмом подтверждает, что он был агентом россии… Все эти агенты, которые все еще есть на территории Украины, они еще будут проситься, чтобы их обменяли. Мы занимаемся возвращением наших граждан, для нас жизнь нашего гражданина – это наивысшая ценность. Поэтому решение, если будет приниматься, то, поверьте, будет только в пользу нашей страны», - сказал Данилов.

Дополнение

Бывший президент "Мотор Сичи" Вячеслав Богуслаев попросил Офис Президента Украины включить его в список на обмен с россией.

Вячеслав Богуслаев в настоящее время находится в киевском СИЗО, суд продлил ему срок содержания под стражей до 27 мая 2023 года.

Ему инкриминируют пособничество государству агрессору, коллаборационную деятельность, содействие деятельности террористической организации и, с недавних пор, противодействие ВСУ.