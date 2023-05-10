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Хоче у рф: експрезидент "Мотор Січі" попросив ОП включити його в список на обмін з росією

Хоче у рф: експрезидент "Мотор Січі" попросив ОП включити його в список на обмін з росією

Київ • УНН

 • 1096168 перегляди

КИЇВ. 11 травня. УНН. Колишній президент "Мотор Січі" В’ячеслав Богуслаєв попросив Офісу Президента України включити його в список на обмін з росією. Про це заявили журналісти-розслідувачі проєкту Радіо Свобода "Схеми", передає УНН.

Деталі 

Про прохання Богуслаєва йдеться його листі-заяві з підписом на ім’я керівника Офісу президента Андрія Єрмака. 

“Прошу додати мене у список на обмін з Російською Федерацією”, – йдеться у заяві до ОП, написаній російською мовою.

Документ підписаний з приміткою: "Богуслаєв, пенсіонер, інвалід 1 групи". Супровідний лист його адвоката містить дату направлення заяви – 20 березня 2023 року, повідомляють "Схеми".

Додатково

Представник Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Андрій Юсов щодо шансів такого обміну зазначив: “Україна і надалі буде застосовувати всі доступні інструменти для того, щоб повертати наших військовополонених та незаконно утримуваних цивільних осіб від держави-агресора. Але що стосується конкретних кейсів та прізвищ, ми можемо коментувати це лише за результатами”.

Раніше радник керівника ОП Михайло Подоляк наголошував, що не виключає такого варіанту обміну. Адже цей процес може бути схожим до обміну проросійського політика, кума путіна Віктора Медведчука. 

Також про ймовірність обміну Богуслаєва раніше зазначав голова Служби безпеки України Василь Малюк.  Як він зауважив, колишній президент "Мотор Січі" для початку має надати всі необхідні показання, а потім вже може стати “якісним обмінним фондом”. 

Довідково 

В’ячеслав Богуслаєв нині перебуває у київському СІЗО, суд продовжив йому термін утримання під вартою до 27 травня 2023 року.

Йому інкримінують пособництво державі агресору, колабораційну діяльність, сприяння діяльності терористичної організації й, віднедавна, протидію ЗСУ.

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