Хочет в рф: экс-президент "Мотор Сичи" попросил ОП включить его в список на обмен с россией
Киев • УНН
КИЕВ. 11 мая. УНН. Бывший президент "Мотор Сичи" Вячеслав Богуслаев попросил Офис Президента Украины включить его в список на обмен с россией. Об этом заявили журналисты-расследователи проекта Радио Свобода "Схемы", передает УНН.
Детали
О просьбе Богуслаева говорится в его письме-заявлении с подписью на имя руководителя Офиса Президента Андрея Ермака.
"Прошу добавить меня в список на обмен с Российской Федерацией", - говорится в заявлении в ОП, написанном на русском языке.
Документ подписан с примечанием: "Богуслаев, пенсионер, инвалид 1 группы". Сопроводительное письмо его адвоката содержит дату направления заявления - 20 марта 2023 года, сообщают "Схемы".
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Представитель Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными Андрей Юсов относительно шансов такого обмена отметил: "Украина и в дальнейшем будет применять все доступные инструменты для того, чтобы возвращать наших военнопленных и незаконно удерживаемых гражданских лиц от государства-агрессора. Но что касается конкретных кейсов и фамилий, мы можем комментировать это только по результатам".
Ранее советник руководителя ОП Михаил Подоляк отмечал, что не исключает такого варианта обмена. Ведь этот процесс может быть похожим на обмен пророссийского политика, кума путина Виктора Медведчука.
Также о вероятности обмена Богуслаева ранее отмечал глава Службы безопасности Украины Василий Малюк. Как он отметил, бывший президент "Мотор Сичи" для начала должен предоставить все необходимые показания, а потом уже может стать "качественным обменным фондом".
Справочно
Вячеслав Богуслаев сейчас находится в киевском СИЗО, суд продлил ему срок нахождения под стражей до 27 мая 2023 года.
Ему инкриминируют пособничество государству агрессору, коллаборационную деятельность, содействие деятельности террористической организации и, с недавних пор, противодействие ВСУ.