Подозревают в госизмене: суд оставил под стражей экс-президента компании "Мотор Сич" Богуслаева
Киев • УНН
КИЕВ. 26 сентября. УНН. Суд отклонил апелляцию адвоката экс-президента компании "Мотор Сич" Вячеслава Богуслаева, которого подозревают в госизмене и оставил в силе решение первой инстанции. Об этом сообщает Суспильне, пишет УНН.
Детали
Отмечается, что Вячеслав Богуслаев будет оставаться под стражей до 22 октября.
Во время заседания защитники Богуслаева аргументировали, что большинство рисков, которые сторона обвинения указала в предыдущем ходатайстве, отпало, ведь досудебное расследование закончили 22 сентября.
Напомним
Богуслаев был задержан СБУ в октябре 2022 года вместе с начальником Департамента внешнеэкономической деятельности предприятия.
Ему инкриминируют пособничество государству агрессору, коллаборационную деятельность, содействие деятельности террористической организации и, с недавних пор, противодействие ВСУ.
В мае бывший президент "Мотор Сичи" Вячеслав Богуслаев попросил Офис Президента Украины включить его в список на обмен с россией. Тогда секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что письмом о с просьбой включить его в список на обмен с рф экс-президент "Мотор Сичи" Вячеслав Богуслаев подтвердил, что был российским агентом. Также Данилов не исключил возможность его обмена.