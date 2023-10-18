Дело экс-президента Мотор Сичи Богуслаева направили в суд и арестовали активы на 12 млрд грн - СБУ

Детали

Сообщается, что в рамках уголовного производства наложен арест на все имущество обвиняемых на общую сумму более 12 млрд в гривневом эквиваленте. Речь идет, как указано, о средствах, недвижимости, корпоративных правах обоих должностных лиц, а также их имуществе, которое они получили преступным путем и оформили на своих родственников за рубежом.

Отмечается, что оба злоумышленника были задержаны сотрудниками Главного следственного управления и контрразведки СБУ в октябре 2022 года.

По данным следствия, руководство завода в Запорожье наладило транснациональные каналы незаконных поставок оптовых партий украинских авиадвигателей и запчастей к ним в страну-агрессор. Чиновники, по данным СБУ, действовали в сговоре с приближенными к кремлю представителями российской корпорации «ростех», которая является одним из главных производителей вооружений для оккупационных группировок рф.

Полученную продукцию, как сообщили в СБУ, захватчики использовали для производства и ремонта ударных вертолетов, которые массово применяли для полномасштабного вторжения в Украину.

На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности направили в суд обвинение на экс-президента Мотор Сичи по четырем статьям Уголовного кодекса Украины. В то же время главу Департамента внешнеторговой деятельности предприятия обвинили по трем статьям Уголовного кодекса Украины. Им грозит до 15 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

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