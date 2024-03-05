Эксклюзив
Стоит на законодательном уровне расширить права применения санкций к недобросовестным поставщикам - Вениславский о ситуации с закупками ДОТ
  •  33482 просмотра

Стоит на законодательном уровне расширить права применения санкций к недобросовестным поставщикам - Вениславский о ситуации с закупками ДОТ

Эксклюзив
Открытие банковской тайны приведет к уменьшению количества донатов - эксперт
  •  100982 просмотра

Открытие банковской тайны приведет к уменьшению количества донатов - эксперт

Акционеры "Конкорда" призвали ФГВФЛ быстрее завершить ликвидацию банка, а остаток средств обещают передать ВСУ
  •  141659 просмотра

Акционеры "Конкорда" призвали ФГВФЛ быстрее завершить ликвидацию банка, а остаток средств обещают передать ВСУ

Эксклюзив
Минобороны в начале полномасштабной войны заключало контракты на боеприпасы со всеми, кто заявлял, что сможет их поставить - эксперт
  •  163050 просмотра

Минобороны в начале полномасштабной войны заключало контракты на боеприпасы со всеми, кто заявлял, что сможет их поставить - эксперт

Эксклюзив
В Минсоцполитики рассказали, как планируют бороться с коррупцией в процессе усыновления
  •  151478 просмотра

В Минсоцполитики рассказали, как планируют бороться с коррупцией в процессе усыновления

Эксклюзив
Открытие банковской тайны нарушит базовые принципы демократии и прав человека - эксперт
04.03.24  •  154483 просмотра

Открытие банковской тайны нарушит базовые принципы демократии и прав человека - эксперт

Эксклюзив
Неделя борьбы с напряжением: гороскоп для всех знаков Зодиака на 4 – 10 марта
04.03.24  •  152852 просмотра

Неделя борьбы с напряжением: гороскоп для всех знаков Зодиака на 4 – 10 марта

Эксклюзив
ГБР должно обратиться к главе НБУ с представлением об отстранении директора юрдепартамента Нацбанка Зимы - эксперт
01.03.24  •  240129 просмотра

ГБР должно обратиться к главе НБУ с представлением об отстранении директора юрдепартамента Нацбанка Зимы - эксперт

Эксклюзив
Украина может закупать боеприпасы в Балканских странах только через посредников - эксперт
01.03.24  •  291494 просмотра

Украина может закупать боеприпасы в Балканских странах только через посредников - эксперт

Эксклюзив
Надо законодательно урегулировать вопрос, чтобы в тендерах Минобороны не участвовали фирмы, которые их ранее срывали - эксперт
01.03.24  •  249039 просмотра

Надо законодательно урегулировать вопрос, чтобы в тендерах Минобороны не участвовали фирмы, которые их ранее срывали - эксперт

Рубрики
Главная
Политика
Война
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив
Ночная тема
Ночная тема

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Актуальные люди
Актуальные места
Актуальное
Стоит на законодательном уровне расширить права применения санкций к недобросовестным поставщикам - Вениславский о ситуации с закупками ДОТ

Стоит на законодательном уровне расширить права применения санкций к недобросовестным поставщикам - Вениславский о ситуации с закупками ДОТ

Киев  •  УНН

5 марта 2024, 10:23  •  33482 просмотра

Read in English

Федор Вениславский предположил возможность расширения на законодательном уровне права применения санкций к поставщикам, которые не выполняют своих обязательств перед государственными заказчиками, такими как министерство обороны.

Возможно стоит на законодательном уровне расширить права применения санкций к поставщикам, которые не выполняют свои обязательства перед различными публичными заказчиками. Такое мнение озвучил нардеп от "Слуги народа", член комитета ВРУ по вопросам национальной безопасности обороны и разведки Федор Вениславский в эксклюзивном комментарии УНН.

Детали 

Подумаю над законодательными инициативами по расширению права применения оперативно-хозяйственных санкций к поставщикам, которые не выполнили свои обязательства перед другими публичными заказчиками. Сейчас такое право есть у заказчика только в отношении тех, кто не выполнил обязательства перед, собственно, этим конкретно заказчиком

- отметил Вениславский.

Добавил, что, по его мнению, новая команда Минобороны справляется с задачей по обеспечению ВСУ питанием.

"Я был в МОУ, переговорил, посмотрел документацию. Резюме такое - некоторое время были определенные сложности, но на данный момент рисков каких-то, критических, которые бы поставили под угрозу обеспечение питания военнослужащих я не вижу однозначно. Контракты подписываются, все делается достаточно быстро. Поэтому я не вижу на данный момент угроз, чтобы мы этот вопрос поднимали на более высокий уровень", - подытожил нардеп.

Тем временем ГП "Государственный оператор тыла" сообщило о новом судебном иске по обжалованию тендерных требований к поставщикам продуктов питания по объявленным тендерам.

"На этот раз, среди прочего, потенциальный поставщик оспаривает установленные требования о возможности проведения аудита помещений, где будут храниться товары, которые будут поставляться ВСУ. В то же время, условия хранения товара прямо влияют на качество продуктов питания, которые получают военные", - говорится в сообщении ДОТ в соцсети.

В ДОТ добавили, что продолжают выявлять факты ненадлежащего хранения продуктов, поставляемых в ВСУ.

На днях управление по контролю качества DOT протестировало образцы нескольких консервов сардин тех поставщиков, которые обеспечивают ВСУ в 1-м квартале 2024 года. Кроме внешней и вкусовой различий, были обнаружены недопустимые вещества в консервах, что свидетельствует о серьезных проблемах с контролем качества у некоторых поставщиков

- отметили в госпредприятии.

Контекст

Коллегия Шестого апелляционного административного суда по иску фирмы "Трейд Гранит Инвест" своим решением отменила условие о запрете участия в тендерах тех поставщиков, которые не выполнили свои обязательства перед министерством обороны Украины в 2022-2023 годах.

Из-за этого "Государственный оператор тыла" был вынужден отменять 11 тендеров.

Фирма "Трейд Гранит Инвест" скорее всего причастна к мощной информационной атаке на новую команду Минобороны и ДОТ, которой мог стоять предатель Украины Виктор Медведчук.

Военный эксперт Дмитрий Снегирев считает, что решением и судьями, которые приняли, должна заинтересоваться СБУ.

"Складывается впечатление, что это какая-то работа в пользу рф. Таким образом, фактически, россия, используя лазейки в украинском законодательстве, пытается блокировать материально-технические закупки МОУ. Должна быть немедленная реакция со стороны правоохранительных органов, в первую очередь СБУ, по проверке подобного характера решений. Это не первый случай, когда отменяются или блокируются тендеры. И это не нормально. Действительно, есть тенденция, что можно обжаловать эти тендеры, фактически блокируя их выполнение. И это касается не только закупок продовольствия, но и других важных вещей, которые обеспечивает МОУ. Ситуация парадоксальная и откровенно вопиющая", - отметил Дмитрий Снегирев.

В свою очередь эксперт по вопросам безопасности Сергей Шабовта предлагает на законодательном уровне урегулировать отстранение сомнительных поставщиков от участия в тендерах.

"Кто должен это предупреждать? Конечно министерство (обороны - ред.). Инициатором дополнительного регулирования должен быть КМУ. У нас есть также Государственная регуляторная служба. 

Относительно того, чтобы не участвовали в тендерах компании, которые их часто срывали - это надо законодательно урегулировать", - отметил Шабовта.

Захар Подкидышев

Захар Подкидышев

ОбществоПолитика
sluga-narodaСлуга народа
sovet-natsionalnoi-bezopasnosti-i-oboroni-ukrainiСовет национальной безопасности и обороны Украины
ministerstvo-oborony-ukrainaМинистерство обороны Украины
sluzhba-bezpeky-ukrainyСлужба безопасности Украины
vooruzhennie-sili-ukrainiВооруженные силы Украины
ruslan-stefanchukРуслан Стефанчук
ukrainaУкраина
Варто на законодавчому рівні розширити права застосування санкцій до несумлінних постачальників – Веніславський про ситуацію із закупівлями ДОТ
It is necessary to expand the rights to impose sanctions on unscrupulous suppliers at the legislative level - Venislavsky on the situation with procurement of the State Defense Ministry
Новости по теме

Стоит на законодательном уровне расширить права применения санкций к недобросовестным поставщикам - Вениславский о ситуации с закупками ДОТ

Федор Вениславский предположил возможность расширения на законодательном уровне права применения санкций к поставщикам, которые не выполняют своих обязательств перед государственными заказчиками, такими как министерство обороны.

Общество •   •  33482 просмотра
Эксклюзив
Стоит на законодательном уровне расширить права применения санкций к недобросовестным поставщикам - Вениславский о ситуации с закупками ДОТ

ЕС представит меры по стимулированию военной промышленности в ответ на российское вторжение в Украину

Европейская комиссия готовится предложить меры по переориентации предприятий оборонно-промышленного комплекса на увеличение производства военной продукции для европейской обороны в ответ на вторжение России в Украину.

Война •   •  9515 просмотра
ЕС представит меры по стимулированию военной промышленности в ответ на российское вторжение в Украину

Bloomberg: Макрон объявит о поддержке Францией чешского плана закупить 800 тыс. боеприпасов для Украины из-за пределов ЕС

Макрон объявит о поддержке Францией чешского плана закупки сотен тысяч артиллерийских снарядов из стран, не являющихся членами ЕС, для помощи Украине.

Война •   •  10488 просмотра
Bloomberg: Макрон объявит о поддержке Францией чешского плана закупить 800 тыс. боеприпасов для Украины из-за пределов ЕС

"Это вряд ли ускорит процесс": Игнат призвал не нагнетать градус относительно передачи ракет Taurus Украине

Решение Германии о передаче Украине ракет Taurus не будет ускорено из-за беспокойства по этому поводу в украинском обществе, заявил представитель Воздушных сил Вооруженных сил Украины.

Война •   •  9672 просмотра
"Это вряд ли ускорит процесс": Игнат призвал не нагнетать градус относительно передачи ракет Taurus Украине

Изнасиловали девушку во время захвата Харьковщины: будут судить двух российских военнослужащих

Полковника российской армии и его подчиненного, водителя, будут судить за изнасилование девушки во время оккупации россией населенного пункта в Харьковской области Украины.

Война •   •  11051 просмотра
Изнасиловали девушку во время захвата Харьковщины: будут судить двух российских военнослужащих

Ермак обсудил с советником Байдена по нацбезопасности "чрезвычайно острую" потребность в усилении ПВО

Ермак обсудил с советником Байдена по вопросам национальной безопасности Джейком Салливаном насущную необходимость усиления противовоздушной обороны Украины и получил заверения, что США продолжат работать над увеличением финансирования.

Война •   •  12142 просмотра
Ермак обсудил с советником Байдена по нацбезопасности "чрезвычайно острую" потребность в усилении ПВО

Солдаты НАТО форсировали польскую Вислу в рамках масштабных учений по повышению боеготовности

Солдаты НАТО переправились через реку Висла в Польше в рамках масштабных военных учений по повышению боеготовности под названием Dragon-24.

Новости Мира •   •  8893 просмотра
Солдаты НАТО форсировали польскую Вислу в рамках масштабных учений по повышению боеготовности

Враг не имеет достаточного количества ракет Х-59 и Х-31, чтобы массированно их применять - Игнат

Противник не имеет достаточного количества ракет Х-59 и Х-31 для их массового применения, поэтому использует единичные ракеты для ударов по целям в Украине.

Война •   •  10302 просмотра
Враг не имеет достаточного количества ракет Х-59 и Х-31, чтобы массированно их применять - Игнат

Руководитель Энергоатома оценил уровень угрозы на Запорожской АЭС

Глава "Энергоатома" оценил уровень угрозы на оккупированной Запорожской АЭС в 7-8 баллов по 10-балльной шкале из-за повышенных рисков от деградации оборудования и нехватки квалифицированного персонала под российским контролем.

Война •   •  11116 просмотра
Руководитель Энергоатома оценил уровень угрозы на Запорожской АЭС

ГУР выложило перехват разговора оккупантов на фоне уничтожения корабля "Сергей Котов"

Главное управление разведки Министерства обороны Украины обнародовало перехваченный разговор российских оккупантов.

Война •   •  10834 просмотра
ГУР выложило перехват разговора оккупантов на фоне уничтожения корабля "Сергей Котов"