Стоит на законодательном уровне расширить права применения санкций к недобросовестным поставщикам - Вениславский о ситуации с закупками ДОТ
Киев • УНН
Федор Вениславский предположил возможность расширения на законодательном уровне права применения санкций к поставщикам, которые не выполняют своих обязательств перед государственными заказчиками, такими как министерство обороны.
Возможно стоит на законодательном уровне расширить права применения санкций к поставщикам, которые не выполняют свои обязательства перед различными публичными заказчиками. Такое мнение озвучил нардеп от "Слуги народа", член комитета ВРУ по вопросам национальной безопасности обороны и разведки Федор Вениславский в эксклюзивном комментарии УНН.
Детали
Подумаю над законодательными инициативами по расширению права применения оперативно-хозяйственных санкций к поставщикам, которые не выполнили свои обязательства перед другими публичными заказчиками. Сейчас такое право есть у заказчика только в отношении тех, кто не выполнил обязательства перед, собственно, этим конкретно заказчиком
Добавил, что, по его мнению, новая команда Минобороны справляется с задачей по обеспечению ВСУ питанием.
"Я был в МОУ, переговорил, посмотрел документацию. Резюме такое - некоторое время были определенные сложности, но на данный момент рисков каких-то, критических, которые бы поставили под угрозу обеспечение питания военнослужащих я не вижу однозначно. Контракты подписываются, все делается достаточно быстро. Поэтому я не вижу на данный момент угроз, чтобы мы этот вопрос поднимали на более высокий уровень", - подытожил нардеп.
Тем временем ГП "Государственный оператор тыла" сообщило о новом судебном иске по обжалованию тендерных требований к поставщикам продуктов питания по объявленным тендерам.
"На этот раз, среди прочего, потенциальный поставщик оспаривает установленные требования о возможности проведения аудита помещений, где будут храниться товары, которые будут поставляться ВСУ. В то же время, условия хранения товара прямо влияют на качество продуктов питания, которые получают военные", - говорится в сообщении ДОТ в соцсети.
В ДОТ добавили, что продолжают выявлять факты ненадлежащего хранения продуктов, поставляемых в ВСУ.
На днях управление по контролю качества DOT протестировало образцы нескольких консервов сардин тех поставщиков, которые обеспечивают ВСУ в 1-м квартале 2024 года. Кроме внешней и вкусовой различий, были обнаружены недопустимые вещества в консервах, что свидетельствует о серьезных проблемах с контролем качества у некоторых поставщиков
Контекст
Коллегия Шестого апелляционного административного суда по иску фирмы "Трейд Гранит Инвест" своим решением отменила условие о запрете участия в тендерах тех поставщиков, которые не выполнили свои обязательства перед министерством обороны Украины в 2022-2023 годах.
Из-за этого "Государственный оператор тыла" был вынужден отменять 11 тендеров.
Фирма "Трейд Гранит Инвест" скорее всего причастна к мощной информационной атаке на новую команду Минобороны и ДОТ, которой мог стоять предатель Украины Виктор Медведчук.
Военный эксперт Дмитрий Снегирев считает, что решением и судьями, которые приняли, должна заинтересоваться СБУ.
"Складывается впечатление, что это какая-то работа в пользу рф. Таким образом, фактически, россия, используя лазейки в украинском законодательстве, пытается блокировать материально-технические закупки МОУ. Должна быть немедленная реакция со стороны правоохранительных органов, в первую очередь СБУ, по проверке подобного характера решений. Это не первый случай, когда отменяются или блокируются тендеры. И это не нормально. Действительно, есть тенденция, что можно обжаловать эти тендеры, фактически блокируя их выполнение. И это касается не только закупок продовольствия, но и других важных вещей, которые обеспечивает МОУ. Ситуация парадоксальная и откровенно вопиющая", - отметил Дмитрий Снегирев.
В свою очередь эксперт по вопросам безопасности Сергей Шабовта предлагает на законодательном уровне урегулировать отстранение сомнительных поставщиков от участия в тендерах.
"Кто должен это предупреждать? Конечно министерство (обороны - ред.). Инициатором дополнительного регулирования должен быть КМУ. У нас есть также Государственная регуляторная служба.
Относительно того, чтобы не участвовали в тендерах компании, которые их часто срывали - это надо законодательно урегулировать", - отметил Шабовта.
Стоит на законодательном уровне расширить права применения санкций к недобросовестным поставщикам - Вениславский о ситуации с закупками ДОТ
Федор Вениславский предположил возможность расширения на законодательном уровне права применения санкций к поставщикам, которые не выполняют своих обязательств перед государственными заказчиками, такими как министерство обороны.
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