Треба законодавчо врегулювати питання, щоб у тендерах Міноборони не брали участь фірми, які їх раніше зривали – експерт

Виключити участь сумнівних фірм у тендерах з постачання продуктів харчування та інших товарів для ЗСУ необхідно на законодавчому рівні. Таку думку озвучив експерт з питань безпеки Сергій Шабовта в ексклюзивному коментарі УНН.

Деталі

За його словами, це відпрацьована схема, коли група сумнівних пов’язаних між собою компаній бере участь в тендері та використовує будь-які засоби, щоб його виграти. Зокрема, й через судові позови.

"Коли я чую про компанії, які зривають тендери, мені ця практика дуже відома. Ви з будь-якого сегменту економіки спитайте людей, які мали необережність суватися на тендери – вони всі вам назвуть такі компанії. В кожному сегменті це окремі всім відомі гравці.

Як правило, це групи компаній, не поодинокі компанії, які професійно витискають усіх інших учасників з тендеру. Але, коли вони не можуть цей тендер осилити, то починають судитися, закидати скаргами тощо. Це у них відпрацьовано", - зазначив Сергій Шабовта.

Додав, що виключення недоброчесних компаній з тендерів Міноборони необхідно врегулювати на законодавчому рівні.

"Хто має це попереджати? Звісно міністерство (оборони – ред.). Ініціатором додаткового регулювання має бути КМУ. У нас є також Державна регуляторна служба.

Щодо того щоб не брали участь в тендерах компанії, які їх часто зривали – це треба законодавчо врегулювати", - підсумував експерт.

Контекст

Колегія Шостого апеляційного адміністративного суду за позовом фірми "Трейд Граніт Інвест" своїм рішенням скасувала умову про заборону участі в тендерах тих постачальників, які не виконали свої зобов'язання перед міністерством оборони України в 2022-2023 роках.

Через це "Державний оператор тилу" був змушений скасовувати 11 тендерів.

Фірма "Трейд Граніт Інвест" скоріш за все причетна до потужної інформаційної атаки на нову команду Міноборони та ДОТ, якою міг стояти зрадник України віктор медведчук.

У коментарях УНН експерти назвали згадане рішення суду саботажем та діяльністю на користь росії в якій можуть вбачатися ознаки державної зради.

Зокрема, військовий експерт Дмитро Снєгирьов вважає, що рішенням та суддями, які ухвалили, має зацікавитися СБУ.

"Складається враження, що це якась робота на користь рф. Таким чином, фактично, росія, використовуючи шпарини в українському законодавстві, намагається блокувати матеріально-технічні закупівлі МОУ. Має бути негайна реакція з боку правоохоронних органів, у першу чергу СБУ, щодо перевірки подібного характеру рішень. Це не перший випадок, коли скасовуються або блокуються тендери. І це не нормально. Дійсно, є тенденція, що можна оскаржити ці тендери, фактично блокуючи їх виконання. І це стосується не тільки закупівель продовольства, а й інших важливих речей, які забезпечує МОУ. Ситуація парадоксальна і відверто кричуща", - зазначив Дмитро Снєгирьов.

Своєю чергою, політолог Віктор Бобиренко вважає, що треба закріпити на законодавчому рівні заборону приймати участь у тендерах по харчуванню для ЗСУ фірмам, які вже зривали поставки.

"Є небезпека, що процес організації харчування в армії буде поставлено під загрозу. Якщо це не можна вирішити через суди, то треба міняти законодавство. Думаю, треба зробити це не на рівні тендерних умов, а на рівні закону – щоб суд однозначно трактував ці норми закону: дин раз зірвали поставки – заборона брати участь у нових торгах. Зокрема, прийняти закон про особливості здійснення закупівель в умовах воєнного часу. Ми всі за те, щоб процедури зберігалися, але з іншого боку, щоб це не ставило в ступор поставки військовим. Бо ще раз кажу, що це може бути як недобросовісна конкуренція, так і це може бути ворог, мета якого не заробити, а зірвати поставки", - розповів Віктор Бобиренко.