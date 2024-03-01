Надо законодательно урегулировать вопрос, чтобы в тендерах Минобороны не участвовали фирмы, которые их ранее срывали - эксперт

Исключить участие сомнительных фирм в тендерах по поставке продуктов питания и других товаров для ВСУ необходимо на законодательном уровне. Такое мнение озвучил эксперт по вопросам безопасности Сергей Шабовта в эксклюзивном комментарии УНН.

Детали

По его словам, это отработанная схема, когда группа сомнительных связанных между собой компаний участвует в тендере и использует любые средства, чтобы его выиграть. В частности, и через судебные иски.

"Когда я слышу о компаниях, которые срывают тендеры, мне эта практика очень известна. Вы из любого сегмента экономики спросите людей, которые имели неосторожность соваться на тендеры - они все вам назовут такие компании. В каждом сегменте это отдельные всем известные игроки.

Как правило, это группы компаний, не единичные компании, которые профессионально выжимают всех остальных участников с тендера. Но, когда они не могут этот тендер осилить, то начинают судиться, забрасывать жалобами и тому подобное. Это у них отработано", - отметил Сергей Шабовта.

Добавил, что исключение недобросовестных компаний из тендеров Минобороны необходимо урегулировать на законодательном уровне.

"Кто должен это предупреждать? Конечно министерство (обороны - ред.). Инициатором дополнительного регулирования должен быть КМУ. У нас есть также Государственная регуляторная служба.

Относительно того чтобы не участвовали в тендерах компании, которые их часто срывали - это надо законодательно урегулировать", - подытожил эксперт.

Контекст

Коллегия Шестого апелляционного административного суда по иску фирмы "Трейд Гранит Инвест" своим решением отменила условие о запрете участия в тендерах тех поставщиков, которые не выполнили свои обязательства перед министерством обороны Украины в 2022-2023 годах.

Из-за этого "Государственный оператор тыла" был вынужден отменять 11 тендеров.

Фирма "Трейд Гранит Инвест" скорее всего причастна к мощной информационной атаке на новую команду Минобороны и ДОТ, которой мог стоять предатель Украины Виктор Медведчук.

В комментариях УНН эксперты назвали упомянутое решение суда саботажем и деятельностью в пользу россии в которой могут усматриваться признаки государственной измены.

В частности, военный эксперт Дмитрий Снегирев считает, что решением и судьями, которые приняли, должна заинтересоваться СБУ.

"Складывается впечатление, что это какая-то работа в пользу рф. Таким образом, фактически, россия, используя лазейки в украинском законодательстве, пытается блокировать материально-технические закупки МОУ. Должна быть немедленная реакция со стороны правоохранительных органов, в первую очередь СБУ, по проверке подобного характера решений. Это не первый случай, когда отменяются или блокируются тендеры. И это не нормально. Действительно, есть тенденция, что можно обжаловать эти тендеры, фактически блокируя их выполнение. И это касается не только закупок продовольствия, но и других важных вещей, которые обеспечивает МОУ. Ситуация парадоксальная и откровенно вопиющая", - отметил Дмитрий Снегирев.

В свою очередь, политолог Виктор Бобыренко считает, что надо закрепить на законодательном уровне запрет принимать участие в тендерах по питанию для ВСУ фирмам, которые уже срывали поставки.

"Есть опасность, что процесс организации питания в армии будет поставлен под угрозу. Если это нельзя решить через суды, то надо менять законодательство. Думаю, надо сделать это не на уровне тендерных условий, а на уровне закона - чтобы суд однозначно трактовал эти нормы закона: дин раз сорвали поставки - запрет участвовать в новых торгах. В частности, принять закон об особенностях осуществления закупок в условиях военного времени. Мы все за то, чтобы процедуры сохранялись, но с другой стороны, чтобы это не ставило в ступор поставки военным. Потому что еще раз говорю, что это может быть как недобросовестная конкуренция, так и это может быть враг, цель которого не заработать, а сорвать поставки", - рассказал Виктор Бобыренко.